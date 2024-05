Invitée surprise des barrages, l’US Dax a déjà battu deux fois Grenoble pendant la phase régulière. La première victoire, après trois journées, avait lancé la saison des rouge et blanc, qui venaient d’encaisser 80 points en deux matchs. La deuxième, au cœur de l’hiver, avait éloigné l’USD de la zone rouge.

La saison de l’US Dax va connaître un nouveau sommet, jeudi soir, au stade des Alpes. Encore en Nationale l’an passé, le club landais – premier promu de l’histoire à se qualifier pour la phase finale – va affronter Grenoble en barrage avec, en jeu, une place en demi-finale. Si l’USD ne partira pas favorite, car elle se déplace et, surtout, parce que Grenoble marche sur l’eau depuis plusieurs mois (huit victoires lors des neuf derniers matchs), les Landais ont été les seuls à battre deux fois le FCG pendant la phase régulière (28-23 puis 24-27).

À l’heure où “les matchs qui comptent” démarrent, cette double confrontation paraît bien loin et surtout très anecdotique. “Les Grenoblois ont connu une saison difficile, ils ont vécu les montagnes russes et nous avons eu la chance de les jouer lorsqu’ils étaient dans un creux”, sait Sylvère Tréteau, qui sera titulaire jeudi. Pour autant, les deux victoires glanées par l’USD face au FCG au cours de la phase régulière ont eu de grosses conséquences pour la suite…

Pression maximale à l’aller

C’est début septembre que l’USD reçoit Grenoble. En cette fin d’été, il fait lourd dans la sous-préfecture des Landes. La semaine n’a pas été de tout repos à Maurice Boyau. Le début de saison est clairement raté, les rouge et blanc ont pris 80 points en deux matchs et Benjamin Gufflet, le nouveau président du club, tire la sonnette d’alarme. “Je me demande si notre équipe a le niveau pour jouer en Pro D2 et si notre staff a le niveau pour entraîner en Pro D2. […] Il y a des signaux inquiétants. Il reste trois matchs pour se remettre la tête à l’endroit”, dit le patron dans nos colonnes.

“Il y avait eu des déclarations assez fortes, se souvient Romuald Séguy. On se faisait tirer dessus après deux journées. La semaine de préparation du match contre Grenoble avait été particulière. Le groupe avait réussi à répondre présent.” Devant son public, Dax sort un match solide, mène (17-9) à la pause et résiste au retour de Grenoble en fin de rencontre (28-23).

Reteau : “On se disait qu’au moins, on avait gagné un match”

Sans ce succès, Jeff Dubois aurait-il gardé sa place à la tête de l’équipe ? On ne le saura jamais, mais quelques semaines plus tard, le technicien glissait : “L’homme le plus en danger, c’était moi”. Cette victoire a aussi servi de déclic au promu. “Dans notre saison, c'est la première bascule, rappelait Dubois fin avril. Il fallait impérativement gagner ce match, on jouait contre le finaliste de Pro D2. Là, je pense que les mecs ont pris conscience.”

Blessé pour cette rencontre, Sylvère Reteau se souvient du soulagement qui régnait dans le vestiaire rouge et blanc au soir de la victoire. “On se disait qu’au moins, on avait gagné un match, raconte le numéro neuf. À ce moment du championnat et vu le début de saison qu’on vivait, c’était vraiment notre pensée. Derrière, il est évident que cette rencontre nous a donné de la confiance, car Grenoble était alors aux portes du Top 14 quelques mois plus tôt.” Preuve en est, après cette rencontre, l’USD décrochera un nul à Soyaux, un succès bonifié face à Colomiers et ramènera un point de son voyage à Brive.

“Remontada” au retour et tremplin vers le haut du tableau

Le match retour entre Grenoble et Dax a lieu mi-janvier. L’USD (10e) compte, déjà, huit points d’avance sur la zone rouge, mais le top six est encore loin (Brive, 6e compte sept unités de plus). Une semaine plus tôt, les rouge et blanc ont perdu un match spectaculaire à Provence Rugby (54-26). Fidèle à ses principes, Jeff Dubois continue d’injecter du sang neuf dans son équipe, qui est menée 24-6 en début de seconde période.

Grâce à une fin de rencontre folle et trois essais de Gatelier, puis Reteau (doublé), l’USD créé la surprise en Isère (24-27). “On va se la chercher, mais pour en avoir discuté avec Nicolas Nadau, Grenoble s’est cru arrivé”, expliquait Dubois, il y a peu. “L’avantage, avec la stratégie de Jeff, c’est que tout un groupe est concerné, enchaîne Reteau. On voit que, peu importe qui il met, on s’envoie tous pareil. C’est cet état d’esprit qui nous avait permis de retourner le match. Ça ne s’était joué à rien, mais ça avait été payant.”

Au final, l’exploit au stade des Alpes, suivi une semaine plus tard d’un succès probant contre le BO, aura permis aux rouge et blanc de prendre une avance considérable sur la zone rouge avant de, peu à peu, atteindre les sommets, ce top six improbable, et la qualification pour le barrage…