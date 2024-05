Quelques secondes après le sacre toulousain face au Leinster, Thomas Ramos s'est exprimé au micro de BeinSports. L'arrière international savoure cette sixième Champions Cup, et rend hommage au caractère stadiste, qui a fait la différence selon lui lors de cette finale.

"C'était une grosse finale. Ce titre vient récompenser tous les efforts que l'on fournit depuis notre dernier titre en Champions Cup en 2021. Le Leinster était notre bête noire et c'est bien pour nous d'arriver à les battre en finale. Nous avons eu une saison monstrueuse avec la Coupe du monde, le Tournoi, des doublons en pagaille... Je ne sais même pas combien de joueurs ont joué en équipe première cette saison... Quel kif !

Nous avons été très forts devant. On a été costauds tout en jouant les coups que l'on pouvait comme pour l'essai de Matthis (Lebel). On a montré du caractère et de la maturité. C'était impossible pour nous de perdre."

Sur sa situation personnelle : "Ce n'est pas moins qui ai apporté les points importants. Blair (Kinghorn) aurait peut-être réussi les pénalités lui aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons rien lâché. Manny (Meafou) était pété et il est resté sur le terrain, Ju (Marchand) ne voulait pas sortir... On a une putain d'équipe, je crois qu'on peut le dire."