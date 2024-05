Au terme d'un match exceptionnel, qui aura vu les deux équipes se rendre coup pour coup, Béziers s'impose de peu face à Brive et se qualifie pour les demi-finales de Pro D2 ! Les Héraultais défieront Vannes. Le film du match > https://t.co/ImzvcrPiac pic.twitter.com/8cPTMAHK1O

Ils n’ont pas fini de nous surprendre ces Biterrois. Au terme d’un match au scénario renversant, ils ont gagné le droit d’aller défier Vannes vendredi prochain et de poursuivre leur folle saison.

Des pénalités dans tous les sens

Un match de phase finale n’est jamais un match comme les autres. Les acteurs de cette rencontre en étaient parfaitement conscients au coup d’envoi. Dans une première période très rythmée, ce sont d’abord les Biterrois qui ouvrent le score grâce à une pénalité de Marques. Durant 20 minutes, les deux équipes se renvoyaient la balle et après trois pénalités de chaque côté, les Brivistes menaient finalement 9-6 après 25 minutes.

Pas de quoi inquiéter les joueurs de l’ASBH qui après une superbe action collective parvenaient à trouver un décalage de la droite vers la gauche. Lorre transmettait à Pauto dans le fermé qui permettait aux siens d’inscrire le premier essai de la partie.

On connaît désormais les deux affiches des demi-finales de Pro D2 ! pic.twitter.com/LUN8ol1iQC — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 24, 2024

Et alors qu’ils pensaient avoir fait le plus dur, les Biterrois encaissaient un essai sur un bon ballon au pied de Carbonneau pour trouver Bonneval. Grâce à un bon rebond, le trois-quart aile ramenait les siens devant. Suite à un carton jaune de Krone, Béziers reprenait les devants à une minute de la sirène. Mais juste après cette dernière, Raffy très en forme, décidait de tenter le drop. À 35 mètres, le demi d’ouverture réussissait son premier drop de la saison pour permettre aux siens de mener de trois points à la pause.

Nkinsi sauveur sur le gong

Les Biterrois n’allaient pas mettre longtemps à réagir. Après seulement quatre minutes de jeu en seconde période, les partenaires de Marques parvenaient à repasser devant grâce à leur supériorité numérique. Dans le fermé, Pauto faisait parler sa vitesse pour trouver Plazy.

Dans la suite de la rencontre, un nouveau jeu de pénalité suivait. Les Brivistes allaient inscrire quatre pénalités profitant des nombreuses fautes en mêlée de l’ASBH. Réduits à 14 et menés, les Biterrois n’avaient plus d’autres choix que de prendre des risques. À cinq minutes de la fin, Béziers décidait de jouer les ballons depuis son camp. Au terme d’une action de plus de quatre minutes, Nkinsi profitait du travail de Malie pour remettre les siens dans le bon sens. L’homme en forme ce soir, Samuel Marques, se chargeait de transformer l’essai pour donner la victoire aux siens.

Le capitaine savourait cette victoire à l’issue de la rencontre au micro de Canal + : "C’est une ville qui vie pour le rugby. On leur devait ça. On va continuer notre chemin pour continuer d’être la surprise de ce championnat."