À la veille de la finale de Champions Cup, le manager du Stade toulousain se voulait plutôt détendu et souriant, à l’image de son équipe dont il ne pouvait que louer son approche déconcertante des grands événements. Tout en glissant, l’air de rien, quelques pièces au Leinster dans la traditionnelle guerre des mots psychologique...

Il est celui qui s’est retrouvé, aussi involontairement qu’évidemment, sous la lumière des projecteurs. Parce que si l’abondance de biens ne nuit pas, celle-ci oblige parfois à effectuer des choix corsés, diversement scrutés et commentés par le grand public. Celui de titulariser Blair Kinghorn à l’arrière en était évidemment un, étant entendu que sa titularisation en 15 impliquait la mise sur le banc de Thomas Ramos. Autant dire que le manager du Stade toulousain Ugo Mola ne pouvait pas éluder la réponse à cette question, étant pourtant entendu que ce sont les aléas du match qui décideront, in fine, de la pertinence de son choix… "Dans tous les cas, jamais agréable de sortir des joueurs qui méritent autant de jouer ce genre de match, jurait Mola. On raccourcit très vite le choix des hommes à celui de leur remplaçant mais ce qui importe, c’est plutôt un équilibre général. Au final, Thomas n’était pas en concurrence qu’avec Blair pour débuter, et il était aussi très important pour nous de disposer d’une équipe performante en fin de partie. Il ne vous a certainement pas échappé qu’en finale, les fins de match se jouent davantage à de fins écarts qu’avec la ligne droite de Longchamp. Et on se dit qu’il peut peut être nous apporter à ce moment sa fraîcheur, son expérience et sa précision si les choses se jouent à un dernier coup de pied..."

"Peut-être que pour la première fois, ce sont eux qui s’adaptent un peu plus à nous..."

Un message qui se voulait évidemment prémonitoire, tant il n’avait pas échappé aux Toulousains que les Irlandais avaient aussi procédé à une réorganisation de leur banc dans l’optique de cette finale, avec six avants dont Josh Van der Flier… "Peut-être que pour la première fois, ils se sont un peu plus adaptés à nous, et nous un peu moins à eux, suggérait Mola. Ce genre de compo, ils l’avaient déjà utilisée comme des contre adversaires réputé forts devant, comme La Rochelle en quarts. Peut-être qu’ils nous considèrent de la sorte…. Ce qui est certain, c’est que plus que jamais dans le rugby moderne, ce jeu se joue à 23, et que la constitution du banc a une importance quasi identique à celle du XV de départ sur le sort d’un match."

Si les Rouge et Noir ont fort à faire face à leur plus grand ennemi, ils peuvent s’appuyer sur une belle statistique. Ils n’ont plus perdu en finale, toutes compétitions confondues, depuis 2008.https://t.co/xOunNFbUkm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 22, 2024

Comme l’aura également la discipline, travaillée en début de semaine avec l’arbitre international Mathieu Raynal, et surtout la maîtrise des émotions, pour laquelle les Stadistes ont des arguments à faire valoir, à l’image de ses quatre finales gagnées pour autant de jouées. "Le secret, il faut le demander au Real Madrid, pas à nous, s’amusait Mola. Sérieusement, cette équipe, je ne sais plus trop comment la qualifier tant elle est en phase avec les événements qu’elle affronte, en phase avec sa génération, et déconcertante de légèreté et d’insouciance dans son approche de ces moments. Même s’ils commencent à vieillir un peu, nous joueurs abordent toujours ces matchs comme un jeu." Ce qu’il a toujours été et doit continuer à être pour continuer à grandir, en somme. Les Toulousains le savent probablement mieux que personne, pour l'avoir imprimé dans le col de leur maillot...