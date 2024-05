Le Stade français toujours à la recherche d’un ouvreur pour la saison prochaine, avec le départ de Joris Segonds, est revenu à la charge pour Louis Carbonel ces derniers jours. Le MHR serait enclin à le libérer de sa dernière année de contrat et cherche une solution pour le remplacer.

Les contacts entre Louis Carbonel et le Stade français datent de plusieurs mois. Fin novembre 2023, avec l’arrivée au MHR du manager Patrice Collazo, le Toulonnais d’origine qui a débarqué dans l’Hérault à l’été 2022, avait fait part de ses velléités de départ à ses conseils. Paris s’était positionné rapidement (tout comme Toulon). Le manager du Stade français, Laurent Labit, était entré personnellement en contact avec Carbonel et très vite, les deux hommes étaient tombés d’accord. Tant et si bien, qu’un précontrat portant sur trois saisons, avait été programmé. Seulement, Bernard Laporte qui venait de prendre ses fonctions de directeur sportif à Montpellier et mis en place le staff Collazo-Etcheto avait signifié fermement à son ouvreur, un refus pour un départ anticipé.

Six mois plus tard, si les relations entre Louis Carbonel et Patrice Collazo semblent normalisées, les mauvais résultats du MHR en Top 14, ont plombé son avenir. Le club jouera sa survie en match de barrage face au finaliste malheureux de Pro D2, le week-end du 14-15 juin. Carbonel absent lors de la défaite face à Toulouse, qui se remet d’une commotion cérébrale subie contre Castres, serait revenu à la charge pour envisager un départ avant la fin de son contrat en 2025.

La piste Miotti pour remplacer Carbonel

La direction du MHR réfléchirait à cette option qui lui permettrait d’alléger sa masse salariale. Selon une information d'actu rugby, le Stade français serait revenu à la charge. Carbonel serait favorable à un départ de Paris. Lui qui rêvait un moment à un retour à Toulon a vu cette option se boucher, avec la signature de Paolo Garbisi en cours de saison, qui s’ajoute au Gallois Dan Biggar et à Enzo Hervé sous contrat. Reste au club parisien à se mettre d’accord avec Montpellier sur une libération et le montant de l’indemnisation. Il se murmure que le dénouement serait imminent.

Il faudra à Montpellier lui trouver un remplaçant même si le club a d’ores et déjà obtenu la signature de Thomas Vincent en partance d’Agen. La piste menant au joueur d’Oyonnax Domingo Miotti serait en réflexion. Le joueur sous contrat avec Oyonnax et sans clause libératoire, souhaiterait poursuivre sa carrière en Top 14. Clermont l’avait approché il y a quelques semaines. À l’époque la direction d’Oyonnax s’était montrée inflexible. Seulement depuis, Oyonnax évoluera officieusement en Pro D2 l’an prochain… À suivre.