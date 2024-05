Les poules du tournoi de Madrid (31 mai – 2 juin), finale du HSBC SVNS, ont été dévoilées ce jeudi. Les Bleus auront fort à faire au sein d’un groupe très relevé. L’équipe de France féminine affrontera, elle, l’Australie, les Fidji et l’Irlande.

Les équipes de France de rugby à 7 continuent leur préparation en vue des Jeux Olympique de Paris 2024. Prochaine étape, Madrid, pour la finale du circuit HSBC SVNS, du 31 mai au 2 juin. Antoine Dupont et les Bleus, vainqueurs à Los Angeles, ont hérité de la poule A et auront fort à faire puisqu’ils devront affronter l’Australie, la Grande-Bretagne et l’Argentine, grande favorite pour la victoire finale.

De leur côté, les Bleues de Séraphine Okemba courent toujours après une première médaille d’or dans leur histoire. Elles seraient bien inspirées de la décrocher à trois mois des JO. Pour ce faire, elles devront d’abord sortir de la phase de poules. Elles défieront l’Australie, les Fidji et l’Irlande.

Le programme des Bleus à Madrid :

Vendredi 31 mai : Australie – France (19h05)

Samedi 1er juin : Argentine – France (17h51) et France – Grande-Bretagne (20h55)

Dimanche 2 juin : demi-finales (à partir de 12h21) et finale (20h26)

Le programme des Bleues à Madrid :

Vendredi 31 mai : France – Fidji (13h28)



Samedi 1er juin : France – Irlande (12h00) et Australie – France (15h27)



Dimanche 2 juin : demi-finales (à partir de 11h33) et finale (19h49)