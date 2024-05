Après une saison où ils ont impressionné, les Biterrois ont gagné le droit de recevoir un barrage. À la veille d’accueillir Brive, joueurs et entraîneur de Béziers sont revenus sur les cinq temps forts de leur année.

1. Un départ poussif mais fondateur

Les meilleurs moments de la saison

Après une nouvelle saison achevée dans le ventre mou de la division en 2023, le début de la saison 2024 n’a laissé pas beaucoup plus d’espoirs aux toujours exigeants supporters biterrois. Béziers s’est imposé au stade Raoul-Barrière d’une petite unité contre le SAXV et Rouen ; l’ASBH s’est incliné lourdement à Brive (35-5) et moins largement à Mont-de-Marsan (38-24). Les absences de Samuel Marques, Francisco Fernandes et de Raffaele Storti présents au Mondial avec Os Lobos étaient évidemment préjudiciables. De l’extérieur, pour les fans des Rouge et Bleu, c’est peut-être la pire période d’une saison ô combien réussite. Mais pas de l’intérieur. Pierre Caillet rejette le terme de "victoires poussives".

Il s’explique : "Ces matchs sont les meilleurs moments de la saison ! C’est là où on a le plus travaillé et que l’équipe s’est construite dans son caractère et dans son jeu. Alors qu’on était dans le dur avec beaucoup de blessés, il y a des joueurs qui arrivent… Quand les Portugais nous ont rejoints, on a surfé sur leur dynamique mais ils ont aussi surfé sur ce que l’on avait bâti. Car ce sont dans ces moments difficiles que l’on s’est créés, que l’on a évolué, que l’on s’est transformés. On se créé dans la difficulté. Les moments faciles, eux, on les vit."

2. Vannes pour lancer la dynamique

Il n’y a qu’à Béziers où tu peux voir des remontées comme ça

Parmi les "moments faciles" dont parle Pierre Caillet, il y a évidemment ce succès autoritaire face à Grenoble début novembre (48-3). Étriller le FCG d’une telle manière, pas beaucoup peuvent en dire autant. Mais le manager souhaite, avant de parler de cette rencontre face aux Isérois, revenir sur le match nul contre Vannes, le 13 septembre. C’est le premier "moment facile" donc. À ce moment-là, les Bretons sont invaincus après quatre journées et dominent le championnat de Pro D2. "On est mené de quinze points et on te fait quinze dernières minutes monstrueuses, reprend Pierre Caillet. Il n’y a qu’à Béziers où tu peux voir des remontées comme ça. Je n’ai pas vu beaucoup de clubs le faire. Ici, tu sens que tu as du caractère, donc ça aide déjà. Puis tu continues d’évoluer avec ce match-là. Plusieurs fois on ne passait pas loin et on se disait qu’il fallait que la pièce tombe de notre côté puis contre Grenoble, cela a été le cas. Tu t’es servi de tous tes échecs et tu en mets 40 à ces gonzes. Et après tu te lâches car tu as du caractère, un bon groupe, que tu peux envoyer du jeu et que le public revient…"

3. Les voyages forgent la jeunesse

J’ai appris à connaître quelques joueurs dans le bus

"Les moments forts de cette saison ? Ce sont les retours en bus." Interrogé, Chico Fernandes répond avec le sourire, lui présent au club depuis l’été 2011. Mais le pilier n’est pas là pour rigoler. Il s’explique : "C’est là où un groupe se créer. J’ai appris à connaître quelques joueurs dans le bus." Le Portugais a peut-être donné la raison pour laquelle les Biterrois ont enchaîné quatre victoires consécutives loin de leurs bases entre décembre et janvier : Biarritz, Valence-Romans, Colomiers et Montauban. En dix rencontres, l’ASBH en a remporté neuf entre décembre et février. "Quand la dynamique est créée, un groupe se forme aussi, forcément. Il y a de la bonne humeur, tu travailles bien", relance le gaucher.

Chico Fernandes lors du déplacement à Biarritz.

4. Dax première étape d’un parcours du combattant

Toutes les équipes que l’on a jouées avaient quelque chose à jouer

Une semaine après un succès très convaincant face à… Brive (34-15) le 29 février, l’ASBH s’est déplacée à Dax. Mais après un bloc éreintant avec les Coujoux mais aussi Mont-de-Marsan et des déplacements à Vannes et Montauban, Béziers a craqué dans les largeurs face à des Landais survoltés (57-20). Il n’y aura pas un nouveau succès à l’extérieur, mettant fin à un hiver fou. Dans cette rencontre la défense, un des points forts de cette équipe, a craqué. "À partir de Dax, toutes les équipes que l’on a jouées avaient quelque chose à jouer que ça soit pour la qualification ou le maintien, explique aussi le capitaine Clément Ancely. On a réussi à l’emporter à domicile mais pas à l’extérieur. À Aurillac, par exemple, on est tombé sur une très grosse équipe qui a su nous recevoir."

5 Nevers, une faim de folie

Cette rencontre a montré la force de caractère de cette équipe

"Depuis le match contre Dax, la pièce ne tombait pas du bon côté. On n’avait pas les bons rebonds, pas les bons ballons, les bonnes passes, les coups de pied, même les arbitrages vidéos. Contre Nevers, c’est revenu", commence Gabin Lorre. Pourtant, très longtemps, tout n’a pas bien fonctionné pour les Héraultais face au Nivernais lors de la J29. Les joueurs de Xavier Péméja avaient le ballon dans le camp à une minute de la fin. Après une saison fantastique, les Biterrois auraient pu perdre énormément avec une défaite à domicile, en plus des blessures de Sias Koen, Raffaele Storti et de Clément Bitz. Mais la magie a opéré, la pièce a tourné. Poussés par presque 14 000 spectateurs, les hommes de Pierre Caillet, déchaînés, affamés, sont allés chercher la victoire au-delà de la sirène. Quatre points importants dans un championnat ultra serré qui leur permet aujourd’hui de recevoir un barrage.

"Cette rencontre a montré la force de caractère de cette équipe, reprend l’arrière de 22 ans. Contre Brive, on va essayer de refaire un hold-up comme contre Nevers mais je sens l’équipe bien en place. On a fait une bonne semaine, une bonne mise en place, on a hâte d’y être. Et si c’est pour le même dénouement à la fin, cela ne me dérange pas d’être cardiaque ! Mais on va essayer de ne pas faire péter certains cœurs." Dans le cœur de leurs supporters, les joueurs et entraîneurs de Béziers y sont déjà après cette folle saison !