Le capitaine Antoine Dupont retrouve lui aussi la province irlandaise, ce samedi, en finale de Champions Cup. Le Leinster est l’un des rares accrocs dans la carrière déjà majuscule du meilleur joueur du monde. Il devra, ce jour, trouver la solution pour aider son équipe à décrocher une sixième étoile et lancer superbement sa fin de saison où bien des défis l’attendent…

Le 29 avril 2023 en demi-finale de Champions Cup face au Leinster, Antoine Dupont disputait son 100e match avec les Rouge et Noir. Titularisé en numéro 9 à l’Aviva Stadium, le capitaine de l’équipe de France était obligé de passer à l’ouverture après la blessure précoce de Pierre-Louis Barassi. La suite, vous la connaissez. Indisciplinés, incapables de stopper les vagues irlandaises, les Toulousains chutaient lourdement en Irlande (41-22) mettant ainsi fin au doux rêve d’une sixième étoile. La 100e de Dupont était gâchée.

Un an plus tard, les revoilà face-à-face. En finale, cette fois-ci, avec à la clé un premier titre en Champions Cup pour le Leinster depuis 2018, et un nouveau sacre pour le Stade toulousain après la campagne victorieuse de 2021. Dupont, lui, est fidèle au rendez-vous. C’est devenu une habitude pour lui, mais il sera encore une fois particulièrement attendu. Pas tant que le demi de mêlée avait raté ses derniers matchs face au Leinster, mais que la province irlandaise est sans doute l’une des seules dans le monde à pouvoir s’imposer même en cas de performance du meilleur joueur de la planète.

Arriver à garder cette spontanéité qui nous caractérise

L’année dernière, malgré un repositionnement à un poste où il manque d’expérience dans les grands matchs, Dupont avait été bon. Cela n’avait pas suffi pour éviter la désillusion, mais pour cette finale, le staff toulousain semble avoir fait en sorte d’éviter ce genre de scénario. Avec un banc en 5:3 (cinq avants et trois trois-quarts) et une triplette pouvant évoluer à l’ouverture (Mallia, Ntamack, Ramos) en plus d’un centre sur le banc (Chocobares), nul doute que le capitaine des Bleus à la dernière Coupe du monde restera à son poste de prédilection. Son duel face à Gibson-Park, autre maître à jouer et leader incontesté, n’en sera que sublimé.

"Je pense que toute l’équipe a appris et a emmagasiné de l’expérience lors ces dernières demi-finales. Mais là, c’est en finale qu’on les retrouve cette année. Ce sera un contexte différent, présentait-il à la veille du choc. Forcément, on sait que la discipline est très importante en phase finale. Nous n’avions pas été bons dans ce secteur l’an passé. Il faudra être concentré là-dessus demain et mettre ensuite énormément d’intensité. Mais, sans une bonne discipline, ce sera très dur. […] Le contexte sera évidemment très spécial pour cette finale mais il faut arriver à garder cette spontanéité qui nous caractérise."

Quoi qu’il advienne ce samedi, Dupont aura encore une fin de saison à disputer avec le Stade toulousain. Un Bouclier de Brennus à conserver, et surtout des Jeux Olympiques à disputer. Déjà victorieux d’un tournoi avec l’équipe de France à 7 (le premier depuis 2004 !), l’enfant de Castelnau-Magnoac n’a aucune limite et rêve de décrocher une médaille d’or à Paris.

Marquer encore et toujours un peu plus sa discipline, c’est l’idée. Mettre définitivement derrière lui la terrible claque du Mondial, c’est le projet. Rafler, tout rafler, pour atteindre les sommets. Gibson-Park avait été élu meilleur joueur de la demie la saison dernière. À lui d’être aujourd’hui au-dessus du panier.