Le MHR jouera sa survie dans l’élite lors du match d’accession contre le finaliste malheureux de la Pro D2. Les Héraultais ont trois semaines pour se préparer et éviter un naufrage.

L’image a interpellé. Dans les dernières minutes de la rencontre entre Montpellier et Toulouse, Vincent Etcheto, entraîneur de l’attaque, a été filmé par Canal + appuyé contre un mur gris du GGL Stadium, le regard désespéré par la performance des siens incapables de battre l’équipe bis de Toulouse et son banc composé d’Espoirs. Malgré un effectif comptant des pointures comme Sam Simmonds, Paul Willemse ou le double champion du monde Cobus Reinach, le MHR ne pourra faire mieux qu’une treizième place cette saison. Les Héraultais ont trois semaines pour préparer leur barrage, deux années seulement après avoir été champions de France…

Une discussion entre joueurs

"Si on ne bascule pas maintenant (en mode barrage, N.D.L.R.), on basculera l’année prochaine sur ce qu’on ne veut pas. Les mecs le savent. On s’est parlé dans le vestiaire. Que les joueurs ! On a décidé d’avancer ensemble, de ne plus se lâcher, de se le dire dans les yeux", lâchait Lenni Nouchi après la défaite face aux Toulousains. Un premier pas dans la préparation de ce barrage couperet. "Les joueurs sont responsables. Qu’ils se parlent, qu’ils se regroupent, c’est une bonne chose. Comme je leur dis : "Ça vient de vous" Donc c’est bien que les leaders fassent leur boulot", confie Bernard Laporte, directeur du rugby au MHR. Par rapport à l’équipe soulevant le Brennus en 2022 il manque des grognards historiques qu’étaient les Paillaugue, Ouedraogo ou Guirado.

Le capitaine contre Toulouse était Lenni Nouchi. Pour l’ancien manager de Toulon, le manque de leadership n’est pas un souci actuellement chez les Cistes : "Lenni a été le capitaine des Bleuets, c’est un joueur qui a du charisme, toujours la banane, toujours le sourire. Il vient à l’entraînement avec la passion du rugby. Oui, c’est un leader, mais il y en a d’autres. Geoffrey Doumayrou, par exemple, est très souvent blessé, malheureusement. Ça fait cinq mois que je suis là, mais je ne l’ai vu jouer que six matchs. Mais c’est une voix qui porte, il amène son vécu, son expérience et son leadership."

Deux matchs pour retrouver la victoire

Longtemps, Montpellier a été à la traîne niveau Jiff. Désormais, les Héraultais n’ont plus que deux joueurs de retard et n’auront donc pas besoin de faire une impasse contre Lyon ou à Clermont. Le but sera de profiter de ces deux rencontres sans enjeux pour retrouver de la confiance et, surtout, un goût de la victoire oublié depuis le 9 mars dernier. "Il faut se recentrer vers l’institution et l’objectif de se sauver en se disant qu’on a besoin de tout le monde pour cela, poursuit Bernard Laporte. Sur deux matchs, il faut mobiliser le maximum de joueurs, les concerner par l’échéance. Un groupe, ce n’est pas 23 joueurs. Ces deux rencontres peuvent aider certains à retrouver la confiance. Quand tu regardes l’effectif, beaucoup de joueurs ont été blessés cette saison. Et retrouver la confiance, ça passe par avoir la plénitude de ses moyens physiques. Car là, cela fait plusieurs matchs que l’on perd sur un faible écart…"

Peu de chances, donc, de voir les hommes de Patrice Collazo lâcher leurs deux prochaines rencontres. Il faudra bien ça pour préparer un déplacement chez une équipe de Pro D2 qui sera surmotivée par l’idée d’être celle réalisant l’exploit de faire tomber Montpellier dans l’antichambre de l’élite.