Marqué par la sévère défaite en demie contre cette même équipe l’an passé, Alexandre Roumat ne cache pas qu’il avait envie de retrouver le Leinster. Et de remporter un titre qui manque au palmarès de son papa Olivier, ancien immense deuxième ligne international.

Une finale de Champions Cup, ça représente quoi ?

C’est le genre de match qui me fait penser à mon enfance. Moi, qui supportais le Biarritz olympique, je revois les matchs du BO contre le Munster, le Leinster et les autres grands rivaux européens…

Quel est le match qui vous avait le plus marqué ?

S’il y en a un, c’est la finale perdue par Biarritz à Cardiff, en 2006, avec cet essai de Peter Stringer dans le côté fermé sur l’aile de Sirili Bobo. J’avais neuf ans et il m’avait brisé le cœur. Au niveau de l’ambiance, j’étais aussi impressionné par les matchs à Anoeta, notamment contre le Munster d’ailleurs. Une phase finale européenne, c’est toujours une saveur particulière, avec des moments assez colorés et agréables grâce aux supporters britanniques. Pour l’anecdote, j’étais également allé à Anoeta soutenir le BO contre le Stade toulousain.

Cela a une belle résonance aujourd’hui…

Oui, d’autant que c’étaient toujours des rencontres exceptionnelles. Alors, avoir la chance aujourd’hui de postuler pour cette finale face au Leinster, c’est assez incroyable. Je pense que je ne réalise pas tellement même si, petit à petit, on se rend compte de l’engouement autour.

Votre papa Olivier, ancien deuxième ligne international de Dax, du Stade français ou de Biarritz, n’a jamais été champion d’Europe. Existe-t-il aussi une petite ambition familiale ?

Je crois qu’il n’a pas joué de finale et qu’il s’est arrêté en quart, à son époque. Mais il aime bien me chambrer sur ce qu’il a fait de plus que moi, ou sur les choses qu’il a réussies et pas moi (rires). Si j’ai la chance d’aller chercher ce trophée, ce serait inédit dans la famille et ça me permettrait de le chambrer à mon tour. Car, pour le reste, il a un peu d’avance.

Mais depuis un an et demi, entre le Bouclier de Brennus en 2023 et vos premières sélections en équipe de France, vous avez plus d’arguments…

Oui, mais on ne peut pas comparer nos deux parcours. Les époques sont différentes. Mais, ne vous inquiétez pas, dès qu’il y a une distinction sympa pour moi, il en trouve toujours une autre pour me mettre au défi ! Plus sérieusement, tout se passe bien pour moi depuis un an et demi, je compte bien que ça continue. Mon papa en est en tout cas très heureux.

Comment abordez-vous cette finale, qui était attendue, voire rêvée ?

De manière assez singulière. Forcément, on avait envie de recroiser le Leinster, peu importe le stade de la compétition. Quoi de plus beau que défier cette équipe en finale, sur terrain neutre, dans une enceinte qu’on nous annonce incroyable ? C’est certainement ça, la magie de la Champions Cup.

Que vous inspire cette équipe du Leinster ?

C’est certainement l’adversaire le plus redoutable qu’on ait eu à affronter, pour ma part la saison dernière, et pour le club de façon récurrente ces dernières années. On sait la difficulté de défier cette formation, encore plus de la battre. On se méfie énormément d’elle, et on a essayé de se préparer au mieux pour enfin prendre le dessus.

Aviez-vous tiré des enseignements de la défaite

en demi-finale l’an passé ?

Il y avait un sentiment mitigé. C’était frustrant parce qu’on avait la sensation d’être prêt dans l’approche tactique et dans la manière dont on avait commencé le match. Mais, d’un autre côté, il fallait être ultra-réaliste sur le résultat : quand tu en prends quarante, tu as beau expliquer ce que tu veux, il y a un écart entre les deux équipes. La leçon, c’est que nous avons été indisciplinés dans des moments importants du match. Et, quand tu l’es contre une telle équipe qui porte beaucoup le ballon, qui te met une énorme pression et qui sait être très efficace dès qu’elle s’approche de ta ligne d’essai, tu finis par prendre l’eau. On avait encaissé vingt-huit points sur les deux infériorités numériques. À partir de là, c’est trop dur de rivaliser.

La discipline sera-t-elle donc la clé samedi ?

Elle sera prépondérante. Comme notre capacité à bien défendre et à jouer de façon suffisamment haute sur le terrain. En clair, il faudra diminuer au maximum le temps de jeu de cette équipe dans notre camp. Parce que, lorsqu’elle entre dans cette zone, elle est redoutable. On le voit encore à chaque match et même avec la sélection irlandaise.

Face à elle, on a l’impression que tout se paie cash…

C’est exactement ça. Après, il n’y a presque que des internationaux dans cette équipe. Ce sont des mecs de niveau mondial, donc ils te sanctionnent à la moindre erreur. À nous de rester dans le match le plus longtemps possible, pour être au contact et se créer des opportunités. On l’a vu sur la demie entre le Leinster et Northampton, où les Anglais auraient pu l’emporter sur la fin.

Que pensez-vous de la troisième ligne du Leinster, et notamment de Caelan Doris, votre adversaire direct en numéro 8 ?

De manière générale, cette troisième ligne irlandaise est juste exceptionnelle dans son activité, son efficacité, et dans tout ce qu’elle fait. Elle est composée d’excellents joueurs et je crois que le Leinster réussit des grands matchs quand sa troisième ligne parvient à s’épanouir. L’une des clés, ce sera aussi de chercher à la contrer. Si elle est moins dans l’avancée, on aura fait une part du boulot.

Et Doris alors ?

Personnellement, je l’admire. Pour son jeu dans sa globalité. Il est d’une précision diabolique, ce qui le rend très efficace. Ce sera évidemment un challenge personnel très motivant de jouer face à ce qui se fait de mieux dans le monde.

Vous avez récemment dit qu’avec l’expérience vécue depuis l’an passé, vous préparez ce genre d’événement plus sereinement. Comment cela se traduit-il ?

Disons qu’avant, même si j’avais eu la chance de disputer des phases finales ou des matchs européens avec Bordeaux, il y avait une part d’inconnue chez moi. Je ne connaissais pas certaines équipes, ou certains joueurs. Je ne connaissais pas non plus le niveau international, que j’ai eu l’opportunité de découvrir durant le dernier Tournoi. Cela me poussait, dans l’approche de mes matchs, à me méfier de choses qui ne m’étaient pas communes. C’était une petite forme de pression.

Et aujourd’hui ?

J’ai vécu ces choses-là. C’est une expérience personnelle mais aussi collective. Quelque part, je me sens de mieux en mieux dans l’équipe. Je maîtrise mieux tous les paramètres, et je me sens donc plus à l’aise et plus confiant en abordant ce genre de grand rendez-vous.

On a d’ailleurs l’impression que, depuis votre arrivée à Toulouse en 2022, vous gravissez toutes les marches qui se présentent à vous…

(Gêné) Je ne sais pas. C’est plutôt aux personnes extérieures de porter ces jugements.

On vous le dit, alors…

C’est gentil mais, à mes yeux, j’ai simplement la chance de pouvoir jouer avec des mecs incroyables. Je ne vais pas citer tous les noms, il y en a tellement dans ce club… Mais être à leurs côtés sur le terrain te facilite les choses. Après, je me sens assez libre dans la manière dont je joue. Quelque part, je pense coller à la philosophie du Stade toulousain, à savoir ce jeu d’initiatives et d’adaptation, dans un rugby fait de passes et de mouvement. C’est là-dedans que je m’éclate le plus. ça aide à se sentir bien et à être performant.

Avez-vous été surpris de vous imposer aussi vite ?

Forcément. Si on m’avait dit, six mois avant d’arriver au club, que j’allais avoir ce parcours, j’aurais signé tout de suite. C’était un objectif ultra-élevé. Il y avait plein d’incertitudes, rien n’était acquis et rien ne l’est encore d’ailleurs. Mais, dans un coin de ma tête, j’avais pour ambition de m’imposer, de montrer ce que je valais. Je voulais prouver que j’avais ma place dans un effectif comme celui-ci et que je pouvais m’épanouir en lui apportant mes qualités.

Vous prouvez aussi qu’il y a toujours de la place pour des numéros 8 plus légers et mobiles, malgré la prépondérance de profils puissants…

Encore une fois, c’est à vous d’en juger (sourire). Pour moi, à n’importe quel poste ou pour n’importe quel assemblage, tout est question de complémentarité. Je reste persuadé que, si on mettait trois profils comme le mien ensemble, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, ça ne marcherait pas. Il peut y avoir un plaqueur, un coureur, un gratteur, un sauteur, un porteur… Peu importe, tout dépend du choix stratégique et de la sensibilité du staff, selon le match ou l’adversaire. Moi, j’ai toujours été admiratif de numéros 8 très joueurs. Cela vient forcément de mon profil car je ne serai jamais un joueur de 130 kg, qui porte les ballons et qui les gratte à dix centimètres du sol.

Qui étaient ces modèles du coup ?

J’ai beaucoup aimé Ryan Kankowski, l’ancien troisième ligne centre des Springboks, et j’étais fan de Kieran Read, qui était tellement fort avec les All Blacks. Même, aujourd’hui, j’y reviens mais je suis admiratif d’un mec comme Caelan Doris, même s’il a la faculté à beaucoup porter le ballon. Il est aussi dynamique, coureur et sauteur. C’est un mec, comme d’autres, que j’essaye de regarder et dont je cherche à m’inspirer. Globalement, on nous réclame de plus en plus de polyvalence, et je me retrouve dans un jeu de déplacement et de vitesse. Si un match se résume à des phases d’affrontement et si je touche très peu de ballons, j’ai sûrement moins d’efficacité qu’un autre profil.

Quand on est entouré de Jack Willis et François Cros, en ce moment, est-ce que ça rassure ?

Bien sûr ! Et quand tu penses que des mecs comme Antho (Jelonch) ou Alban (Placines) sont blessés, ça montre la qualité de ce groupe. En troisième ligne, les jeunes comme Théo (Ntamack) ou Mathis (Castro Ferreira) sont déjà excellents. Léo Banos est venu un peu avec nous cette saison et a été très bon. Thibaud (Flament) et Joshua (Brennan) peuvent aussi jouer en troisième ligne… Là, je viens de vous citer tous les profils imaginables sur un terrain. Et, être à côté de François et Jack, ça rassure forcément. Ce sont des joueurs de classe mondiale, dominants à tous les matchs. Avec eux, tu n’as qu’à te soucier de ta propre performance car tu sais que le boulot sera largement fait.

Jack Willis vous impressionne-t-il encore dans les rucks ?

Non, il ne m’impressionne pas mais il m’agace quand je suis en face de lui à l’entraînement (rires). Même si on ne fait pas autant de rucks qu’en match quand même. C’est un joueur exceptionnel dans ce secteur. J’ai eu la chance, ou plutôt la malchance, de le croiser lors de mon premier Mondial des moins de 20 ans (en 2016, NDLR) et il faisait partie de l’équipe anglaise devenue championne du monde. Du coup, j’avais suivi son parcours et je l’ai ensuite affronté avec Bordeaux contre les Wasps. Avec son frère Tom, ils étaient diaboliques dans le jeu au sol. Je ne suis donc pas surpris mais surtout content de l’avoir de mon côté désormais.

Vous évoquiez vos premières sélections avec les Bleus. En quoi cela a-t-il fait de vous un joueur différent ?

J’ai pu voir et vivre ce qui se fait à ce niveau : les affrontements, la vitesse, l’arbitrage. Tout est décuplé. Se mettre en position de postuler et de rivaliser sur ce genre de match, ça offre une grande confiance. J’essaye de toucher ces standards du très haut niveau qui permettent de progresser. Ce fut une expérience extrêmement enrichissante sur le plan émotionnel, et surtout sur celui rugbystique.

Et c’est le niveau qui vous attend samedi…

Si on observe les deux effectifs, ce sont les deux plus gros pourvoyeurs de l’Irlande et de la France. Il n’y a que des internationaux à tous les postes ou presque. Donc ça ressemblera à une rencontre internationale. Surtout au vu de l’enjeu…