Revenus de nulle part après un double retrait de points, les Grenoblois ont réalisé une pure démonstration de force face aux invités surprises landais. De quoi forcément rêver de revenir à Ernest-Wallon disputer un improbable titre de champion et une accession en Top 14, quand bien même le défi qui attendra le FCG du côté de Provence Rugby s’annonce autrement plus ardu.

C’est un écrin de verre et de fureur, blotti au pied d’une Bastille qui n’a jamais aussi bien porté son nom. Un nid d’aigle confortablement posé entre Chartreuse, Vercors et Belledonne, où les rugbymen grenoblois portés par le souffle incandescent de leurs 14 000 supporters en fusion s’étaient faits deux promesses. En commençant par celle de vaincre ces diables de Dacquois, seule équipe qu’ils n’avaient encore jamais battue cette saison.

"On n’avait pas oublié que Dax nous avait blessés cette saison, rappelait l’entraîneur Nicolas Nadau. Cela avait été une déroute totale de notre part là-bas (28-23, N.D.L.R.), nous avions manqué d’humilité et subi une bonne leçon, avant de connaître une vraie désillusion au stade des Alpes (24-27, après avoir eu virtuellement le bonus offensif en poche). On espérait que notre mémoire allait fonctionner." Afin de "prendre une revanche" sur le plan du jeu, dixit l’ailier Geoffrey Cros, mais surtout de prouver à la France du rugby toute entière que malgré les coups du sort administratifs, les prises de bec internes et toutes autres péripéties, les grands clubs ne meurent jamais, dont le FCG fait assurément partie.

Un bastion, un vrai, prêt à renaître de ses cendres à la moindre étincelle, comme pour prouver à ceux qui ont l’outrecuidance de douter de lui que sa vraie place, ainsi que celle de son stade aux faux airs du bateau fantôme les vendredis soirs hivernaux, sont bel et bien destinés à la pleine lumière du Top 14. Car Dieu, que ce club demeure beau, lorsque ses joueurs et ses supporters évoluent ainsi à l’unisson. "Les joueurs se sont appropriés notre projet de jeu et ils ont embarqué le public derrière eux, s’emballait Nadau. L’identification qu’il y a aujourd’hui est aussi liée au caractère que l’équipe démontre. Le plus difficile, dans ces moments-là, c’est de trouver le bon équilibre pour créer cette euphorie avec le public, tout en gardant la tête froide pendant la partie."

Javakhia : "Je pense qu’on doit être champions cette année"

Une gageure que les hommes de Nadau et Pézery ont relevée haut-la-main jeudi soir face à des Landais qui – probablement pour leur perte – eurent le culot de ne jamais fermer le jeu, les coéquipiers de Sam Davies s’avérant plus que jamais portés par cette savoureuse contagion qui se prolonge désormais dans les moindres discours. "On est plus que jamais en course et on a le droit de rêver, d’aller le plus loin possible, promettait Geoffrey Cros. On aurait pu s’écrouler plusieurs fois cette saison mais au final, on a énormément appris sur nous-mêmes et sur la puissance d’un collectif lorsqu’il se resserre."

Une conviction évidemment partagée par le colosse géorgien Giorgi Javakhia qui, s’il se souvenait avoir déjà remporté le titre de Pro D2 sous les couleurs du Lou en 2016, n’en découvrait pas moins l’ivresse incomparable des phases finales. Et semblait particulièrement y prendre goût… "Cette année, on a beaucoup joué de matchs importants pour arriver ici, à ce moment précis. Jouer une demi-finale à Aix-en-Provence, c’est une étape, pas un objectif en soi… Je pense qu’on doit être champions cette année." Et tous les suiveurs du FCG avec lui, persuadés que si le club n’en était déjà pas si loin la saison dernière (défaite en finale 14-3 contre Oyonnax à Toulouse), l’équipe semble aujourd’hui bien plus équilibrée qu’elle l’était un an plus tôt, porté par un cinq de devant beaucoup plus conquérant et un maître à jouer nommé Sam Davies que bien des clubs de Top 14 seraient heureux de compter dans leurs rangs…

C’est ainsi que, dans le sillage du capitaine Steeve Blanc-Mappaz cinglant comme une lame à l’intérieur de Romain Trouilloud (9e), les Grenoblois ont livré une véritable fantasia offensive lors d’un premier acte proche de la perfection collective, à l’exception peut-être d’une première sortie de camp mal maîtrisée sur le coup d’envoi, probablement sur le trop-plein d’émotions. C’est ainsi que l’arrière Hugo Trouilloud conclut à la 20e un mouvement collectif d’immense ampleur au bout d’une judicieuse offrande au pied de Davies, deux minutes avant que le centre Romain Fusier s’offre un slalom géant au sein de la défense dacquoise.

Quatre-vingts minutes de fantasia

De quoi creuser un avantage de vingt-quatre points que n’importe quelle équipe aurait pu juger rédhibitoire ? C’était précisément là le piège qui avait justifié l’appel à la mémoire de Nadau, amplifié par l’essai bêtement concédé à Naseara (33e) après un contre sur Hugo Trouilloud. C’est ainsi que, sans paniquer, le FCG sut remettre sa poigne de fer sur le match, magnifiée par une incroyable chistera (de sa mauvaise main) envoyée par Davies pour Cros (36e). Même l’énorme vague de changements (cinq remplacements au sein du pack) à laquelle procéda Jeff Dubois dès la pause n’y pouvait rien changer : au bout d’un deuxième acte paradoxalement plus "gestionnaire" (même si Sarragallet, Fusier, Couilloud puis Clément ne se gênèrent pas pour aggraver le score), le promu de Nationale baissa pavillon devant le finaliste de l’an dernier. Pour qui le doux rêve de revenir à Ernest-Wallon, s’il passera par le terrain hostile d’Aix-en-Provence, n’a désormais plus rien d’impossible…