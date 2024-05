Forcément rempli de joie après le sacre toulousain contre le Leinster, Antoine Dupont s'est présenté devant la presse quelques minutes après le coup de sifflet final. Le capitaine rouge et noir est notamment revenu sur ses nombreux grattages, qui viennent selon lui de son passage à sept.

L’intensité de cette finale a été immense. Quelle est votre sensation ?

C’est un pur bonheur tout simplement. Ce sont des émotions qui sont dures à décrire à travers des mots. On s’entraîne dur pour ça et on sait que, quand on est aussi proche de toucher au trophée, il faut arriver au bout. On le sait d’autant mieux pour avoir perdu en demi-finale ces deux dernières années. C’est vraiment un pur bonheur.

Quel était le mot d’ordre à l’entame des prolongations ?

On s’est dit que c’était dur pour nous, mais eux aussi étaient en difficulté. On a vu que les joueurs adverses étaient marqués et on a vu qu’il y avait des solutions. Dans des prolongations, on sait qu’il faut aller chercher dans nos retranchements. Après, c’est le money time et il n’y a pas de questions à se poser. Il faut juste se lancer dans la bataille et rien lâcher. Dans ces moments, il faut s’entraider et avoir un état d’esprit hors du commun. Ces minutes se jouent avant tout dans la tête. Et c’est là-dessus qu’on détermine le vainqueur dans ce contexte.

Ce scénario fou rend-il la victoire encore plus belle ?

Oui, peut-être. On a senti beaucoup de tension. Après l’essai du Leinster, il y avait une ferveur incroyable de leur côté. Nous étions dans l’adversité à cet instant-là. Nous avons aussi l’expérience de ces matchs maintenant, de ces moments pour ne pas s’affoler, pour rester nous-mêmes, pour jouer notre rugby et garder notre confiance. Mais, si on avait gagné plus simplement, j’aurais dit oui aussi (rires).

Votre passif récent contre le Leinster donne-t-il une saveur supplémentaire au titre ?

Oui, bien sûr. On a beaucoup parlé du contexte qui n’avait pas été favorable les deux dernières fois. L’an dernier, le scénario ne nous a pas aidés. On a progressé cette saison. On se sentait plus costauds, plus confiants et plus complets. On savait qu’il faudrait être au maximum de notre potentiel pour obtenir une victoire. Surtout que le Leinster est une équipe contre laquelle on a du mal à manœuvrer. Battre un adversaire aussi beau ajoute à l’intensité. Disons que c’est un plus pour nos souvenirs d’hommes.

A titre personnel, on a l’impression que le Leinster vous collait derrière les rucks et vous gênait beaucoup. Comment vous êtes-vous adapté ?

Nous sommes toujours obligés de nous adapter à ce que propose l’adversaire. C’est une phase où le joueur qui "contre-rucke" ne peut plus taper sur le bras du numéro 9. C’est ce qu’on nous dit depuis un an, que ce n’est plus toléré. J’ai été très surpris de voir que c’était autorisé aujourd’hui. J’ai essayé d’échanger là-dessus avec l’arbitre, il m’a répondu qu’il ne voyait pas de soucis. J’ai cherché à trouvé d’autre moyens, avec notamment des rucks plus propres. Doris est très fort dans ce secteur. On a trouvé des solutions par le jeu au pied, sur lequel j’ai été chanceux par moments. La stratégie était bonne et l’équipe a su jouer par moments sur les extérieurs, comme sur l’essai de Matthis (Lebel).

À lire aussi : Héroïque, Toulouse sacré après une finale dantesque face au Leinster !

On vous a aussi vu effectuer plusieurs grattages...

Ce n’était pas prévu mais des opportunités se sont présentées pendant le match. Cela vient aussi de mon passage à 7 où les rucks sont importants. Il faut pouvoir contester. Je l’ai travaillé, ce que je ne faisais pas de manière spécifique jusque-là. C’est un bonus pour moi.