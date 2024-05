Toulouse affronte le Leinster en finale de Champions Cup pour une affiche riche en statistiques. Les deux clubs ne se sont jamais affrontés à ce stade de la compétition alors que les Rouge et Noir n’ont plus gagné une finale face à un club étranger depuis 1996.

9 titres cumulés entre le Leinster et Toulouse

Les deux géants du rugby européen s’affronteront en finale. Avec neuf titres cumulés, le Leinster et Toulouse sont les deux clubs les plus étoilés du Vieux Continent. Les Irlandais se sont imposés à quatre reprises, en 2009, 2011, 2012 et 2018. Les Toulousains sont, eux, la seule équipe avec cinq trophées (1996, 2003, 2005, 2010, 2021). La prochaine rencontre entre Irlandais et Haut-Garonnais verra donc le Leinster revenir à hauteur des Toulousains, ou les Rouge et Noir s’échapper avec une sixième étoile.

Le Leinster reste sur 3 défaites d’affilée en finale

Effrayant depuis plusieurs saisons à l’échelle européenne, le Leinster a la facheuse tendance de caler en finale. Depuis son dernier sacre en 2018, face au Racing 92, les Irlandais se sont hissés trois fois en finale… pour trois défaites. En 2019, les Saracens avaient pris le meilleur sur les Leinstermen avant que La Rochelle ne devienne la bête noire des hommes en bleu, lors des éditions 2022 et 2023. Un chiffre d’autant plus marquant qu’avant ces échecs, le Leinster n’avait jamais perdu une finale européenne.

1996 : la dernière victoire Toulousaine contre un club étranger

À ce jour, elle reste la première et dernière victoire du Stade toulousain face à un club étranger, en finale de coupe d’Europe. Le 7 janvier 1996, les Rouge et Noir s’étaient imposés 21-18 (après prolongation) face à Cardiff. Pour la première édition de la coupe d’Europe, Guy Novès menait une équipe notamment composée d’Émile Ntamack, Christian Califano ou l’actuel manager des Toulousains, Ugo Mola. Depuis, Toulouse n’a jamais réussi à vaincre une écurie étrangère en finale, en échouant face aux Wasps (2004) et face au Munster (2008).

Fabien Pelous, vainqueur de la coupe d'Europe en 2005, s'est confié sur les souvenirs de cette victoire obtenue face au Stade français. Le deuxième ligne est notamment revenu sur l'avant-match, et une fameuse partie de loup-garou.



Ses propos complets > https://t.co/E6YfHFO3eI pic.twitter.com/0dsp98xkGp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 23, 2024

Première finale entre le Leinster et Toulouse

Grands habitués des finales – ils joueront leur huitième rencontre à ce stade de la compétition – Toulouse et le Leinster ne se sont jamais affrontés si haut. Les deux clubs restent d’ailleurs sur trois demi-finales disputées en 2019, 2022 et 2023. Les Irlandais se sont imposés à chacune de ses reprises, à domicile. La donne sera-t-elle différente sur un terrain neutre ?

311 points et 46 essais : Toulouse meilleure attaque de la compétition

Cette finale s’annonce spectaculaire entre deux équipes naturellement portés vers l’attaque, avec deux styles de jeu opposés. Face au système extrêmement structuré du Leinster, Toulouse s’est sublimé avec son jeu tout feu tout flamme. Depuis la première journée de l’édition 2024, les Rouge et Noir ont marqué 311 points et inscrit 46 essais. Personne ne fait mieux en Europe, le Leinster est notamment la cinquième meilleure attaque de la Champions Cup, avec 16 essais et 92 points de moins que leurs futurs adversaires.

15 points de moyenne par match : le Leinster meilleure défense

Face à la force de frappe offensive du Stade toulousain, le Leinster a rayonné par sa défense tout au long de la compétition. Avec 15 points de moyenne encaissés par rencontre, aucune équipe n’a mieux défendu que les Irlandais. Avec sept matchs joués, les hommes de Leo Cullen ont, de fait, concédé plus de points que Glasgow (91) et Toulon (99), qui n’ont disputé que cinq et quatre rencontres. Toulouse a concédé 18,29 points de moyenne et devra contenir le Leinster pour espérer ramener le trophée place du Capitole…