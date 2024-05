Arrivé il y a plus de trois ans, le Puma s’est imposé comme un élément incontournable du quinze de départ toulousain. Jamais décevant, il a l’occasion de remporter sa deuxième Champions Cup face au Leinster, lui qui fut le héros inattendu en 2021.

Juan Cruz Mallia est le genre de garçon qui peut facilement rendre jaloux. Il a les yeux clairs, un sourire constamment accroché à son visage angélique, il maîtrise parfaitement le français avec son accent sud-américain, il est sympathique et doué… Et c’est le mec qui réussit tout, quel que soit le contexte. Depuis plus de trois ans désormais, c’est le Stade toulousain qui profite des innombrables qualités de "Juan Chi". Devenu indispensable dans le quinze de départ rouge et noir, l’international argentin ferait presque oublier qu’il est arrivé sur la pointe des pieds du côté d’Ernest-Wallon. Début 2021, Didier Lacroix en personne officialisait la signature de l’ancien pensionnaire des Jaguares lors d’une conférence de presse. À l’époque, pas grand monde ne connaissait le réel niveau de ce joueur polyvalent, qui débarquait comme joker médical pour compenser les longues absences de Lucas Tauzin et Arthur Bonneval. C’est en fait Gonzalo Quesada qui a conseillé Ugo Mola. L’actuel sélectionneur de l’Italie raconte : "Ugo m’a appelé me disant qu’il cherchait un joker médical au centre. J’ai tout de suite pensé à Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia. Ce qui a fait la différence, c’est la polyvalence. Je lui ai expliqué que Juan Cruz pouvait jouer un peu partout derrière et qu’il allait parfaitement coller au jeu toulousain. Je suis sincère quand on me demande ce que je pense d’un joueur. Pour cette fois, je savais que le Stade pouvait foncer les yeux fermés. Je leur ai même dit à l’époque qu’ils pourraient me tenir responsable si jamais ça ne fonctionnait pas. Connaissant son talent, je n’étais pas vraiment inquiet."

Le 20 février 2021, le natif de Cordoba fêtait ses grands débuts en Top 14 sur la pelouse de Lyon. Une première satisfaisante malgré la défaite. Mais trois jours plus tard, le nouveau venu se blessait gravement à un doigt à l’entraînement. Le voilà lui aussi à l’infirmerie pour deux mois. À l’époque, Mola expliquait avoir vu "un gamin dévasté". Un coup dur oui, mais pas une fin en soi pour le Puma, qui s’est servi de cette tuile pour améliorer une autre facette de sa personne. Yoann Huget, qui disputait sa dernière saison, se rappelle : "Il est vrai qu’on était tous déçus pour lui quand il s’est blessé. Il avait débarqué à Toulouse en toute discrétion, freiné par la barrière de la langue notamment… Mais quelques semaines plus tard, lorsque son doigt était guéri et qu’il a pu reprendre l’entraînement collectif, c’était un tout autre homme. Il avait profité de son absence pour apprendre le français. Quelques mots, de manière à échanger un peu plus, notamment sur le terrain. C’est à ce moment-là qu’il a prouvé à tout le monde que c’était un énorme bosseur." Le travail, toujours. Encore aujourd’hui, Mallia n’évoque jamais la chance.

"L’essai contre La Rochelle a changé ma carrière"

Durant sa période de convalescence, "Juan Chi" n’a pas seulement appris la langue de Molière. Il a aussi accueilli un compatriote. Après avoir vu Sofiane Guitoune se blesser à son tour gravement à un genou, le staff haut-garonnais a fait appel à… Santiago Chocobares. "C’était une situation un peu spéciale, en rigole Yoann Huget. On voyait de nombreux jokers médicaux arriver dans l’équipe. Dans le groupe, on chambrait même Juan Cruz. C’était la première fois qu’il fallait engager un joker pour suppléer en partie la blessure d’un joker… Cela nous faisait sourire." L’arrivée de son compère fut une bénédiction pour Mallia. Depuis cet instant-là, les deux hommes sont inséparables. "C’est mon frère, nous avouait "Choco" il y a quelques mois. Nous sommes tout le temps ensemble, c’est un rêve que nous vivons." C’est depuis les tribunes que ce dernier a assisté à la finale de Champions Cup 2021 entre les Stadistes et La Rochelle. De retour à la compétition quelques semaines auparavant, Juan Cruz Mallia – grâce à la blessure de Zack Holmes huit jours plus tôt – fut aligné au centre par Ugo Mola. Numéro 13 dans le dos, l’Argentin s’est transformé en héros. Alors que les deux équipes étaient au coude à coude, celui qui avait 24 ans à l’époque est sorti de sa boîte pour s’en aller inscrire le seul essai rouge et noir de cette rencontre. Un souvenir ancré à tout jamais dans la mémoire du principal intéressé : "C’était un moment magique. Après ma blessure, je savais que j’avais une belle carte à jouer lors de ce match. Le staff m’avait fait confiance et je ne voulais pas les décevoir. Cet essai a complètement changé ma carrière. À l’époque, j’étais dans le flou pour mon avenir en tant que joueur professionnel. Après avoir vu les Jaguares disparaître, j’ai signé en France pour six mois, sachant que cela me laissait peu de temps pour faire mes preuves. Après ce contrat court, je n’avais plus rien. Alors je savais qu’il fallait tout faire pour que ça fonctionne avec Toulouse. Heureusement, je vis un rêve éveillé depuis." Mallia n’a plus jamais quitté la Ville rose. Un mois après avoir remporté la Champions Cup, il réussissait le doublé en soulevant le Bouclier de Brennus avec le numéro… 14 dans le dos cette fois. La polyvalence, encore…

Du travail, toujours du travail…

Au beau milieu des Dupont, Ntamack ou Ahki, il est toujours là. Alors que la concurrence est bien plus forte que partout ailleurs, Mallia a su se rendre incontournable. Avec un nom peut-être moins clinquant que certains, le Puma a bossé, dans son coin. Un travail de l’ombre qui paye depuis de longs mois : "À Toulouse, c’est un défi permanent pour garder sa place de titulaire. Alors quel que soit mon poste, j’essaie juste de donner le meilleur de moi-même pour apporter à l’équipe. Pour l’instant, cela me réussit pas mal mais ce n’est pas pour autant que je me crois arrivé." Après avoir vu Blair Kinghorn arriver fin 2023, nombreux sont ceux qui pensaient le voir en faire les frais. Même pas en rêve. Lui a encore élevé son niveau et, en demi-finale face aux Harlequins, c’est Thomas Ramos qui a commencé le match sur le banc. "Juan Cruz est le joueur que tous les entraîneurs veulent dans leur équipe, pense Quesada. De nos jours, avoir sous ses ordres un très bon joueur avec une excellente mentalité, c’est du bonus. Il se démarque comme ça. Il sait rester discret dans un groupe mais se montrer important sur le terrain. Et au final, c’est tout ce qu’on lui demande. Ce n’est pas quelqu’un qui va chercher la caméra pour briller, c’est certain." Devenu cadre en Rouge et Noir, l’ancien joueur des Jaguares se libère de plus en plus lors des entraînements. C’est lui qui le dit : "Après plus de trois ans ici, j’arrive à bien communiquer en français. Cela me permet de parler un peu plus sur le terrain ou lors des réunions avec le staff. Même si ce n’est pas vraiment dans ma nature, quand je ressens le besoin d’intervenir, je le fais." Lors de la dernière période de doublons, si chère aux champions de France en titre, Mallia – titulaire à l’arrière en sélection – a été poussé à prendre plus de responsabilités. Aligné à l’ouverture, il a laissé bouche bée tous les observateurs. Épatant lors de ses sorties avec la tunique floquée du numéro 10, le Puma a ajouté une corde à son arc… et prouvé qu’il est toujours bon. Quel que soit le poste. On a osé lui demander quel était le secret pour être constamment performant. "Juan Chi" s’est marré : "Il n’y a pas vraiment de potion magique. Je prépare simplement bien mes matchs. Arrière, ailier, ouvreur, remplaçant… Je donne tout et j’essaye de faire des différences." Le travail, toujours…

"Il marche beaucoup à l’affect"

Empilant les bonnes prestations, l’Argentin a évidemment gagné l’entière confiance du staff depuis bien longtemps. Un soutien infaillible qui porte le joueur. "Comme presque tous les rugbymen, il est bon car il sent que tous ses entraîneurs sont contents de lui, explique Quesada. Très jeune déjà, il voulait ressentir l’apport positif de son entourage pour performer sur le terrain. Il marche beaucoup à l’affect. Actuellement, c’est un homme en pleine confiance qui joue son meilleur rugby. Logique." Avis partagé par le principal concerné, lequel est souvent présenté comme un acharné de la vidéo : "J’ai une très bonne relation avec les coachs. Je discute souvent avec eux pour améliorer certaines petites choses de mon jeu. C’est toujours agréable de pouvoir échanger avec les entraîneurs." Avec un contrat qui court jusqu’en 2026, l’aventure entre Juan Cruz Mallia et le Stade toulousain n’est pas près de toucher à sa fin. "C’est lui qui avait entamé les discussions pour prolonger la première fois, avoue Huget. Pour entrer dans les clous du salary cap, il a dû faire quelques efforts financiers mais ça ne lui a pas posé problème. Il voulait absolument continuer à Toulouse, coûte que coûte. Ça te prouve la personne qu’il est quand même…" Ce samedi, le Puma aux 34 sélections devrait débuter sur l’aile face au Leinster. Il va disputer sa quatrième finale avec le maillot rouge et noir sur les épaules et tenter de gagner son… quatrième titre. Sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, Mallia devrait avoir face à lui James Lowe, l’une des armes fatales irlandaises : "Je suis prêt, on joue pour affronter les meilleurs." Du talent, du travail mais aussi du caractère. La recette du rugbyman parfait ?