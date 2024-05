Après un mano à mano incroyable entre ces deux monstres européens qui s'est longtemps résumé à un duel de buteur dans le temps réglementaire, les Stadistes sont passés par tous les états pour s'imposer (31-22) après un scénario fabuleux où les hommes d'Ugo Mola ont fait preuve d'un courage exemplaire pour remporter leur sixième couronne de leur histoire.

Une confrontation classique entre deux ténors du concert européens, invaincus dans leurs cheminements respectifs pour une finale de prestige, tous les ingrédients étaient réunis pour assister à une rencontre pleine de promesse. Toulouse démarrait le pied au plancher, Dupont servait Mallía après une récupération spectaculaire, mais le demi de mêlée touchait la ligne de touche annulant cette concrétisation. Pendant ce temps-là, les hommes d'Ugo Mola compilaient les points par Kinghorn, suite à des possessions bien senties (0-6, 8 ème). Les Irlandais réagissaient, en abusant des touches et des ballons portés, en démontrant une certaine fébrilité dans la transformation du jeu. Byrne réduira la marque tout de même après une possession de bonne facture (3-6, 19 ème). Le Leinster tissait petit à petit sa domination, plus compact dans les duels, dominateurs dans l'ensemble sur les phases de conquête.

Toulouse proposait son courage pour résister aux nombreux orages qui s'abattaient, et Kinghorn rajoutera trois unités supplémentaires après une mêlée fermée ayant retrouvé ses lettres de noblesse (3-9, 37 ème). Alors que juste avant Sheehan s'était fait la malle en interceptant une transmission de Dupont et une course majeure de plus de 60 mètres sans succès, les Toulousains concédaient des points avant le retour au vestiaire par Byrne qui récompensait les siens d'un bon travail dans l'axe (6-9, 40 ème). Alors que les Haut-Garonnais avaient perdu Ahki, et que Chocobares et Willis, donnaient des signes d'inquiétude au banc après diverses blessures, les Stadistes devaient hisser leur niveau de jeu face au jeu puissant des hommes de Leo Cullen pour rafler la mise.

Une défense spectaculaire des Haut-Garonnais

Le mano à mano entre les buteurs s'opérait plus que jamais. Byrne pour le Leinster, Ramos qui prenait le relais par la suite, défloraient le tableau d'affichage. C'est Frawley qui offrait la prolongation dans les dernières minutes (15-15, 78 ème), alors que les Stadistes pensaient avoir fait le plus dur par un essai refusé justement à Lebel pour un pied en touche encore une fois. La défense toulousaine subissait, mais ne rompait pas et se présentait en prolongations. D'emblée, le carton jaune de Lowe sera décisif pour un en-avant volontaire. La suite ? Une fixation de Chocobares pour Lebel qui tapait un sprint d'anthologie (15-22, 84 ème), puis un peu plus avec la pénalité de Ramos juste derrière (15-25, 87 ème). Pas de quoi démobiliser les Irlandais ragaillardis par le carton rouge d'Arnold et un déblayage sur la tête d'Healy.



Juste avant la pause de cette prolongation, Van Der Flier était propulsé derrière la ligne suite à un travail massif des avants (22-25, 93 ème). Toulouse faisait preuve d'une lucidité sans pareil, par deux fois Ramos viendra récompenser le travail de sape de ses avants dans les points de rencontre pour éloigner le Leinster d'un retour définitif (22-31, 97 ème). Frawley pouvait tenter le drop du désespoir pour avoir une dernière possession à suivre en vain. Toulouse s'était encore sublimé, un classique.

Toulouse est éternel ! Les Stadistes s'offrent une ligne supplémentaire dans un palmarès copieusement fourni après un duel exceptionnel d'intensité où le vainqueur s'est distingué par son caractère et un réalisme décapant. Précieux dans le réalisme, affirmant la moindre possession avec vigueur et autorité, les hommes d'Ugo Mola ont fait le nécessaire pour soulever le trophée. Ce sixième titre européen vient couronner une campagne parfaite et menée de main de maître par tout un groupe où l'émulation fait rage.

Les Irlandais ont fini par perdre le fil de la rencontre. Face à des Toulousains manipulant le ballon avec audace la plupart du temps, la marche était un peu trop haute pour renverser la table. Malgré un parcours sans faute et une conquête souveraine, la province de Dublin ne peut que s'incliner face au rugby efficace proposé par son adversaire du jour, mais nul doute que les hommes de Leo Cullen reviendront dans le sillage d'une telle affiche comme l'histoire aime à le rappeler.