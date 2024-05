C’est un Samuel Marques encore euphorique qui s’est présenté à la presse après un succès acquis dans un barrage absolument fou (33-31). Le demi de mêlée a remercié le public primordial dans son rôle du seizième homme et a savouré ce succès qui prolonge la saison exceptionnelle des Biterrois.

Pouvez-vous nous donner, à chaud, votre réaction ?

Un grand merci aux gens qui viennent au stade. Ce soir, c’est toute une ville qui a remporté ce match. C’était exceptionnel ! J’ai joué dans beaucoup de clubs mais j’ai rarement vu une telle ambiance. Les supporters nous ont soutenus et ont cru en nous jusqu’au bout. On a joué le jeu que l’on produit depuis le début de l’année. On voulait montrer notre vrai visage. On a remporté un match face à une très grosse équipe briviste. C’est le match qui a tapé le plus fort de la saison ! On est très heureux.

Pouvez-vous nous raconter cette très longue séquence qui vous offre l’essai de la victoire…

Ce que j’ai ressenti, c’est que l’on a jamais paniqué sur le terrain. Ce match face à Nevers, il y a deux semaines, nous a énormément servis. On avait gagné à la 82e et on s’est rendu compte qu’on pouvait renverser des montages, à l’image de cet essai marqué à quatorze ce soir. Cela montre le jeu que l’on veut produire : on remonte tout le terrain, on ne lâche pas, on est dans le désordre mais au bout il y a un magnifique essai après plusieurs minutes de temps de jeu. C’est incroyable, vraiment. Je le redis, ça a tapé très fort. Maintenant, on va aller à Vannes en étant le petit Poucet et la surprise de ce championnat.

Il y a eu un sacré mano a mano, comment avez-vous vécu cela ?

C’était un vrai match de phase finale ! C’était 50-50, cela s’est joué à pas grand-chose. On savait que l’on allait jouer une grosse équipe et que cela se jouerait sur des détails. On commet des fautes qui leur permettent de rester dans le match. Mais je le redis, ce match contre Nevers, en marquant à la toute fin, dans un stade plein, nous a servis. C’est quelque chose dont on est fier d’avoir gagné ce match. Tout le monde nous voyait perdant ! En début de saison, on jouait le maintien quand même !

On connaît désormais les deux affiches des demi-finales de Pro D2 ! pic.twitter.com/LUN8ol1iQC — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 24, 2024

Est-ce plus savoureux contre un de ces anciens clubs ?

Pas du tout, j’ai beaucoup de respect pour ce grand club qu’est Brive ! Je m’excuse si je suis un peu démonstratif, c’est mon caractère, mais je n’ai aucune rancœur envers le CAB. D’ailleurs, je souhaite rendre hommage à Saïd Hirèche, quelqu’un d’exemplaire et un grand capitaine, un des meilleurs que j’ai eus. Il restera un de mes amis et un grand monsieur dans le rugby.

La mêlée vous a coûté six pénalités, est-ce que vous avez douté ?

Non, on n’a pas douté. On a concédé des pénalités mais à la fin on gagne. Si on prend six pénalités par match à chaque fois mais qu’on gagne toujours, je suis satisfait. On est resté solidaire. Ce soir, ce n’était pas l’état d’esprit de 23 joueurs mais celui d’un groupe de cinquante mecs qui travaillent dur ! C’est la victoire d’un groupe ce soir. Il faut savoir être égoïste et, ce soir, cette victoire elle est pour nous ! Même si on remercie aussi les supporters qui ont été incroyables. On a terminé troisième, on est en demi-finales, que l’aventure continue !

Vous allez disputer votre demi-finale du côté de Vannes. L’euphorie de ce soir peut-elle permettre au "petit Poucet" selon vos termes de réaliser un nouvel exploit ?

On ira là-bas avec le même état d’esprit de produire du jeu et de montrer notre vrai visage. On ne se sera pas favoris. On va aller là-bas tranquillement. Mais quand tu es en dans la phase finale, tu as envie de gagner. Mais sincèrement il n’y aura aucune pression, notre saison est déjà plus que réussie !