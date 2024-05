La finale de Champions Cup opposant le Stade toulousain et le Leinster approche à grands pas (Samedi, 15h45), avec elle ce sont une multitude de duels qui promettent d’animer la rencontre. Parmi eux le face-à-face entre Pita Ahki et Robbie Henshaw qui risque de faire des étincelles au centre de la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium.

Souvent noyés au cœur d’effectifs de stars composés entre autres d’Antoine Dupont ou Romain Ntamack côté toulousain et de Josh van der Flier ou de James Lowe au Leinster, Pita Ahki et Robbie Henshaw ne sont que très rarement mis sur le devant de la scène. Une faible médiatisation qui n’est pas étrangère au caractère discret des deux joueurs, eux qui sont devenus au fil des années indispensables à leur équipe. Pita Ahki est "le baromètre de la ligne de trois-quarts" pour Ugo Mola tandis que l’ancien coach du Leinster Stuart Lancaster disait de Robbie Henshaw "qu’il serait le premier nom de ligne de trois-quarts des Lions" dans les colonnes du Sun en 2021.

Intraitables en défense, précieux en attaque, leaders sur le terrain mais discrets en dehors, les similitudes entre les deux trois-quarts centre sont troublantes. Ils seront tout deux face-à-face ce samedi et devront permettre à leur équipe d’accrocher une nouvelle étoile sur un maillot déjà légendaire. Avant cette rencontre au sommet qui peut permettre à l’Irlandais ou au Tongien de prendre le dessus sur son adversaire, focus sur les forces des centres internationaux.

Implacables en défense

L’assurance tous risques de la défense Rouge et Noir ? Oui, mais pas que ! Pita Ahki est un véritable sécateur au centre du terrain du Stade toulousain. Ses plaquages aux chevilles ne laissent aucune chance à ses adversaires et sont fatals pour la continuité des offensives adverses. Tout le monde a encore en tête son sauvetage à deux mètres de l’en-but sur le capitaine Springboks Siya Kolisi en huitième de finale. Les talents défensifs de Pita Ahki ne se résument pas aux plaquages "efficaces", le centre toulousain est également coutumier des plaquages offensifs. Un défenseur complet qui régule l’ensemble du rideau toulousain et qui aura fort à faire face aux offensives récitées par les Irlandais.

Face à lui, Robbie Henshaw ne passe pas pour un amateur quand il s’agit de défendre. L’irlandais est également réputé pour sa qualité de plaquage même si les statistiques montrent qu’il est moins en vue que son adversaire lors de cette édition de Champions Cup. Le Leinsterman affiche 81 % de réussite pour 52 plaquages réalisés tandis que Pita Ahki pointe à 89 % de réussite pour 71 plaquages. Robbie Henshaw n’est est pas moins une valeur sûre en défense et sera chargé de semer le trouble dans les offensives toulousaines.

Ahki le "breakeur", Henshaw le facilitateur

Le face-à-face offensif des deux centres repose fort logiquement sur les styles de jeu des deux équipes. Pita Ahki est un véritable perce-muraille dans un système de jeu où l’initiative est au centre. Ses qualités physiques hors normes lui ont souvent permis de gagner la ligne d’avantage et de faire jouer ses coéquipiers après contact, comme sur l’essai de Matthis Lebel face au Racing.

#ChampionsCup | \ud83c\udfc9 Les Toulousains font le break avec un essai signé Matthis Lebel (10-0) !



\ud83d\udca5 Tout est parti d'une percée de 30 mètres de Pita Ahki. #STR92



\u25b6\ufe0f Suivez le match en direct : https://t.co/WFKRdOAsS6 pic.twitter.com/mGRU57fvQ9 — francetvsport (@francetvsport) April 7, 2024

Pita Ahki est également capable de se muer en finisseur en inscrivant trois essais cette saison en Champions Cup. Après le huitième de finale face au Racing 92, son capitaine Antoine Dupont s’est montré prolixe à son sujet : "Pita, on ne le présente plus, explique son capitaine Antoine Dupont. C’est un joueur complet, capable d’être un régulateur mais aussi de « breaker ». Quand il est dans cette forme et qu’il gagne tous ses duels, il fait avancer tout le monde".

De son côté, Robbie Henshaw se fond dans l’orchestre offensif du Leinster. Le centre de 30 ans est au cœur d’une machine offensive réglé comme une horloge suisse. Pourtant, Robbie Henshaw n’en est pas moins un danger à lui tout seul pour les défenses adverses. Avec 58 ballons joués à la main pour trois franchissements et 206 mètres parcourus cette saison en Champions Cup, l’irlandais est tout autant utilisé que Pita Ahki (63 ballons, quatre franchissements et 218 mètres). La vraie différence entre les deux joueurs réside dans leur mission : Pita Ahki doit casser la ligne défensive adverse quitte à avoir du déchet tandis que Robbie Henshaw est utilisé en point de fixation et doit assurer la continuité du jeu. Un rôle différent qui se ressent dans les statistiques, Ahki a battu 21 défenseurs et réalisé 12 passes après contact tandis que Henshaw n’a battu "que" 9 défenseurs pour deux passes après contact.

Point de fixation ou élément déclencheur, une chose est sûr la performance des deux centres sera cruciale pour leur équipe dans la quête d’une nouvelle étoile. Celui qui prendra le pas sur son adversaire donnera une longueur d’avance aux siens, reste à savoir qui sera le plus en vue samedi (15h45) au Tottenham Hotspur Stadium.