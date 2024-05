Cinq acteurs des titres européens toulousains racontent leurs glorieuses finales et portent leurs regards d’experts sur les forces de la génération 2024. Après Thomas Castaignède, Yannick Jauzion, Fabien Pelous et David Skrela, cinquième et dernier épisode avec Maxime Médard. L'arrière évoque le titre 2021 dans une année si spéciale pour Toulouse, avec le fameux doublé.

"Le contexte était particulier dans un stade presque vide à cause du Covid. Cela fait bizarre, tu entends les bruits, l’adversaire parler, tes partenaires te gueuler dessus… Ce qui me marquait, au-delà de la victoire, c’était le retour au premier plan du club qui avait vécu une période délicate. On avait été champions de France en 2019 mais remporter ce titre remettait le Stade toulousain a sa place au niveau européen. C’était important. J’avais tellement de fierté pour l’institution et la ville, après onze ans d’attente.

C’est long mais il y avait eu un passage de génération, pour les joueurs, le staff ou les présidents. On a pris le virage en pleine tête et il a fallu se relever. Ce titre était un soulagement. J’ai gagné trois Coupes d’Europe mais celle de 2021 est la plus belle pour moi, pour les raisons évoquées. C’était une finale dure et âpre, avec des Rochelais très costauds et forts dans le combat. Le carton rouge de Botia a fait basculer le match. Sur l’action, c’est la première fois que je voyais Antoine Dupont se faire jeter comme une chaussette par Skelton (rires). Après, je ne vois pas arriver Botia, qui est sorti de sa ligne défensive et m’a pris haut.

Avec Thomas (Ramos), on se partageait un peu les choses, lui sur le Top 14 et moi sur la Champions Cup

Je sais que le choc est impressionnant mais j’ai reçu des coups où j’ai eu beaucoup plus mal. Je suis forcément sorti sur protocole commotion mais j’étais conscient et je suis revenu. Avec Thomas (Ramos), on se partageait un peu les choses, lui sur le Top 14 et moi sur la Champions Cup. Après le sacre, on se sentait capables de faire le doublé parce qu’il y avait une belle émulation après une période de doublons qui s’était bien passée. C’était aussi la force du manager (Ugo Mola) et du président (Didier Lacroix) qui avaient su raconter les histoires et nous y faire adhérer. C’était notre moment."

Zoom sur Juan Cruz Mallia : "Le genre de joueur que Toulouse adore" "Il est arrivé en cours de saison en 2021 et il fallait intégrer le système de jeu. Tout n’était pas simple mais il avait vécu un moment important en marquant l’essai de la victoire en finale de Champions Cup. Cela l’avait libéré. Pour l’avoir observé, c’est un très gros bosseur. Il aime la musculation mais aussi toute la stratégie. Il regarde toutes les vidéos pour chercher des points d’amélioration. Il est rapide, pige le jeu, est polyvalent. Il a toujours les bonnes courses et il se régale. « Juanchi » est le genre de joueur que Toulouse adore. Il peut jouer 10, centre, arrière ou ailier. Il m’impressionne sur le poste d’ouvreur. Quand tu y passes, tu peux avoir tendance à garder tes réflexes d’ailier mais lui arrive à se mettre tout de suite dans une position de gestionnaire, au service des autres."

La génération 2024 : "C'est la marque des grands clubs"

"J’entends certains se demander si c’est la meilleure génération depuis quarante ans. Mais l’important, c’est l’institution et la formation. Des anciens arrêtent et des jeunes, encore meilleurs, arrivent. La génération suivante sera encore plus forte. Ce club grandit chaque jour et surtout se réinvente. Pas forcément sur son jeu parce qu’on continuera toujours à aimer le désordre ici. Là encore, le staff protège quelques garçons mais on a déjà sous les yeux les futurs cadres des prochaines années.

Pour cette finale, le Leinster en a perdu deux d’affilée, c’est un peu la bête noire mais je sens une équipe toulousaine sereine. Ça va vite partout, Romain (Ntamack) est revenu et a fait hausser le ton derrière. Antoine (Dupont) a encore fait évoluer son jeu. Il y a de la concurrence, de l’émulation et c’est ce qui fait avancer ce club. On savait que c’était une génération incroyable mais c’est la marque des grands clubs de l’amener à maturité, pour être dans le dernier carré à chaque compétition."