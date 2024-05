La finale de Champions Cup opposant le Leinster à Toulouse aura une saveur particulière pour "Manny" Meafou qui portera pour la 100e fois le maillot rouge et noir. L’occasion de revenir sur deux performances marquantes avec le Stade toulousain en Champions Cup.

Existe-t-il une meilleure affiche pour fêter sa 100e apparition avec son club ? Assurément non ! Emmanuel Meafou s’apprête à vivre son centième match avec le Stade toulousain ce samedi en finale de Champions Cup face au Leinster au Tottenham Hotspur Stadium.

Si "Manny" fait du Meafou, les Toulousains auront un argument de poids à faire valoir face aux Irlandais. Emmanuel Meafou est un véritable phénomène du rugby français. Du haut de ses 203cm et fort de ses 145kg, le deuxième ligne de 25 ans ne cesse de faire exploser les défenses adverses, et ce, depuis 99 rencontres avec le Stade toulousain.

Arrivé aux Sept Deniers sur la pointe des pieds en provenance de Melbourne en 2018, il rejoint le centre de formation toulousain. Au fil des années, le solide deuxième ligne ne cesse de progresser et fait aujourd’hui partie des cadres de l’équipe d’Ugo Mola. Le désormais international français (2 sélections) a signé quelques performances XXL avec les Rouge et Noir en Champions Cup. En voici deux…

14 janvier 2023 : Sale – Toulouse

Le Stade toulousain se déplace au Salford City Stadium des Sharks de Sale dans le cadre de la 3e journée de Champions Cup. Quelques semaines après avoir étrillé ces mêmes Sharks à Ernest-Wallon lors de la précédente journée. Ce jour-là, tout ne commence pas très bien pour les Toulousains qui encaissent un essai dès la 11e minute de jeu. Sept minutes plus tard, les locaux se sabordent eux-mêmes et reçoivent un carton rouge pour un déblayage dangereux de Cobus Wiese sur Dorian Aldegheri.

Ensuite, Meafou prend les commandes et le moins que l’on puisse dire c’est que ça déménage ! Dans une rencontre fermée le deuxième ligne a été omniprésent : treize ballons joués à la main (record du match), six défenseurs battus (record du match) et… 87 mètres parcourus (record du match). "Manny" a même inscrit le premier essai toulousain (69e) en emportant avec lui trois adversaires, et ainsi assurer la victoire des siens et sublimer une performance individuelle de haute volée.

BRB, just adding Emmanuel Meafou to our list of #HeinekenChampionsCup players we wouldn't want to tackle... \ud83d\ude05 pic.twitter.com/cZwjhPrQXy — Investec Champions Cup (@ChampionsCup) January 14, 2023

Après la rencontre, son coéquipier Antoine Dupont s'était montré élogieux à son sujet : "Il est certain que tout devient plus facile quand il avance comme cela. Disons que tout s’éclaire autour de lui. À l’image de tous les avants sur la deuxième mi-temps, Manny a été très costaud ballon en mains. C’est ce qu’on lui connaît déjà, mais c’était encore plus vrai sur ce match. Évidemment, cela nous fait beaucoup de bien pour jouer après lui parce que, au-delà d’avancer sur ses contacts, il arrive aussi à jouer debout et à répéter les efforts. C’est hyper intéressant pour notre équipe".

17 décembre 2023 : Harlequins – Toulouse

Avant de les retrouver en demi-finale début mai, les hommes d’Ugo Mola sont allés défier les Harlequins à Londres lors de la deuxième journée de Champions Cup pour une victoire sans accroc 19-47. Lors de cette démonstration, Emmanuel Meafou s’est particulièrement illustré allant même jusqu’à être élu homme du match malgré les sept essais inscrits par ses partenaires.

Félicitations à Emmanuel #Meafou, homme du match de cette rencontre #HARST ! \ud83d\udc4f?\ud83e\udd29 pic.twitter.com/Lgkcc8RMZz — Stade Toulousain (@StadeToulousain) December 17, 2023

Un titre que le deuxième ligne est allé chercher à grands coups d’épaules. Les multiples contre-rucks orchestrés par les avants ont été au cœur de la bonne performance des Toulousains. Et sans grande surprise Emmanuel Meafou n’était jamais loin. Un travail de l’ombre associé à trois plaquages offensifs et à quatre passes après contact qui ont permis une orgie de jeu pour les trois-quarts qui n'avaient plus qu’à remercier leur numéro 5.