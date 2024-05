Auteur d’un doublé qui a largement contribué au succès des siens, le trois-quarts centre grenoblois Romain Fusier appréciait à sa juste valeur la démonstration des siens face à Dax, tout en se projetant avec gourmandise sur l'immense défi qui attend les siens sur le terrain du leader incontesté de la phase régulière de la Pro D2.

Comment analysez-vous le large succès de votre équipe face à Dax ?

C’était formidable, on a su mettre les ingrédients nécessaires pour faire basculer cette équipe de Dax. On avait aligné une grosse équipe, on avait bien travaillé dans la semaine, et le boulot a été fait. L’aventure continue, même si on revient de très loin, et c’est mérité parce qu’on s’est battus toute la saison. On a la chance de retourner à Aix, où nous avons pris une bonne claque voilà quinze jours. On va se déplacer là-bas, décontractés, avec l’idée de retourner à Toulouse.

Que vous êtes-vous dit à la mi-temps, pour éviter tout relâchement coupable ?

On les a respectés, car c’est une belle équipe. Le focus qu’on a effectué à la mi-temps était facile, c’était de ne surtout pas oublier ce qui s’était passé contre eux en janvier (défaite 24-27, NDLR). Cela nous a permis de re-basculer, même si on a eu la chance qu’en début de deuxième mi-temps leur joueur mette un pied en touche sur un essai que l’arbitre avait dans un premier temps accordé. Ça a fait basculer définitvement le momentum en notre faveur.

Au mois de décembre, lorsque l'équipe a subi son deuxième retrait de points, auriez-vous imaginer faire partie du dernier carré ?

Aurait-on imaginé qu’on en serait là ? La veille de Nevers, je vous aurais dit que non. Et le lendemain encore moins... Après ce deuxième retrait de points, on était perdus, on a encore passé des vacances mitigées. Mais on a su se remobiliser, bien emmenés par notre capitaine. On a su faire choses ensemble et aujourd’hui, on en est là, avec un bon groupe qui marche très bien.

Que peut-il vous arribver, désormais, alors que votre équipe n'a plus rien à perdre ?

Il peut nous arriver de retomber dans nos travers, déjà, parce qu’on a pris des grosses claques à l’extérieur. Si on met pas les bons ingrédients, on passera à la trappe. Face au leader de la saison régulière, le défi qui nous attend s’annonce encore énorme.

Justement, votre futur adversaire de Provence Rugby n'a pas perdu sur son terrain synthétique cette année. le défi semble à votre mesure, vous qui vous êtes qualifiés en allant gagner à Vannes, puis à Nevers...

Chaque match est un challenge, encore plus la semaine prochaine. Je sais pas ce qui va se passer, mais vous pouvez être certain qu’on va tout faire pour retourner à Toulouse, où une partie de notre histoire nous attend depuis notre défaite contre Oyonnax la saison dernière.