Cinq acteurs des titres européens toulousains racontent leurs glorieuses finales et portent leurs regards d’experts sur les forces de la génération 2024. Après Thomas Castaignède, Yannick Jauzion et Fabien Pelouse, quatrième épisode avec David Skrela. Le numéro 10 évoque le titre 2010 et se prononce sur son successeur à l'ouverture Romain Ntamack.

"Cette finale, je pense qu’on l’a dominée quasiment tout le match, avec plusieurs occasions sans marquer, et on aurait pu la perdre… Les Biarrots ont mis un essai à cinq minutes de la fin et on a tremblé jusqu’au bout. On avait pourtant le sentiment d’avoir la mainmise sur cette rencontre, face à une équipe qu’on connaissait bien et qu’on retrouvait tous les ans en phase finale de championnat.

J’avais mis deux drops en finale, c’est la seule fois où ça m’est arrivé dans un match !

On jouait en équipe de France avec la plupart des mecs qui étaient expérimentés comme Dimitri Yachvili, Damien Traille, Jérôme Thion ou Imanol Harinordoquy. On se connaissait par cœur. En quart, on avait mis plus de quarante points au Stade français, puis on avait battu le Leinster en demie. La génération était à maturité, en pleine confiance, avec de sacrés joueurs. Plusieurs dans le groupe n’avaient gagné la Coupe d’Europe comme Thierry Dusautoir, Pato Albacete ou moi, donc on était en mission pour la remporter.

J’avais déjà perdu deux finales, avec Colomiers contre l’Ulster et avec le Stade français contre Toulouse. J’avais déjà été deux fois champion de France deux fois et je voulais soulever ce trophée. J’étais un peu venu à Toulouse pour ça. Cette année-là, tout était réuni. À titre personnel, j’avais mis deux drops en finale, c’est la seule fois où ça m’est arrivé dans un match ! J’avais bien choisi mon jour. J’en avais d’ailleurs mis un pendant qu’on était à quatorze, après un carton jaune. Flo Fritz avait aussi passé une pénalité de cinquante mètres."

Zoom sur Romain Ntamack : "Il est hyper complet" "Il est incroyable. Je l’ai connu jeune car je m’entends bien avec son papa Emile. J’ai fait quelques séances de jeu au pied avec lui lorsqu’il avait dix-huit ans et il était déjà programmé pour le haut niveau. C’était un gamin fait pour ça. Force est de constater que, malgré les blessures, c’est un métronome quand il est sur le terrain. Il dégage un sang-froid magnifique, qui lui permet de gérer les matchs. Romain est hyper complet. Il est revenu de blessure et il est déjà au top. C’est un sacré professionnel, qui a toutes les qualités pour être un grand numéro 10, et peut-être le plus grand de l’histoire du rugby français. N’oublions pas qu’il n’a que vingt-cinq ans !"

La génération 2024 : Des mecs de top niveau mondial

Cette génération peut marquer son histoire, voire l’histoire du Stade toulousain. D’autant que la plupart des joueurs ont entre vingt-quatre et trente ans. Ils dégagent à la fois de la confiance et du talent. Ce sont des mecs de top niveau mondial. Aux postes importants, il y a des garçons incroyables et même des doublures incroyables… Imaginez qu’au talonnage, vous avez Marchand ou Mauvaka.

L’un ou l’autre, c’est très fort. À l’ouverture, c’est Ntamack ou Ramos. Et ils marchent sur l’eau en ce moment. J’ai l’impression qu’ils sont programmés cette année pour aller loin dans les deux compétitions. Offensivement, Toulouse possède des individualités pour faire des différences partout mais ça va peut-être se jouer sur la défense car cette équipe prend quand même beaucoup d’essais. Contre les Harlequins ou Exeter, il y avait la marge mais, si t’en prends trois ou quatre face au Leinster, ce sera dur de gagner. Mais je pense que ce groupe en a conscience. C’est la finale rêvée."