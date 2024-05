Les Sharks de Durban sacrés après une finale à sens unique

Les Sharks de Durban deviennent la première équipe sud-africaine à remporter la Challenge Cup, après leur succès face à Gloucester ce vendredi (36-22). À Londres, les coéquipiers d'Eben Etzebeth ont pu compter sur le pied de leur ouvreur Siya Masuku, impressionnant au pied. Largement dominateurs, ils ont inscrit trois essais pour s'assurer la victoire.

Les Sharks rentrent dans l’histoire en remportant la Challenge Cup Challenge Cup- Gloucester et Durban s’affrontaient dans le cadre de la finale de Challenge Cup ce vendredi 24 mai. Au Tottenham Hotspur Stadium, ce duel a tenu toutes ses promesses. Durban a pris treize points d’avance en première mi-temps avant de gérer cet écart en seconde pour dominer les Anglais sur le score de 22 à 36. Les Sharks sont ainsi le premier club sud-africain à remporter cette compétition.

Cliniques en attaque, les Sharks ont logiquement battu Gloucester à Londres. Victoire finale 22-36 pour Durban, qui obtient sa qualification pour la Champions Cup. Pour les Cherry and whites, c’est la fin d’une saison à oublier. La marche était trop haute ce soir. Le Tottenham Hotspur Stadium a vibré ce vendredi soir au rythme d'un duel intense entre Durban et Gloucester, finale de Challenge Cup. Les Sud-africains se sont imposés avec brio face aux Anglais à Londres (22-36), décrochant ainsi sa première Challenge Cup. Dominateurs de bout en bout, les Sharks n'ont laissé aucune chance aux Cherry and whites valeureux, mais dépassés. Les vainqueurs s'adjugent une place en Champions Cup la saison prochaine.

À l'issue d'une finale qu'ils ont largement dominée, les Sharks de Durban remportent la Challenge Cup après leur large succès face à Gloucester ! \ud83e\udd47



Le film du match > https://t.co/HFfr8gwZCx pic.twitter.com/BMfSaYKQ0K — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 24, 2024

Gloucester pourra regretter ses 10 bonnes premières minutes La rencontre a répondu à toutes les attentes, avec un engagement farouche et du suspense jusqu'au bout. Dès les premières minutes, les Anglais ont pris les commandes du match avec de nombreuses occasions d’essais. Mais leur choix, d’aller à trois reprises en pénaltouche, n’a rien donné au score malgré un carton jaune reçu par Fassi à la 7e.

Dominateurs en conquête et tranchants en attaque, les Sharks ont même ouvert le score en infériorité numérique grâce à la vista de son botteur Masuku. Englefeld lui a répondu six minutes plus tard en réussissant une pénalité à plus de 55 mètres ! Mais Buthelezi réalisait une action individuelle impressionnante avec cinq défenseurs battus pour aplatir le premier essai des siens à la 25e. Masuku gonflait au pied l’avance des Sharks qui rentraient aux vestiaires avec 13 points d’avance (3-16).

La première ligne sud-africaine dominatrice

Les Sharks s’appuyant sur son trio de choc Nché, Mbonambi et Koch qui ont remporté de nombreuses mêlées décisives. Fassi s’offrait un doublé à la 54e pour donner 24 points d’avance aux Sud-Africains.

Gloucester paraissait déjà achevé. Mais Albert Tuisue sonnait la révolte des siens avec un essai à la 57e suite à un ballon porté ! Cependant, les Sharks étaient intenables en attaque et aplatissaient un 3e essai par l’intermédiaire de Mapimpi pour briser le moral de leur adversaire. Durba semblait avoir fait le plus dur en soixante minutes.

Un réveil trop tardif anglais

Gloucester a été trop longtemps imprécis dans les 22m adverses pour espérer renverser la situation. Mais les Anglais ont eu le mérite de ne rien lâcher. Après un essai refusé à Varney pour une position de hors-jeu suite à une superbe inspiration de May, ils ont inscrit deux essais dans les cinq dernières minutes par l’intermédiaire de Socino à la 75 et Clark à la 79e. Malgré cela, les Sharks ont tout de même offert à l’Afrique du Sud sa première Challenge Cup. Ils se sont donc qualifiés pour la prochaine édition de la Champions Cup après une finale maîtrisée.