Quelques minutes après avoir découvert l'impressionnant Tottenham Hotspur Stadium, pour l'entraînement du capitaine à la veille de la finale de Champions Cup contre le Leinster, le demi de mêlée du Stade toulousain Antoine Dupont a livré quelques clés de ce duel de géants.

Vous avez effectué l’entraînement du capitaine ce vendredi après-midi au Tottenham Hotspur Stadium, où aura lieu la finale. Que vous inspire cette enceinte ?

Effectivement, nous avons découvert ce stade aujourd’hui. Nous avions déjà vu quelques images et il est vrai qu’il est assez impressionnant. C’est une enceinte dans laquelle il y a rarement du rugby et, du coup, les dimensions sont quand même particulières, avec des en-but qui sont petits et des lignes de touche qui sont très proches de la pente avant les tribunes. C’était bien de se familiariser un peu avec les lieux. Il faut d’ailleurs profiter de ces instants dans un stade aussi beau. J’espère qu’il y aura aussi beaucoup de supporters toulousains dans les tribunes demain. Ce sont en tout cas des beaux moments à vivre.

Vous êtes d’ailleurs arrivés en musique pour cette ultime séance, que vous avez débutée pour certains par un match de football. Est-ce que cela aide à se détendre face à l’enjeu qui vous attend ?

Nous avons surtout choisi de continuer sur nos routines habituelles. Tous les jours, nous avons de la musique lors de nos entraînements. Cela permet de favoriser la bonne humeur, ce qui n’empêche pas le sérieux et l’application sur le terrain. Et c’est pareil pour le foot que les trois-quarts font à chaque fois pendant que les avants revoient leurs gammes. Le contexte sera évidemment très spécial pour cette finale mais il faut arriver à garder cette spontanéité qui nous caractérise.

Vous restez sur deux défaites en demi-finale de Champions Cup contre cette même équipe du Leinster. Qu’en avez-vous retiré ?

Je pense que toute l’équipe a appris et a emmagasiné de l’expérience lors ces dernières demi-finales. Mais là, c’est en finale qu’on les retrouve cette année. Ce sera un contexte différent. Forcément, on sait que la discipline est très importante en phase finale. Nous n’avions pas été bons dans ce secteur l’an passé. Il faudra être concentré là-dessus demain et mettre ensuite énormément d’intensité. Mais, sans une bonne discipline, ce sera très dur.

Vous allez retrouver en face un entraîneur que vous connaissez bien, à savoir Jacques Nienaber qui était le sélectionneur de l’Afrique du Sud lors de la dernière Coupe du monde et dont on connaît les qualités de stratège. Qu’est-ce que cela change ?

Je crois qu’il a surtout fait évoluer l’équipe du Leinster sur la défense. C’est ça qui a un peu changé par rapport au passé. Le club est sûrement allé le chercher aussi pour son expérience des phases finales et des matchs qui comptent. Même s’il faudra surtout rester concentrés sur nous, en s’adaptant à cette équipe qui a donc un peu évolué dans son jeu mais qui fait toujours très bien les choses simples. C’est ce qui la caractérise. Sur son jeu attaque, elle conserve cette capacité à garder le ballon longtemps, à avoir des rucks très rapides et à s’appuyer sur un jeu au pied efficace.