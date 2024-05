À ce moment, on se gardera bien d’affirmer que les Toulousains s’avanceront au Tottenham Hotspur stadium de Londres dans le maillot 3XL des favoris, ou même que ce Leinster 2024 sera plus facile à prendre.

Il y a bien quelques signaux, qui l’indiquent en léger recul par rapport à ses grands frères de 2023, 2022 ou 2019, ceux qui avaient justement corrigé les Toulousains une étape plus tôt dans la compétition, en demi-finale.

Pour se réconforter et s’ouvrir l’horizon, on retient cette campagne irlandaise aboutie, certes, et qui les a vus sortir premiers de la phase de poule, mais sans toutefois laisser dans leur sillon l’impression d’omnipotence que diffusait cette équipe par le passé. Il y a cette demi-finale, aussi, face à de coriaces Saints de Northampton, qui les a vus s’effriter après l’heure de jeu jusqu’à se faire peur, à la fin d’un match dont ils ne maîtrisaient plus le scénario ni les fondamentaux.

Il y a leur changement de staff, à l’été, qu’il a fallu digérer dans un club-province où la stabilité est revendiquée comme une arme. Il y a enfin cette absence, désormais définitive et qui pèse forcément sur le jeu et le cœur des hommes de Dublin : personne, aucune équipe ne pourrait encaisser sans vaciller le départ d’un monstre sacré comme Jonathan Sexton, tout à la fois capitaine, leader, maître à jouer, totem et entraîneur joueurs pendant quinze années, la harpe au cœur.

Ce Toulouse-Leinster, plus qu’un match, est la promesse d’un immense frisson

Au regard de tous ces éléments, le tableau qui s’offrira aux Toulousains, au moment d’emprunter le couloir vers le terrain qui doit enfin les (re) faire rois d’Europe, est peut-être légèrement moins chargé que dans un passé récent. Mais d’autres indicateurs incitent aussi à la prudence. Ce Leinster, c’est l’excroissance du XV d’Irlande qui a roulé sur celui de France et son armée toulousaine, il y a moins de quatre mois. Cela devrait déjà suffire à refroidir les éventuelles arrogances.

Ce qu’on tient pour sûr, finalement, est assez basique est terriblement excitant : cette finale, ce Toulouse-Leinster, est bel et bien l’affrontement entre les deux meilleures équipes d’Europe, avec une bonne division d’écart sur la concurrence. On sait aussi que ce Stade toulousain 2024 est l’apogée de cette génération. Le plus fort depuis dix ans, peut-être de son histoire. "La meilleure version d’eux-mêmes", cette expression qui inonde désormais le vocable des joueurs et entraîneurs.

Tout cela, il reste à le valider par des trophées. Au moins un. Le chemin le plus court mène à Londres. Et ce Toulouse-Leinster, plus qu’un match, est la promesse d’un immense frisson. Le meilleur du rugby.