Le Stade toulousain sera célébré par ses supporters ce dimanche 26 mai à 18 heures, place du Capitole à Toulouse. Les champions d’Europe soulèveront la Champions Cup depuis le balcon de la mairie de Toulouse.

Toulouse va communier avec son public. Les nouveaux champions d’Europe vont fêter leur titre place du Capitole, à Toulouse, ce dimanche 26 mai à 18 heures. Sacrés après leur victoire en finale de Champions Cup face au Leinster (31-22), les Toulousains seront donc attendus sur la mythique place de la Ville Rose. Une jauge de 12 000 personnes sera instaurée avec une ouverture de la place a upublic à 16h30. Des célébrations qui s’annoncent belles après une finale historique. Longtemps dominés par les Irlandais, les Toulousains ont su résister aux assauts du Leinster grâce à une défense stratosphérique.

Et malgré le carton rouge de Richie Arnold, les Rouge et Noir ont tenu jusqu’au bout pour offrir à leurs supporters un sixième titre européen. Après 1996, 2003, 2005, 2010 et 2021, Toulouse est la seule équipe du Vieux Continent à compter six étoiles sur son maillot.