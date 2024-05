Quarante ans après le légendaire duel Karpov-Kasparov au championnat du monde d’échecs de Moscou, la finale de cette Champions Cup opposera deux des plus grands stratèges du rugby mondial. Deux demis de mêlée hors normes qui ont pour point commun d’envisager le jeu avec plusieurs coups d’avance, servi pour l’un par une dimension athlétique exceptionnelle et pour l’autre par un système à son service. L’explication ultime s’annonce passionnante…

Antoine Dupont : le physique au service de l’instinct

On connaît le vieux proverbe : si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Or, la magie d’Antoine Dupont réside précisément ici, qui consiste à marier des qualités physiques exceptionnelles à un « QI rugby » de joueur ultra-chevronné. En effet (à l’instar, d’ailleurs, d’un Damian Penaud avec lequel Dupont partage cette caractéristique de jouer tous les coups à fond, même lorsqu’ils semblent perdus), si le demi de mêlée du Stade toulousain donne l’impression d’être toujours partout sur le terrain, ce n’est évidemment pas un hasard. Mais parce qu’au-delà de son sens du jeu qui lui permet d’anticiper en permanence les coups, de sa maîtrise du règlement qui lui offre d’évoluer en permanence à la limite (faut-il vraiment reparler ici de la « loi Dupont » ?), Antoine Dupont dispose surtout d’un énorme « moteur », doublement boosté par la préparation physique de la Coupe du monde puis celle de son passage à 7. La conséquence évidente étant que, plus le niveau de jeu s’élève et s’avère exigeant physiquement, plus Antoine Dupont se montre décisif. Le Stade toulousain espérant évidemment que ce principe se vérifie encore samedi à Tottenham…

Encore un nouveau « plan anti-Dupont » ?

Alors, bien sûr, on peut se douter que le Leinster – ainsi que les autres adversaires du Stade toulousain précédemment – cherche à mettre en place un énième « plan anti-Dupont ». En exerçant une énorme pression autour des rucks (comme le Racing), en cherchant à le coincer après sa passe (à l’image d’Exeter), ou en défendant en « bulle » autour des franchisseurs (ainsi que l’ont fait les Harlequins) pour le gêner dans ses courses de soutien et lui couper les possibilités de passe. Reste que, lors de ces phases finales, Dupont a su éviter les pièges que lui tendaient ses adversaires, comme il y parvient si régulièrement depuis deux ou trois ans. « Depuis quelques années, j’ai compris qu’il me fallait avoir plus de variations dans mon jeu, de justesse dans mes choix, et aussi m’économiser des contacts inutiles, nous jurait-il après le grand chelem 2022. Je me retrouve dans un rôle différent mais je parviens à être également performant ainsi, notamment dans l’animation offensive ou les sorties de camp. En vieillissant, je prends en maturité. » Ce qui lui permet, à force de patience, de bénéficier de la dimension physique de son équipe et de l’impact du banc toulousain, qui ont systématiquement permis au Stade de prendre le dessus sur ses adversaires à partir de la 60e.

Autant dire que dans l’optique de cette finale, l’enjeu pour le capitaine du XV de France résidera encore ici. À savoir, dans sa capacité à se mettre au service de son équipe pour rester dans le match, sans céder à la frustration que chercheront à infliger les Leinstermen, afin de prendre le dessus à l’usure. C’est en tout cas le plan…

Toulouse – Harlequins : demi-finale de Champions Cup. DR

Sur ce ballon récupéré par Toulouse après une touche anglaise dans ses propres 30 mètres, Willis joue la récupération en écartant pour sa paire de centres (cercle blanc). À cet instant précis, Dupont (cercle rouge), qui défendait dans le couloir des 5 mètres, est donc le Toulousain le plus éloigné du ballon…

Toulouse – Harlequins : demi-finale de Champions Cup. DR

Cet éloignement ne l’empêche toutefois pas de consentir un premier effort pour se porter au soutien. Et d’accélérer plus encore sa course lorsque Costes déclenche le crochet intérieur qui lui permet de franchir la défense, quand bien même la cause pourrait sembler inutile, ou perdue…

Toulouse – Harlequins : demi-finale de Champions Cup. DR

Après avoir franchi, faute de soutien proche, Costes fait le choix de pousser le ballon au pied au fond du terrain. Plusieurs de ses partenaires sont à la course pour imposer de la pression. Et pourtant, Dupont accélère encore, mettant ses extraordinaires capacités aérobiques au service de sa compréhension supérieure du jeu.

Toulouse – Harlequins : demi-finale de Champions Cup. DR

Le « coup d’avance » de Dupont se matérialise ici : premier au soutien derrière le contre-ruck de ses partenaires, le demi de mêlée du XV de France peut ainsi conclure le mouvement d’un simple pick and go. Une conclusion qui ne doit rien au hasard, au vu des efforts déployés plus que n’importe quel autre joueur par Dupont pour se placer dans cette situation…

Jamison Gibson-Park : une froideur glaciale dans le chaos

Concernant Jamison Gibson-Park, rien ne semblait écrit d’avance. Lorsqu’il débarqua au Leinster, l’entraîneur de l’époque Stuart Lancaster avait même confié avoir eu l’impression que le Néo-Zélandais avait débarqué avec l’esprit « qu’il était toujours le numéro deux ». Par quel miracle, dès lors, Andy Farrell se décida-t-il à le convoquer en au mois d’octobre 2020, une petite année avoir validé son éligibilité pour le XV du Trèfle ? On l’ignore encore. Mais le fait est que l’impact de cette sélection fut clairement dévastateur, Gibson-Park profitant d’une blessure à un ischio-jambier de Conor Mourray lors du Tournoi 2021 pour s’installer au poste de demi de mêlée de la sélection irlandaise. Qu’il n’a jamais lâché depuis, en faisant clairement évoluer son jeu. « En Nouvelle-Zélande, le « box-kicking » des numéros neuf n’est pas aussi important qu’en Europe d’un point de vue stratégique, c’est même quelque chose que je n’avais jamais travaillé vraiment sérieusement, expliquait-il au site The 42ie. À mes débuts pour le Leinster, je n’étais vraiment pas génial mais petit à petit, je me suis amélioré pour coller aux standards du rugby irlandais. » Et même à ceux du top niveau mondial, où seul Antoine Dupont peut aujourd’hui lui être comparé…

Encore plus fort sans Sexton ?

Toutefois, si la qualité du jeu au pied de Gibson-Park est clairement comparable à celui de Dupont, ainsi que celle de ses courses de soutien (ainsi qu’en a témoigné son triplé en 8e de finale, ou encore son essai contre la Rochelle en quart), il est peut-être un domaine où Gibson-Park s’avère aujourd’hui supérieur au Français. À savoir, sa conduite stratégique des matchs et surtout dans sa maîtrise du jeu dans les zones de marque adverse, où sa froideur est devenue proverbiale. Le Stade se souvient évidemment que, l’an dernier en demi-finale, il avait concédé pas moins de quatre essais pendant ses deux périodes d’infériorité numérique. Un débours largement imputable à Gibson-Park qui, ce jour-là, avait su profiter du repositionnement de Dupont en 10 et de l’absence d’ailier pour inverser judicieusement le jeu dans les côtés fermés, son arme absolue où sa connivence avec son compatriote James Lowe n’est plus à démontrer. « Savoir quand sortir du scénario est une des parties du défi d’un demi de mêlée, soufflait-il récemment. Je pense que c’est probablement mon plus gros secteur de croissance au cours des dernières années. Le haut niveau peut parfois être assez chaotique, alors je fais de mon mieux pour rester calme et utiliser mes yeux et mes oreilles dans ces moments-là. »

Enclair, évoluer en permanence « en lecture » des situations, servi par un système d’autant plus à son entier service depuis la retraite de Jonny Sexton. À l’image, là encore, du Stade toulousain avec Antoine Dupont, dont il semble plus que jamais le yin face au yang…

Leinster – Northampton : demi-finale de Champions Cup DR

Sur une pénalité située au pied des poteaux de Northampton, et alors que son pilier Furlong est au sol, le premier réflexe de Gibson-Park n’est pas de chercher des yeux son banc, mais bien de « scanner » la situation des deux côtés du terrain et, surtout, de récupérer le ballon (dans les mains du 6 adverse).

Leinster – Northampton : demi-finale de Champions Cup

En bon numéro 9, Gibson-Park n’hésite pas à forcer son adversaire à lui rendre le ballon. Lequel lui cède sans doute quelques dixièmes de seondes trop vite, même s’il s’est appliqué) gagner le temps qui lui semblait nécessaire pour empêcher le poisson-pilote du Leinster de prendre une initiative…

Leinster – Northampton : demi-finale de Champions Cup

À peine le ballon récupéré, Gibson-Park joue rapidement la pénalité, sans même prendre le temps de regarder. Précisément parce qu’il avait déjà analysé la situation au préalable, comptant en cela un coup d’avance sur la défense anglaise… Une prise d’initiative évidemment imprévisible pour ces derniers, qui plus est à ce moment de la partie.

Leinster – Northampton : demi-finale de Champions Cup

Au-delà de sa prise d’initiative d’un culot diabolique, il faut ici souligner chez Gibson-Park sa qualité technique, puisque celui-ci allonge une passe de 25 mètres qui lobe les deux défenseurs anglais présents dans le couloir, pile dans la course de son ailier James Lowe avec lequel il entretient une complicité bluffante. Pour un essai quasi imparable…