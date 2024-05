Forcément déçu après la défaite des siens en barrage de Pro D2 à Béziers (33-31), Pierre-Henry Broncan estime que les Brivistes devront réaliser une bien meilleure saison dans son ensemble lors du prochain exercice. Avec un objectif : recevoir en phase finale.

Quel sentiment vous procure cette défaite en barrage ?

Il faut d'abord féliciter cette équipe de Béziers qui a su aller chercher la victoire en fin de rencontre. De notre côté, il y a beaucoup de fierté, car le 29 février, nous étions venus ici et nous avions été ridicules. Ce soir, je pense que nous aurions mérité de gagner. Nous avons été dominateurs en mêlée, mais malheureusement on apprend dans la défaite. À cinq minutes de la fin du match, lorsque nous avons un avantage sur un en-avant biterrois, on ne doit pas jouer l'avantage. On doit être capable de refaire une mêlée, de prendre trois points de plus. Sur la dernière action, j'étais persuadé que l'arbitre demandait la vidéo sur le dernier ruck mais c'était pour un plaquage soixante mètres plus loin... C'est un très bon arbitre, mais c'est dommage de s'être arrêté que sur le plaquage légal de Tupuola. Le dernier ruck est trop important. On doit savoir s'il y a faute ou non. On n'aurait peut-être pas mis la pénalité, mais bon... C'est dommage, car je trouve que nos joueurs et notre public ont été très bons ce soir.

Au terme d'un match exceptionnel, qui aura vu les deux équipes se rendre coup pour coup, Béziers s'impose de peu face à Brive et se qualifie pour les demi-finales de Pro D2 ! Les Héraultais défieront Vannes.



Le film du match > https://t.co/ImzvcrPiac pic.twitter.com/8cPTMAHK1O — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 24, 2024

Vous aviez décidé de changer vos piliers à la demi-heure et à l'heure de jeu. Pourquoi ?

On voulait dominer cette équipe en mêlée fermée, notamment sur la fin de match. Ça a marché, mais malheureusement le « no scrum, no win » des Anglais n'a eu pas lieu. J'ai joué ici, et la mêlée a une place importante dans ce club. Béziers a longtemps été champions de France avec une grosse mêlée. Les avoir dominés dans ce secteur est également une fierté. C'est le fruit d'un gros travail de Goderdzi (Shvelidze) qui a aussi joué. Mais ça n'a pas suffi.

Comment avez-vous perdu ce match alors ?

Nous avons commis des petites scories en touche, sur les renvois. C'est là qu'il faut qu'on progresse. Mais je le répète, le 29 février, nous étions loin d'avoir des petites scories... Nous étions incapables de faire un maul, de dominer en mêlée ou de produire du jeu. Nous n'avions rien, ou du moins pas grand-chose. Il faut bâtir sur ce match. C'est quand même plus intéressant de parler de détails plutôt que d'un tout.

On a senti un groupe bien plus soudé en fin de saison...

Il y a plus de cohésion dans le groupe, c'est sûr. C'est une équipe qui est descendue de Top 14, un nouveau groupe qui s'est constitué en début de saison. Ça prend du temps. Les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours, on a appris à se découvrir, à mieux nous connaître. Ça rend une équipe plus solide, car elle combat ensemble. Quand je suis arrivé, ça ressemblait plus à des combats individuels qu'à une force collective. Aujourd'hui, c'est quand même un groupe plus solide. Et ça, ça me plaît.

Qu'avez-vous pensé de la prestation de Tom Raffy à l'ouverture ?

Je n'étais pas inquiet de la prestation de Tom. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 19 ans. Nous avions mis en place un système défensif pour l'épargner. Ce n'était pas trop mal. Je trouve que nous avions bien préparé la rencontre. C'est dommage qu'on ne valide pas cette préparation.

Que retenez-vous de cette saison ?

La leçon à retenir est qu'il faut recevoir que ce soit en barrages ou en demi-finales. Vannes et Aix-en-Provence auront un gros avantage de recevoir la semaine prochaine. Nous devons faire une bien meilleure saison afin de recevoir. Nous sommes partis trop en retard, et de trop loin. Cette année, nous avons fait des exploits sur cette fin de saison en battant Aurillac et Biarritz avec le bonus, en allant gagner à Vannes, mais ce n'est pas suffisant. Les joueurs ont été costauds mentalement sur cette fin de saison. Il faut bâtir là-dessus pour le prochain exercice.

Quelle est la suite du programme avant la reprise de la préparation en vue du prochain exercice ?

Les joueurs vont partir en congé. Le club, en général, va avoir un gros travail à faire pour finaliser le recrutement afin d'avoir un effectif un peu plus costaud que cette année, un effectif capable de recevoir en phase finale la saison prochaine. C'est le plus important dans les semaines à venir.