Dans une finale déjà légendaire, les Toulousains ont fait plier le Leinster au bout des prolongations pour s’imposer 31 à 22. Les Rouge et Noir accrochent une sixième étoile sur leur maillot après des très grosses performances de François Cros et Matthis Lebel notamment.

Après un match qui restera sûrement dans la légende de la Champions Cup les Toulousains s’offrent un sixième trophée dans la compétition. Un combat annoncé qui s’est évidemment confirmé comme le souligne le troisième ligne François Cros sur les antennes de France 2. "On savait que ça allait être un bras de fer jusqu’au bout, qu’il n’allait pas falloir lâcher. On a réussi avec beaucoup de cœur et de solidarité à tenir et à les faire craquer en prolongations. C’est énorme, c’est la deuxième étoile pour ce groupe c’est extraordinaire."

\u2b50\ufe0f\u2b50\ufe0f\u2b50\ufe0f\u2b50\ufe0f\u2b50\ufe0f\ud83c\udf1f



LE STADE TOULOUSAIN REMPORTE SA SIXIEME COUPE D'EUROPE AU BOUT DU BOUT ! \ud83d\udd34\u26ab\ufe0f\ud83c\udfc6 pic.twitter.com/TCOQBU4JlV — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 25, 2024

Lebel : "on a pris énormément de plaisir"

Toujours au micro du diffuseur Matthis Lebel, ému, a aussi souligné le travail de son équipe. "On travaille depuis un long moment pour ça. Tout le monde est resté concerné pour un objectif qu’on s’était fixé entre nous malgré la Coupe du monde. On a essayé de ne pas trop fanfaronner, mais petit à petit on prenait confiance et on y arrivait. On parlait de jouer pour se faire plaisir, et on a pris énormément de plaisir sur ce match". L’ailier a ensuite décidé de partager son plaisir avec les supporters. "On avait envie de jouer pour nous, mais quand tu vois les mecs qui nous supportent ça donne un supplément d’âme. Celle-là, elle sera vraiment pour tout le monde" a savouré le marqueur toulousain.