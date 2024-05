Excellent face à Gloucester vendredi soir, le deuxième-ligne et capitaine des Sharks Eben Etzebeth est longuement revenu sur le premier titre sud-africain dans la compétition transcontinentale.

Que retenez-vous de cette finale à sens unique face à Gloucester ?

Nous étions tous très motivés. Depuis quatre ou cinq mois, ce tournoi était notre cible. On était tous tournés vers cet objectif. Ce titre, c’est génial pour cette équipe des Sharks, qui jouera la Champions Cup la saison prochaine et se mesurera donc aux meilleures formations du monde.

Sur quels secteurs de jeu cette finale s’est donc jouée ?

Dès les premières minutes et malgré avoir commis de nombreuses fautes (huit en vingt minutes, N.D.L.R.), on a senti que nous étions prêts. Nous étions agressifs, nous défendions bien, nous ne perdions aucun ballon au contact. Je pense que ce début de match a marqué les esprits de nos adversaires.

À l'issue d'une finale qu'ils ont largement dominée, les Sharks de Durban remportent la Challenge Cup après leur large succès face à Gloucester ! \ud83e\udd47



Le film du match > https://t.co/HFfr8gwZCx pic.twitter.com/BMfSaYKQ0K — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 24, 2024

A l’échelle de votre palmarès, à quelle place positionnez-vous ce titre en Challenge Cup ?

Il arrive troisième, derrière mes deux titres de champion du monde ! (rires) Mais c’est mon meilleur souvenir en club, sans aucun doute. La dernière fois que j’avais gagné quelque chose en club, c’était il y a douze ans en Currie Cup et contre mon coach d’aujourd’hui (John Plumtree, N.DL.R.). Plus sérieusement, ce succès en Challenge Cup est historique, parce qu’il est le premier d’une franchise sud-africaine. C’est magnifique, en fait.

Votre demi d’ouverture, Siya Masuku, a réalisé un match extraordinaire, offrant une passe décisive au pied et terminant la rencontre avec un 8 sur 9 face aux perches. Que pouvez-vous nous dire à son sujet ?

Siya Masuku, c’est un gars tranquille. Mais sur le terrain, il devient un animal. Son habileté dans les tirs aux buts est incroyable. Surtout, il a un mental de guerrier : Siya Masuku n’est pas le plus costaud de l’équipe mais défend de façon très agressive, mettant toujours son corps sur la ligne, comme on dit. J’ai naturellement un immense respect pour lui.

Les Sharks ont battu Gloucester en finale de la Challenge Cup. PA Images / Icon Sport - Mike Egerton

Quel regard portez-vous sur la saison des Sharks ?

Il y a quelques temps, les choses étaient plus difficiles au sein de cette équipe mais nous avons su réagir et, tout au long de la saison, toujours pu montrer notre caractère. On est resté soudés, liés. L’issue de ce Challenge Cup n’est que le prolongement naturel des efforts fournis tout au long de la saison.

Sur quoi vous et votre équipe vous projetez-vous, désormais ?

Comme je l’ai dit précédemment, le gros point positif, c’est de pouvoir disputer la Champions Cup la saison prochaine. Là, ce sera le niveau ultime. Mais nous savons désormais ce que nous pouvons accomplir et ne partirons pas dans l’inconnu. Nous sommes très confiants.