Ce vendredi, le Rugby Club Toulonnais a officialisé l’arrivée d’Antoine Frisch. Le centre, actuellement du côté du Munster, s’est engagé jusqu’en 2027 avec le RCT. Appelé par Fabien Galthié lors du dernier Tournoi, l’ancien joueur de Rouen va remplacer numériquement Waisea Nayacalevu dans l’effectif varois.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Le RCT vient de signer un gros coup sur le marché des transferts puisque le club varois a officialisé ce vendredi la signature pour trois saisons d’Antoine Frisch. Excellent avec la tunique du Munster sur les épaules, le centre s’est donc engagé jusqu’en 2027.

Passé par Massy, Tarbes ou encore Rouen ces dernières années, celui qui a remporté l’URC la saison dernière avec les Munstermen va découvrir le Top 14 lors du prochain exercice. C’est avec la province irlandaise que Frisch s’est révélé aux yeux du grand public. Ses bonnes performances lui ont même ouvert les portes du XV de France puisqu’il a été appelé par Fabien Galthié lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Il se pourrait bien que le futur Toulonnais connaisse sa première sélection avec les Bleus cet été en Argentine. À Toulon, le centre va remplacer Waisea Nayacalevu dans l’effectif. Le Fidjien prendra lui la direction de Sale.

"C’est une grande fierté et un honneur pour moi"

Dans le communiqué toulonnais, on peut y lire les premiers mots d’Antoine Frisch : "Je tiens d’abord à remercier Bernard Lemaître, Laurent Emmanuelli, Pierre Mignoni et le Munster d’avoir rendu cette opportunité possible.

C’est une grande fierté et un honneur pour moi de venir jouer au RCT. Je suis impatient de porter ce maillot emblématique et de connaître la ferveur des supporters. Je souhaite le meilleur à l’équipe pour leur sprint final en TOP 14. À très vite !" Cette saison, l’ancien pensionnaire du centre de formation du Stade français a disputé 20 matchs avec le Munster, pour six essais marqués.