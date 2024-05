La longue carrière du centre fidjien Ilikéna Bolakoro touche à sa fin. Ce barrage de Pro D2 avec Dax est une opportunité pour lui, de partir la tête haute.

Quelle curieuse expérience que de traverser le monde pour se lancer dans une vie de Rugby. Arrivé en 2006 de ses Fidji natales, à 19 ans, Ilikéna Bolakoro a choisi de tenter sa chance au Biarritz Olympique. L’apprentissage d’une langue, d’une culture et des codes de ce rugby hexagonal est en soi, une aventure. Ses cinq saisons biarrotes seront auréolées par une finale de Champions Cup en 2010 et un titre en Chalenge Européen en 2012. "Les premières semaines à Biarritz ont été très dures. J’étais dans la famille de Sireli Bobo et je ne voulais rien montrer, alors quand je me retrouvais seul dans ma chambre, je pleurais. Avec l’apprentissage de la langue, les choses se sont arrangées", confie le solide centre de 36 ans. De Colomiers au SA XV en passant Nevers, "Bola" va rouler sa bosse. "Comme rugbyman et comme homme, j’ai grandi en France. C’est là que j’ai fondé ma famille. C’est quand même une sacrée expérience de pouvoir vivre ces moments, à 20 000 km de son pays !" poursuit l’international Fidjien.

La fin de son aventure à Nevers sera précipitée par une grave blessure à l’épaule. "Avec la répétition des saisons et les effets du temps, j’ai cru que mon corps me disait stop ! C’est là que Dax, alors en Nationale, est venu me chercher. Il m’a fallu presque une saison pour redevenir compétitif. Le club a été top et ma crainte de terminer mon histoire ainsi s’est envolée. J’ai rencontré des gens extraordinaires. La mentalité de ce groupe est extraordinaire. Avec l’arrivé de Jeff, j’ai vécu une deuxième jeunesse. Moi qui pensait être fini, j’ai participé à une montée en ProD2 et cette année, on vit une saison de rêve", évoque avec émotion le "papa" des lignes arrière dacquoises.

Faire durer le plaisir...

Dans le déroulé d’une carrière de sportif, le temps n’a pas la même valeur. Plus le temps passe, plus on a envie de ralentir la et profiter de chaque instant. Cette saison étant la dernière pour lui, "Bola" confie : "ce que je vis à Dax était inespéré. Je veux croire que mon histoire méritait qu’elle se finisse par une histoire si forte en émotions, même si j’ai envie de faire durer le plaisir ! Quand j’y pense, je suis heureux d’avoir vécu tout ça..."

À l’issue de cette saison, le joueur à l’altruisme salué par tous, a en tête de basculer sur un rôle dans la formation. "Jeff m’a demandé de m’impliquer. C’est quelque chose qui me va bien". Mais l’envie reste tenace, pour le solide fidjien "avant de partir pour Grenoble, mes enfants m’ont demandé quand est-ce qu’on partait en vacances aux Fidji. Je leur ai dit de patienter, car papa avait envie de continuer, un peu (rires)". La défaite des siens, dans ce difficile barrage à Grenoble, met un terme à la magnifique saison dacquoise et à la formidable carrière de joueur de "Bola"...