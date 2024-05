Formé à Béziers, taulier de Brive pendant huit ans, Thomas Acquier sera au stade Raoul-Barrière pour assister à ce barrage de Pro D2 ce vendredi (21h). Le talonneur de Bayonne a déjà disputé des phases finales avec les deux clubs, il est donc le grand témoin parfait pour cette rencontre.

Avez-vous suivi assidûment les rencontres de Béziers et de Brive cette saison ?

Oui, bien sûr, je regarde beaucoup la Pro D2. Béziers c’est mon club de cœur. Brive, j’y ai joué huit ans, j’y ai encore beaucoup d’amis. La saison a été bien différente pour les deux clubs d’ailleurs…

Après plusieurs années dans le ventre mou, l’ASBH s’est hissée à la troisième place de la phase régulière de la Pro D2. Êtes-vous surpris ?

Béziers, personne ne voyait le club à ce niveau-là cette année. C’est le résultat d’une certaine continuité dans le staff et dans la composition de l’équipe avec les autres saisons. En plus il y a les Portugais qui ont vraiment amené quelque chose dans le jeu. Mais cette année récompense surtout une certaine régularité sur les deux, trois dernières années.

Qu’est-ce qui vous a impressionné chez ces Biterrois cette saison ?

C’est une équipe qui a beaucoup tenté et réussi, qui a envoyé du jeu. En plus, il y a quand même beaucoup de jeunes Français et Biterrois dans cette équipe, ça donne envie de la suivre. Cela récompense le travail fait depuis longtemps au centre de formation dont je suis issu. Ces Biterrois se sont régalés à produire du jeu. D’ailleurs, c’est une des équipes qui en a produit le plus dans la division !

Malgré cette qualification à la dernière seconde, la saison des Brivistes est-elle négative tant on pouvait les attendre plus haut dans le classement ?

Il faudra faire les comptes à la fin ! S’ils montent, ils auront réussi leur saison. Mais s’ils perdent à Béziers, la saison sera ratée. Quand on descend, avec un gros renouvellement d’effectif et un changement de staff au milieu de la saison, ce n’est jamais simple. Mais au final ils ont réussi à se qualifier. Ils auraient préféré que cela soit plus linéaire tout au long de la saison mais ils sont tout autant en course que les autres pour monter !

On parlait du jeu de mouvements des Biterrois. Les Brivistes, eux, devront-ils s’appuyer sur leur puissance pour contrer les Biterrois, ce qu’ils n’avaient pas réussi à faire lors de leur dernière venue dans l’Hérault, en février dernier (34-15) ?

Oui ! En tout cas sur leurs dernières sorties, on a vu qu’ils avaient franchi un cap devant. Ils ont mis beaucoup d’agressivité à Vannes où ils ont fait forte impression. Brive va vouloir marquer son adversaire devant et je pense qu’ils ont les arguments pour, avec un gros pack et des remplaçants solides. Ils vont vouloir empêcher Béziers de mettre en place son jeu de mouvement.

Vous jouiez pour Béziers en 2011, lors de leur dernier match de phase finale à domicile. Quel souvenir gardez-vous de cette campagne victorieuse en Fédérale 1 ?

J’étais jeune mais cela fait partie des meilleurs souvenirs de ma carrière ! Le public biterrois est un public exceptionnel, avec une grande culture rugby, qui a connu de grands succès et qui ne demande qu’à se renflammer ! Aujourd’hui, ils en ont l’opportunité, donc il faut qu’ils en profitent et les joueurs aussi, car c’est rare. Ils ont vécu de superbes choses les semaines précédentes mais cela sera particulier pour ce barrage avec, je l’espère, un stade Raoul-Barrière plein !

Dans cette équipe de l’ASBH, plusieurs joueurs comme Clément Ancely, Gabin Lorre ou Hans Nkinsi ont grandi à Béziers, ont été formés au club et vont disputer au stade Raoul-Barrière un match de phase finale. Vous avez vécu cela aussi. Qu’est-ce que cela représente ?

C’est une fierté énorme ! Quand on vient d’un club comme Béziers, qu’on y a joué dès petit, les couleurs rouges et bleues, ça compte. On a été éduqué à ça, à l’histoire du grand Béziers. Porter haut le blason de l’ASBH et sentir le public fier de ça, c’est quelque chose de très important. Sur les dix dernières années, Béziers a souvent mangé son pain noir donc il faudra profiter. Les joueurs originaires d’ici seront très fiers de porter ce maillot en phase finale à domicile et feront tout pour aller jouer une demi-finale à Vannes.

Béziers et Brive sont deux terres de rugby. Est-ce que l’on sent la pression monter dans la ville toute la semaine ?

Les deux communes se ressemblent un peu. Ce ne sont pas des villes trop grandes, tout le monde connaît les joueurs. Quand ils sont allés faire les courses ou acheter le pain, ils ont dû être sollicités. C’est mieux d’être interpellés dans ces moments-là où il y a une certaine attente que dans les moments difficiles… Là, les joueurs seront heureux d’être reconnus !

Thomas Acquier avec Brive Icon Sport - Alexandre Dimou

Brive, dans son effectif, a de nombreux joueurs expérimentés, à l’image d’un Ross Moriarty. Est-ce que cela pourrait avantager le CAB ou, dans ce genre de rencontre, cela dépendra d’autres facteurs ?

Je pense que Béziers a la confiance pour lui. Ils ont réussi à gagner des matchs dans les dernières secondes et ils auront, évidemment, l’avantage du terrain. Mais Brive, sans faire offense à Béziers, a de plus grands joueurs sur le CV et ces derniers sauront monter le curseur dans ce genre de rencontre. Pour moi, cela sera du 50/50 !

Est-ce que vous avez échangé avec quelques joueurs du CAB dans la semaine ?

Oui, j’ai eu certains joueurs. Ils ont un peu le sentiment d’avoir eu chaud mais, maintenant, ils n’ont rien à perdre. Pas grand monde ne les attendait là. Beaucoup les voyaient perdus après la défaite à Angoulême, moi le premier. Au final, ils ont encore une chance de monter et ils vont jouer crânement leur chance avec la volonté de montrer leur vrai niveau. En conquête et en mêlée ils sont très forts et, dans un match de phase finale, cela sera primordial de s’appuyer là-dessus.

Vous n’avez pas trop dû les chambrer car, au final, pour vous, quel que soit le vainqueur, vous serez gagnant…

Oui, j’aurais dû mal à faire un choix. J’ai beaucoup d’affect pour les deux. Comme j’ai dit à Guillaume Galletier : "Produisez un grand match, allez en prolongation." Je veux voir une belle rencontre, dans un stade plein et une belle ambiance.

Dans vos huit années brivistes, la phase finale de Pro D2 en 2019 avec la montée après une victoire lors du barrage d’accession a dû être un des meilleurs moments…

C’était un grand moment, surtout le match d’accession. C’est le deuxième meilleur moment de ma carrière après la phase finale de Fédérale 1 avec l’ASBH. On avait vécu une grande communion avec le public. Cela avait permis d’effacer la déception d’une cruelle défaite en finale contre Bayonne et aussi de remonter tout de suite après la descente de l’année d’avant. Je pense que Saïd Hirèche doit s’en souvenir et en parler dans le vestiaire. D’ailleurs, on avait gagné avec un certain Sam Marques à la mêlée…

Avez-vous un pronostic pour cette rencontre qui s’annonce serrée ?

Vu que je ne peux pas choisir et que cela sera très serré, effectivement, je vais dire match nul, prolongation et pourquoi pas des tirs au but ! Les deux équipes sont sur des dynamiques intéressantes, Béziers a pu faire reposer quelques joueurs à Angoulême la semaine d’avant quand Brive est en pleine confiance avec sa qualification à la dernière seconde.