En conférence de presse, le manager du Leinster Leo Cullen est longuement revenu sur la défaite des siens, la quatrième en finale de la compétition depuis 2018.

Le Leinster, battu à la régulière par le Stade toulousain à Tottenham, n’a plus remporté la Champions Cup depuis 2018 et reste même sur trois défaites consécutives en finale de la compétition. Après cette superbe rencontre, le manager irlandais Leo Cullen était néanmoins plutôt lucide sur la performance des siens, tombés en Angleterre sur plus forts qu’eux. « Ce fut une rencontre très disputée, disait-il en préambule. Mais Toulouse a été très bon dans le combat défensif, même si nos garçons ont toujours tenté des choses au long de la rencontre. […] Dans le vestiaire, tout le monde est dévasté, c’est vraiment difficile mais le sport est ainsi. La pièce est simplement tombée du côté de Toulouse, c’est la nature du sport au plus haut niveau. »

Cullen : « Doris et Ryan seront nos porte-drapeaux »

Après avoir marqué une courte pause, l’ancien deuxième-ligne des Blues et de la sélection irlandaise reprenait : « J’ai l’impression que mes Leinstermen ont été immenses, malgré tout. Ce match ne nous a pas fait perdre confiance en nous et on pense que l’on pourra gagner cette Champions Cup à nouveau. Caelan Doris et James Ryan, nos leaders qui n’ont que 25 ans, seront d’ailleurs les porte-drapeaux de notre équipe dans les années à venir. Très vite, on verra aussi de quel bois on est fait et si nous sommes capables de gagner le United Rugby Championship. Le prochain défi, ce sera vendredi soir contre le Connacht, qui ne nous épargnera pas non plus. »