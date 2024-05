Les avants du Stade toulousain ont été remarquables face au Leinster dans un intense bras de fer notamment dans le jeu au sol et pour résister aux nombreux mauls irlandais. Jack Willis a été immense. Derrière, Antoine Dupont a guidé ses hommes malgré la pression adverse et Matthis Lebel a inscrit le seul essai des siens.

15. Blair Kinghorn 7/10

L’arrière écossais a livré un très grand match lors de cette finale de Champions Cup, en étant impérial dans le jeu aérien malgré la pression adverse. Il a été précis dans toutes ses interventions, permettant souvent au Stade toulousain de se sortir de situations difficiles. Il a aussi été décisif défensivement avec un énorme plaquage sur l’ouvreur adverse pour couper une action irlandaise (22e), avant de sauver la patrie juste avant la demi-heure de jeu sur une percée de Dan Sheehan. Dans l’exercice des tirs au but, il a trouvé quatre fois la cible en cinq tentatives. Il a glissé à l’aile lors de l’entrée en jeu de Thomas Ramos, en étant toujours aussi inspiré.

14. Juan Cruz Mallia 5/10

Il pensait avoir inscrit le premier essai du match dès la 2e minute de jeu sur une passe géniale d’Antoine Dupont dont le pied était finalement passé en touche. L’Argentin a été sérieux défensivement et il a récupéré une précieuse munition sous un renvoi toulousain. En revanche, il a raté une passe sur une pénalité jouée rapidement en première période alors que l’action aurait pu être dangereuse. Il a glissé au centre après la sortie de Paul Costes. Il est finalement remplacé par Paul Graou à la 93e minute.

13. Paul Costes 5/10

Le jeune trois-quarts centre toulousain a certainement été pris par l’événement en première période, souffrant notamment dans le secteur défensif et pénalisé pour un passage à vide. Néanmoins, il s’est montré à son avantage dès la reprise avec des plaquages en nombre et décisifs. Remplacé par Thomas Ramos juste avant l’heure de jeu (59e). L’arrière toulousain permettait à son équipe de reprendre l’avantage à dix minutes du coup de sifflet final sur une pénalité à 45 mètres en coin. En revanche, il a été en difficulté sous les ballons hauts. Il a aussi manqué une pénalité au début de la prolongation, avant de régler la mire et de ne plus manquer la cible.

12. Pita Ahki (non noté)

Le régulateur de la ligne d’attaque toulousaine a dû quitter la pelouse dès la 23e minute de jeu en raison d’une douleur à la cuisse droite. Il avait été absent sous un renvoi (8e) avant d’effectuer une montée défensive hasardeuse sur l’action où il s’est blessé. Remplacé 23 par Santiago Chocobares qui a eu peu de ballons à négocier. Il se signalait en fin de première période sur un bon plaquage dans ses vingt-deux mètres. Il interceptait aussi un ballon devant sa ligne (54e). Il avait encore de l’énergie pour attaquer fort la ligne d’avantage en début de la deuxième mi-temps de la prolongation et ainsi obtenir une pénalité.

11. Matthis Lebel 7,5/10

L’ailier toulousain a surtout eu du travail défensif à réaliser, terminant le premier acte en étant le meilleur trois-quarts haut-garonnais dans cet exercice avec notamment un retour décisif sur une percée plein axe de Rob Henshaw (24e). Il a été propre offensivement sur ses rares ballons, gagnant du terrain et assurant la continuité du jeu. Il a néanmoins manqué une incroyable action d’essai sur une passe au pied de Romain Ntamack (69e), poussé en touche en plongeant dans l’en-but. Il a finalement inscrit le premier essai du match en prolongation (84e) alors que Toulouse était en supériorité numérique.

10. Romain Ntamack 7/10

Il a formé un formidable duo avec Jack Willis pour découper les attaquants irlandais. L’ouvreur a été héroïque dans le secteur défensif. Dans l’organisation offensive, il a dû composer avec les montées irlandaises très rapides. Il a quand même su trouver quelques solutions (quatre défenseurs battus) avec notamment une passe au pied parfaite pour Matthis Lebel (69e).

9. Antoine Dupont 8/10

Il a été mis sous pression derrière chaque ruck. Le capitaine toulousain a d’ailleurs perdu un nombre inhabituel de ballons et commis deux mauvaises passes dans des situations favorables dans les dix mètres adverses. Le demi de mêlée s’est parfois agacé dans le premier acte, effectuant quelques mauvais choix. Mais Antoine Dupont est un champion hors pair, capable d’oublier les actions négatives pour effectuer dans la foulée un geste décisif, à l’image de ce grattage à cinq mètres de son alors qu’il avait été intercepté sur cette action. Pénalisé à deux reprises, il a aussi trouvé un incroyable 50-22, mais aussi gratté un ballon incroyable à la 74e minute. Malgré des erreurs inhabituelles, il a maintenu le Stade toulousain dans le match.

Antoine Dupont, capitaine de Toulouse, a mené les siens vers une sixième étoile européenne PA Images / Icon Sport - Adam Davy

8. Alexandre Roumat : 7/10

Ce n’était pas vraiment un match pour lui où la densité physique et la défense ont été à l’honneur. Il a pu peu d’occasions de mettre en valeur sa qualité gestuelle en attaque. Mais, avec Meafou, il est à l’origine d’une pénalité récoltée sur contre-ruck, permettant à Kinghorn de porter le score à 6-0 (8e). En touche, il a parfois perturbé l’alignement irlandais. Et surtout, il a été précieux sur les renvois irlandais où sa précision a été capitale.

7. François Cros 7/10

Quel défenseur ! Le troisième ligne toulousain a été impressionnant dans cette rencontre, notamment sur la qualité de ses plaquages. À l’image de cette cartouche sur le troisième ligne centre Doris (22e). Au total, il a été crédité de quinze plaquages. Il a été remplacé par Joshua Brennan à la 69e minute de la rencontre.

6. Jack Willis : 8/10

Encore un sacré match de l’international anglais. Meilleur plaqueur des 80 premières minutes avec 23 plaquages, il a été de tous les points de rencontres, de toutes les batailles dans le jeu au sol. Il a constamment ralenti les ballons adverses. Durant les prolongations, il a poursuivi le même travail de sape, jusqu’à terminer la rencontre avec 30 plaquages au compteur. Il mérite un vrai coup de chapeau, iul a été un des grands artisans de la victoire toulousaine.

5. Emmanuel Meafou : 7/10

Dès le début du match, il a mis le feu dans la défense irlandaise pour servir Mallia le long de la ligne de touche. Ensuite, il a mis la défense irlandaise à la faute sur un contre-ruck, offrant à son buteur Kinghorn l’opportunité d’ajouter trois points (6-0, 8e). Une excellente première période au cours de laquelle il a parcouru 16 mètres ballon en main, plus que n’importe quel autre joueur du paquet d’avants toulousain. Seul le troisième ligne irlandais Doris a fait mieux que lui sur les quarante premières minutes. Il a été remplacé par Arnold à la 55e minute de la rencontre, avant de revenir pour les prolongations.

4. Thibaud Flament : 6/10

Précieux en touche où il a été souvent ciblé, il a aussi a perturbé l’alignement irlandais. Il a volé un ballon qui aurait pu amener un essai toulousain (27e). En revanche, il a été un peu moins en vue que d’habitude. Seulement sept plaquages à son actif, dont deux ratés durant les 80 premières minutes de la rencontre. En revanche, il a fait partie des joueurs qui avaient encore du jus lors de la prolongation.

3. Dorian Aldegheri : 5/10

Certainement pas sa plus grande performance. Il a été sanctionné sur un « contest » illicite dans les 22 mètres de son équipe, offrant trois points au Leinster (18e). Il a également souffert en mêlée face à Porter, subissant assez régulièrement la domination de son vis-à-vis. Au total, il a été pénalisé à quatre reprises. Mais la mêlée a été encore un peu plus en souffrance après sa sortie. Il a été remplacé par Merckler à la 55e minute qui, à l’image de la mêlée toulousaine en fin de match, a vraiment connu des difficultés.

2. Peato Mauvaka 6,5/10

Il a eu beaucoup d’activités : deux défenseurs battus en première mi-temps et quatorze plaquages réussis, aucun échec. En revanche, il s’est fait piéger sur un ballon porté qui avançait bien par la défense du Leinster (26e). A son débit également un lancer trop haut en fond d’alignement (32e). Mais une prestation à la hauteur de son statut. Il a été remplacé par Julien Marchand à la 55e minute de la rencontre, qui a été décisif à la toute fin des prolongations avec un « contest » gagnant, permettant à Thomas Ramos de mettre une dernière pénalité, synonyme de victoire finale.

1. Cyril Baille 6,5/10

Un match propre pour l’international. Une bonne tenue de mêlée face à Furlong qui est un sacré client et une belle activité défensive en première période (6 plaquages). Il termine la rencontre avec douze plaquages réussis, aucun échec. C’est lui qui a repris Caelan Doris lancé plein fer sur un retour intérieur (50e) qui aurait pu se révéler dangereux. En attaque, il s’est, comme d’habitude, beaucoup proposé. Il a été remplacé par Rodrigue Neti à l’heure de jeu qui, à l’image de la mêlée toulousaine en fin de match, a vraiment souffert.