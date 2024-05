Titularisé à l’arrière pour cette finale et en charge de buter, Blair Kinghorn a livré une prestation très solide dans le jeu et face aux poteaux. Puis, il a même su s’effacer en fin de match pour laisser Thomas Ramos prendre ses responsabilités…

Indirectement, et bien malgré lui, il avait été au centre de toutes les attentions cette semaine. Car la principale information de la composition d’équipe concoctée par le staff stadiste pour cette finale résidait dans la décision de placer Thomas Ramos sur le banc des remplaçants, et ainsi de reconduire le XV de départ de la demi-finale. Donc de laisser à Blair Kinghorn le numéro 15 dans le dos et la responsabilité des tirs au but au coup d’envoi, même si Ugo Mola a glissé la veille du match : « Ce n’est pas forcément avec Blair que Thomas était le plus en concurrence. » Effectivement, l’international écossais peut aisément glisser à l’aile, ce qu’il a d’ailleurs fait après l’heure de jeu, à l’entrée de Ramos sur le terrain. Quoi qu’il en soit, Kinghorn se savait observé de près et pouvait avoir une forte pression sur les épaules, surtout pour un tel événement. Et, visiblement, l’intéressé a su ne pas laisser polluer par ces éléments extérieurs et voulu se montrer digne de la confiance qui lui est actuellement accordée.

Il a demandé à Ramos de prendre les tirs au but

Dès la 5e minute de jeu, le Stade toulousain a obtenu une pénalité en face des poteaux adverses mais sur les cinquante mètres… L’Ecossais n’a pourtant pas hésité à demander à son capitaine Antoine Dupont d’indiquer les perches à l’arbitre. Et il a converti cette tentative, ce qui l’a évidemment mis dans sa rencontre de la plus belle des façons. Et c’est même sa réussite au pied qui a permis aux siens de prendre les devants au tableau d’affichage puis de rester collés au score, malgré la domination territoriale du Leinster et dans la possession du ballon. Au total, il a eu cinq pénalités à tenter ce samedi et il n’en a ratée qu’une seule, en toute fin de première mi-temps.

Aussi, et même s’il a pu nourrir quelques frustrations comme toute la ligne de trois-quarts toulousaine durant soixante minutes face au peu de munitions exploitables qu’elle a eu à se mettre sous la dent (même s’il a fini avec le plus grande nombre de mètres parcourus côté stadiste), lui est demeuré extrêmement concentré sur les fondamentaux de sa fonction. Certes, il a échappé sa première réception du match alors que ses adversaires ont clairement voulu le tester dans ce secteur, mais il s’est par la suite montré plutôt rassurant là-dessus. Il a ainsi capté plusieurs ballons avec autorité alors que les Irlandais ont globalement semblé supérieurs dans les airs. En défense également, il fut efficace et n’a pas loupé le moindre plaquage. Puis, s’il a enfin pu exprimer son talent offensif au cours d’une dernière ligne un peu plus ouverte pour les attaquants rouges et noirs, avec notamment un franchissement, il a quelque part su se révéler décisif quand il a laissé la pénalité à Ramos à la 71e minute. Ce dernier lui avait fait un geste pour lui dire de la prendre, mais Kinghorn lui a répondu que c’était à lui – l’habituel buteur – d’y aller. Le Tricolore l’a réussie, et chacun connaît la suite : Ramos a gardé cette charge et son pied droit a offert le titre à son équipe dans les prolongations.