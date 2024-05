Ce vendredi soir, Béziers s’est imposé de deux petits points face à Brive à l’issue d’un match exceptionnel (33-31). Les Héraultais ont pu compter sur d’excellents Otunuku Pauta et Samuel Marques tandis que l’excellente partition de Tom Raffy n’aura pas suffi pour le CAB.

Les notes détaillées de Béziers :

8. Otunuku Pauta : 8,5/10

Une première mi-temps impressionnante de la part du numéro 8 biterrois. Il marqua un essai en bout de ligne qui redonne l’avantage aux Biterrois (13-9), et fut passeur décisif sur l’essai de Plazy au retour de la pause qui redonna l’avantage aux locaux. On l’a moins vu en deuxième mi-temps, mais il termine la rencontre avec les chiffres hallucinants de sept défenseurs battus et 100 mètres parcourus.

9. Samuel Marques : 8/10

Excellent animateur, dynamiseur du jeu biterrois, toujours à l’affût de la moindre opportunité à la main, où on le vit sur cette folle relance des 22 mètres au quart d’heure de jeu, ou au pied sur ses petits par-dessus cherchant les espaces dans le deuxième rideau. Court sur sa troisième tentative au pied qui aurait pu permettre à ses coéquipiers de revenir à 9-9. Il s’est vite rattrapé derrière, en gérant à merveille le jeu biterrois et collant de façon incessante au ballon, comme sur la séquence de quatre minutes qui mena à l’essai de la victoire. Mention spéciale également à son acolyte de la charnière Charly Malié, qui signait un match neutre jusqu’à sa percée qui mena à l’essai de la gagne.

4. Hans Nkinsi : 7/10

Le deuxième ligne biterrois a abattu un travail colossal tout au long de la partie, ne ménageant pas ses efforts sur les zones de rucks et les mauls. Et pourtant, on le vit toucher la balle à au moins cinq reprises sur l’interminable séquence offensive biterroise de plus de quatre minute l’ex-Castrais pris le soin de conclure lui-même. Un de grands artisans de la victoire de l’ASBH qui, pour la petite histoire, a inscrit son premier essai de la saison.

Hans Nkinsi a inscrit l’essai de la victoire pour l’ASBH.

3. Jon Zabala : 3/10

Indiscipliné, le droitier a concédé deux pénalités sur la seule première demi-heure. Le coaching intelligent du staff briviste, qui lança deux nouveaux piliers à la demi-heure de jeu ne fit pas ses affaires. Toujours autant pénalisé en deuxième mi-temps, il a fini par écoper d’un carton jaune à l’heure de jeu.

Les autres notes de Béziers :

15. Gabin Lorre : 6/10

14. Pierre Courtaud : 5/10

13. Tim Nanai-Williams : 5/10

12. Watisoni Votu : non noté, remplacé par Leka Tupuola : 6,5/10

11. Nicolas Plazy : 5/10

10. Charly Malié : 6/10

7. Clément Ancely 7/10

6. William Van Bost : 5/10

5. John Madigan : 5/10

2. Wilmar Arnoldi : 6/10

1. Francisco Fernandes : 6/10

Les notes détaillées de Brive

12. Sam Johnson : 4/10

Avec l’absence de Stuart Olding, la ligne arrière corrézienne manquait d’expérience ce vendredi soir. Certes, le talent est là du côté des jeunes pousses mais on aurait pu attendre un peu mieux de Sam Johnson. L’international écossais a été (trop ?) discret du côté de Raoul-Barrière. Il a aussi laissé échapper quelques munitions qui auraient pu être déterminantes. Remplacé durant la seconde période par Pierre-Henry Broncan, l’ancien joueur de Glasgow termine avec seulement huit mètres parcourus ballon en main et trois petits plaquages. Une performance en dessous de ses standards.

10. Tom Raffy : 7,5/10

Si vous voulez remporter un match de phase finale à l’extérieur, il vous faut un grand demi d’ouverture. Sur la pelouse du stade Raoul-Barrière, l’ouvreur corrézien a mené d’une main de maître le jeu du CAB en compagnie de Léo Carbonneau. Face aux poteaux, l’international français chez les U20 a presque été parfait avec un 9/10 (26 points inscrits au total).. Et que dire de son drop de quarante mètres juste avant la mi-temps pour remettre devant les siens… Preuve de son caractère, il n’a pas douté après son premier échec de la soirée. Certes, sa prestation plus que réussie n’aura pas suffi, mais Raffy n’a rien à se reprocher.

15. Nic Krone : 5,5/10

Installé depuis plusieurs semaines à l’arrière de Brive, Nic Krone a démontré toute l’étendue de son talent dans l’Hérault. Sous les ballons hauts, le Sud-Africain n’a jamais tremblé si ce n’est sur un coup d’envoi. En début de rencontre, sur une des premières offensives, l’arrière corrézien a montré une grande sérénité pour annihiler l’action avec un "marcq". C’est simple, à chaque fois qu’il touche la balle, il se passe quelque chose. On ne vous épargnera pas non plus ses longs coups de botte pour donner de l’air aux siens. Seule ombre au tableau, son carton jaune en fin de premier acte. Une expulsion temporaire finalement bien négociée par les Brivistes.

Le reste des notes de Brive :