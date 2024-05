Matthew Carley sera l’arbitre de la finale tant attendue entre le Stade toulousain et le Leinster. L’Anglais de 39 ans a déjà arbitré plusieurs fois le Stade toulousain et avait plutôt bien réussi à Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Ce samedi, au Tottenham Hotspurt stadium, le Stade Toulousain aura fort à faire en finale de Champions Cup face au Leinster de Jamison Gibson-Park, qui court après un sacre dans la compétition depuis 2018. Les Toulousains retrouveront également un arbitre qu’ils connaissent bien. L’Anglais Matthew Carley. Arbitre international expérimenté, il officie en Champions Cup depuis 2015 et sur le Tournoi des 6 Nations depuis 2017. Ces dernières saisons, l’homme de 39 ans a déjà arbitré plusieurs rencontres des Rouge et Noir. Le huitième de finale face aux Bulls la saison dernière au Stadium, le huitième de finale retour face à l’Ulster il y a deux ans ou encore un match de poules, à nouveau face à la province irlandaise de l’Ulster lors de la saison 2020-2021. À chaque fois, le Stade toulousain a remporté ces rencontres. Un signe du destin ? Le mauvais souvenir de France-Italie Mais attention, c’est ce même Matthew Carley qui officiait lors de la victoire du XV de France 29 à 24 en Italie. Malgré la victoire, ce match ne fut pas forcément un bon souvenir pour les Français, puisque les hommes de Fabien Galthié avaient été pénalisés à 18 reprises. 6 Toulousains qui avaient participé à la rencontre sont sur la feuille de match face au Leinster. S’il avait été vivement critiqué après la rencontre, l’arbitre M. Carley ne faisait en réalité que suivre les nouvelles directives de World Rugby, qui souhaitait que les équipes se montrent exemplaires sur les rucks défensifs. Le jeu au sol sera une des grandes clés de la finale. Il faudra à tout prix soigner ce secteur pour espérer s’offrir un nouveau sacre.