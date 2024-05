Titulaire depuis le début de la campagne de Champions Cup, Peato Mauvaka a brillé sur la scène "européenne". Là où il peut mieux que jamais exprimer ses qualités assez uniques.

Au sortir de la dernière Coupe du monde, durant laquelle il avait très certainement été le joueur du XV de France le plus performant et le plus régulier, Peato Mauvaka avait livré cette confidence dans nos colonnes : "Quand je sens que le staff me donne beaucoup de confiance et d’affection sur le plan humain, j’arrive à me lâcher sur le terrain." Et ces propos ont trouvé une prolongation naturelle dans sa campagne de Champions Cup avec le Stade toulousain, dont il est un acteur et un atout majeur. "J’ai commencé tous les matchs de la compétition cette saison, confiait-il en début de semaine. Jusque-là, on les a tous gagnés, donc il faut que ça continue." Parce qu’il est impossible de dissocier les résultats remarquables des Rouge et Noir dans cette édition 2023-2024 et ses propres prestations. À chaque sortie "européenne" ou presque, Mauvaka a été carrément grandiose. dans la lignée de son immense Mondial.

"Après cette Coupe du monde, alors que je venais de passer deux ou trois mois à ne jouer que des grands matchs, j’attendais avec impatience de retrouver ce haut niveau, poursuit le Calédonien. Le Top 14, c’est un autre défi mais les premières rencontres n’étaient pas géniales en revenant du Mondial. Et en abordant cette Champions Cup, donc en passant au cap au-dessus, l’équipe s’est mise au niveau de la compétition. C’est ce qui nous a permis de retrouver notre rugby. C’était vrai pour moi aussi." Jusqu’à s’imposer parmi les meilleurs marqueurs de cette Champions Cup, au milieu d’une flopée de trois-quarts dont certains coéquipiers, avec cinq essais à la clé. "Je suis en concurrence avec Matthis (Lebel), se marre-t-il. J’espère le battre, même si les lancements sont plutôt pensés pour les ailiers ! Mais, sur une touche à cinq mètres, je sais que c’est pour moi."

"C’est ce que j’aime dans le rugby"

Au-delà, le jeu plus aéré et débridé dans cette compétition, au cours de laquelle son équipe a inscrit 6,6 essais de moyenne par match, convenait parfaitement à son profil et ses qualités. Lui, le talonneur qui adore dévorer les espaces et avoir le ballon entre les mains : "Cela oblige à courir et à se déplacer davantage, résume-t-il. C’est ce que j’aime dans le rugby. Rester dans un jeu fermé, où tu ne bouges pas, où tu ne te proposes pas, où tu attends que le ballon arrive, ce n’est pas vraiment fait pour moi. En Champions Cup, si tu veux aller en finale et espérer gagner la compétition, tu dois te dépenser dix fois plus."

Mauvaka avoue même avoir encore franchi un cap sur ce plan, et ce n’est pas un hasard de le voir combiner fréquemment avec Antoine Dupont et les autres flèches toulousaines. "Je sais que ça peut aller très vite avec certains de mes partenaires et j’essaye de faire l’effort pour les suivre, dit-il. En réalité, je ne le fais que depuis cette saison car je me dis que, s’il y a un franchissement, je dois mettre un coup de gaz au cas où on me fait la passe. Depuis que je m’y suis mis, ça marche tout le temps, donc je continue (rires). Sur des petits espaces, de trois ou quatre mètres, il suffit de dépasser la défense et quand Toto (Dupont) ou un autre voit que je suis là… Depuis l’entame de la Champions Cup, c’est toujours avec Toto d’ailleurs. Soit lui qui breake, soit moi, et l’autre qui est à son soutien."

"Quand tu démarres, c’est que tu le mérites"

En clair, à la grâce des décisions du manager Ugo Mola et de ses adjoints, Peato Mauvaka – qui avait connu la frustration de rester doublure en fin de saison dernière – a fait de la Champions Cup 2023-2024 son histoire. Du moins, à son poste. Certes, Julien Marchand était encore blessé lors des deux premières journées, contre Cardiff et aux Harlequins, mais depuis le retour du Pyrénéen, l’encadrement a préféré lui maintenir sa confiance dans les rendez-vous XXL. Une hiérarchie déjà observée par le passé en club, où les deux joueurs ont eu davantage l’habitude de se partager les rôles qu’en sélection, même si Marchand a souvent conservé une petite longueur d’avance.

Si Mauvaka avait brillé dans la peau d’un titulaire lors de la deuxième partie de saison 2018-2019, c’est parce que Marchand avait été gravement touché à un genou. S’il l’avait encore fait en finale de Champions Cup en 2021, quand il avait sorti un match dantesque face à la Rochelle, c’est encore en partie parce que Marchand avait été suspendu après la demie. Cette fois, sa position de "tête de liste européenne" ne doit rien au destin, ni à personne. "Quand tu démarres les grands matchs, c’est que tu le mérites, se contente ainsi l’intéressé. Ce n’est pas un choix par défaut. Avec Julien, Ugo (Mola) nous a dit : "C’est celui qui est le plus en forme qui commence." En Champions Cup, on a affronté des équipes qui se déplaçaient beaucoup et contre qui il fallait pratiquer un rugby ouvert. C’était parfait pour mon jeu."

"J’espère offrir le sourire à ma maman"

Avec les Bleus aussi, il avait conservé sa place de titulaire lors des trois premières journées du dernier Tournoi des 6 Nations, avant toutefois de la perdre au profit de son concurrent et ami au Pays de Galles et contre l’Angleterre. Là, il sera encore aligné d’entrée samedi, au Tottenham Hotspur Stadium de Londres et pourra écrire son propre roman jusqu’au bout… L’avantage, c’est que Mauvaka n’a jamais déçu lorsqu’il était autant attendu. L’homme des matchs qui comptent…

En 2021, Julien Marchand avait ensuite pris le relais en Top 14 pour aller chercher le doublé, Mauvaka revenant dans un rôle d’entrant de luxe. Et même si le scénario doit se répéter cette saison, l’enfant de Nouméa veut encore toucher les étoiles. Lui qui répète souvent que la sienne le protège, en référence à son papa disparu tragiquement en décembre 2018. L’actualité est aussi venue perturber sa famille ces derniers jours avec les émeutes récemment observées en Nouvelle-Calédonie, où vivent encore sa mère, son frère et une partie de ses proches. Extrêmement pudique, le talonneur n’a logiquement pas souhaité s’épancher sur le sujet et nous a juste glissé ces quelques mots : "J’espère offrir le sourire à ma maman samedi soir."