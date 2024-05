La Fédération française de rugby a annoncé ce vendredi l’organisation d’un "entraînement commun" du XV de France avec la Roumanie cet été. Les deux équipes se retrouveront donc le 22 juin au CNR de Marcoussis.

Alors que le match qui devait se jouer à Bilbao entre une équipe de France développement et un XV mondial a finalement été annulé pour des soucis d’organisations, le XV de France cherchait tout de même à s’offrir une opposition avant le départ pour la tournée en Argentine. Ce vendredi, la FFR a donc annoncé l’organisation d’un "entraînement commun" de l’équipe de France et de la Roumanie le 22 juin 2024. Un entraînement qui aura lieu sur la pelouse du Centre National de Rugby (CNR) à Marcoussis.

La Roumanie à Marcoussis du 21 au 23 juin

Dans son communiqué, la FFR précise : "Afin de maintenir une préparation de qualité en vue de la Tournée d’été du XV de France, la FFR a proposé à la Fédération Roumaine de Rugby de participer au stage de préparation des Bleus qui se tiendra à Marcoussis en juin prochain."

Les Chênes de David Gérard seront donc présents du 21 au 23 juin 2024. Cet entraînement sera ouvert au public pour le plus grand bonheur des supporters. De son côté, Jean-Marc Lhermet, Vice-Président de la FFR délégué au Haut-Niveau et Officiels de match explique : "Cette préparation, organisée pour répondre à un besoin d’entrainement collectif, représente également une opportunité précieuse de renouer des liens avec la Fédération Roumaine, qui prépare elle-même sa tournée de juillet en Amérique du Nord. Cette collaboration renforce notre engagement à soutenir et à développer les relations internationales dans le monde du rugby".