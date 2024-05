Ça y est, le jour de la finale de la Champions Cup est enfin arrivé ! Le Stade toulousain affronte le Leinster ce samedi (15h45) au Tottenham Hotspur Stadium. Qui inscrira une nouvelle ligne à son palmarès ?

Une nouvelle étoile s'apprête à être attribuée... Les deux clubs les plus titrés de la compétition s'affrontent ce samedi en finale de Champions Cup (15h45). Le Stade toulousain pourrait continuer de marquer l'histoire en devenant le premier club à atteindre les six étoiles tandis que le Leinster veut à tout prix rattraper les Rouge et Noir en décrochant un cinquième succès.

Si les quatre dernières confrontations entre les deux formations se sont soldées par une victoire des Irlandais, la "bande à Dupont" n'a jamais perdu une finale avec un joli 3/3. Mieux le Stade toulousain n'a jamais perdu en finale de Champions Cup. De son coté, le Leinster reste sur trois défaites lors de l'ultime match en 2019, 2022 et 2023.

Notre pronostic : Toulouse champion