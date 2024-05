Dans un match d’une violence sauvage qu’ils auront passé 60 % du temps à défendre dans leur camp, les Toulousains ont tenu la promesse qu’ils s’étaient faite de dominer les Irlandais sur leur historique point fort de la discipline dans l’intensité. Jusqu’à faire craquer ces derniers dans la prolongation, au bout du suspense, à la grâce d’un investissement titanesque dans le jeu au sol…

Les Toulousains l’avaient clairement analysé, prévu et planifié, à la lumière des derniers matchs livrés par le Leinster : aussi organisée et pleine de puissance fut-elle, la franchise de Dublin avait tendance à baisser pavillon lors de ses fins de matchs, qui avaient déjà failli lui coûter très cher en demi-finales contre Northampton. Le choix de Jacques Nienaber d’aligner un banc en 6-2 pouvait ainsi sembler un élément de réponse concret, mais les Toulousains ne l’avaient pas analysé ainsi. Au contraire, convaincus que les finisseurs du Leinster étaient calqués sur le profil de leurs titulaires manquaient de « facteurs X » susceptibles d’apporter un danger offensif, les hommes d’Ugo Mola s’étaient fixé pour objectif de coller coûte que coûte au score pendant la première heure de jeu, quitte à s’appliquer dans leur jeu au pied à ne sortir aucun ballon en touche. Voilà pourquoi, à la veille de la rencontre, le manager du Stade avait insisté auprès de ses hommes sur le concept novateur de « l’intenscipline ». Entendez par là à combattre très dur tout en restant à l’extrême limite de la règle, histoire d’éviter les infériorités numériques qui avaient coûté si cher en demi-finale voilà deux ans, avec dans l’idée qu’in fine les Toulousains tireraient in fine bénéfice du bras de fer physique…

Première période en mode survie

Voilà pourquoi, hormis durant les cinq premières minutes où ils assiégèrent le camp irlandais, les Toulousains ont disputé une première période en mode « survie », qui coûta d’ailleurs à Pita Ahki de quitter le terrain plus tôt que prévu, victime d’une blessure à un genou. Incapables de tenir le ballon plus de deux temps de jeu, les coéquipiers d’Antoine Dupont n’ont d’autre alternative que d’accepter de subir, à l’image de leur capitaine coupable à la 29e d’un ballon perdu sur Sheehan, avant de rattraper le coup d’un grattage très limite devant sa ligne d’en-but. Une situation sur le fil, comme tant d’autres, à l’image de cinq pénaltouches parfaitement défendues, mais aussi d’un Roumat dont la main baladeuse rappela celle d’Etzebeth en quarts (12e), d’un grattage salvateur de Ntamack (24e), ou de deux essais refusés à McCarthy (19e) puis Lowe (41e) dont on est presque certain qu’ils auraient été accordés à Dublin, ou encore d’une improbable interception de Chocobares devant sa ligne (55e)… Si bien que, malgré le coaching précoce de Nienaber et un retour de vestiaires plutôt convaincant des Irlandais, le score était malgré tout de 12-12 à la 65e, quatre pénalités de Kinghorn ayant récompensé l’énorme débauche d’énergie défensive des siens. Ne restait plus qu’à porter l’estocade dans le dernier quart d’heure, ce qui demeure toujours plus difficile à dire qu’à faire…

Lowe, le carton du tournant

Pour tout dire, le pari était d’autant plus risqué qu’à force de défendre, les Toulousains donnaient l’impression de subir, perdant en outre de plus en plus de duels aériens. Et pourtant… Il suffit d’un ballon de récup’consécutif à un grattage de, d’un seul, pour permettre aux Toulousains de réinvestir les 22 mètres irlandais, Lebel manquant l’essai d’un cheveu, pour un orteil passé en touche, à la réception d’une passe au pied de Ntamack (68e). Il fallut ainsi en passer par la prolongation, la faute à de trop nombreux loupés sous les ballons hauts et à la domination des Irlandais en mêlée, mais l’analyse des Toulousains n’en fut que plus justifiée. C’est ainsi que le carton jaune jaune balourd concédé par un Lowe en panne de lucidité (lequel faisait écho, d’ailleurs, à celui concédé par Ramos en 2021) aurait pu être l’élément déclencheur d’une fin de match maîtrisée.

D’ailleurs, parfaitement décalé par Ramos et Chocobares, put dans la foulée enfin récompenser les efforts des siens, achevant le moral des Irlandais autant qu’il dopa celui des Toulousains. Mieux, un 50-22 de Dupont suivi d’un maul porta l’avance de Toulouse à 10 points, qui aurait même pu passer à 13 après un nouveau contest de Dupont. Précisément le moment (mal) choisi) Richie Arnold pour tomber du mauvais côté de « l’intenscipline », avec un déblayage mal maîtrisé sur Healy qui liu valut un carton rouge. Et des sueurs froides à tous les supporters du Stade, après l’essai accordé à Van der Flier après un interminable arrêt de jeu (93e). Mais c’était compter, là encore, sur l’incroyable résilience des rouge et noir dans la difficulté, capables d’arracher deux nouvelles pénalités au contest (Marchand puis Willis) qui les replacèrent hors de portée d’essai. Offrant au Stade et à sa défense incroyable (235 plaquages !) une des victoires les plus légendaires de sa si riche histoire…