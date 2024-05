Rouages essentiels de leur formation, les demis de mêlée Samuel Marquès et Léo Carbonneau vont se livrer un duel important en barrage lors de Béziers-Brive. L’occasion pour ceux qui les ont affrontés cette saison d’analyser leur jeu, leurs similitudes et leurs différences.

Après trente journées de saison régulière, Samuel Marques est le Biterrois qui compte le plus d’étoiles Midi Olympique (36). Du côté de Brive, c’est son vis-à-vis Léo Carbonneau qui domine ce classement avec 24 étoiles. Voilà une preuve de l’importance et de la forme des deux demis de mêlée cette saison. Leur duel ce vendredi soir sur la pelouse de Raoul-Barrière risque de déterminer en partie l’issue de ce barrage. Alors à qui l’avantage ?

"Samuel Marquès, c’est vraiment l’expérience. Il est capable de faire basculer un match par ses prises d’initiatives en surprenant ses adversaires n’importe où sur le terrain. Et en plus de cela, il est buteur. Si lui est en forme, Béziers va bien. Il prend vraiment le jeu à son compte. S’il a envie de faire quelque chose, il le fera. C’est vraiment lui le patron dans cette équipe", reconnaît l’Agenais Théo Idjellidaine. "C’est est l’un des joueurs Top 14 et Pro D2 confondus qui a le plus d’impact sur son équipe que ce soit psychologiquement ou dans le jeu, souffle le numéro 9 de Colomiers, Ugo Seguela. Quand il n’est pas sur le terrain, Béziers a du mal. Ce n’est pas dû uniquement à sa qualité de joueur, cela vient aussi de sa faculté à mener les hommes." "Il est imprévisible, capable du meilleur comme du pire, mais bien souvent c’est le meilleur, sourit de son côté le Montalbanais Alexis Bernadet. Il tente des choses, son équipe se met au diapason, et ça leur réussit."

Même avis du côté d’Aurillac pour David Delarue : "C’est un peu un "chien fou" (rires). Plus il mûrit, plus il maîtrise ce genre de jeu. Avant, peut-être qu’il en faisait un peu trop, aujourd’hui il maîtrise et fait beaucoup plus de différences. Ce jeu correspond aussi aux joueurs qu’il a autour de lui et c’est pour cela que ça fonctionne cette année. C’est une menace permanente pour les équipes. Il est très ciblé par ses adversaires mais arrive malgré tout à les déstabiliser."

Surfant sur sa Coupe du monde incroyable avec le Portugal, Samuel Marques, à 35 ans, a rapidement pris ses marques à Béziers où il a complètement changé le jeu héraultais et a donné un virage à la saison de l’ASBH, comme il avait déjà pu le faire à Carcassonne. Mais face à lui, l’expérimenté Marques va retrouver l’un des hommes en forme de cette fin de saison. Léo Carbonneau, seize ans de moins, est redoutable ces dernières semaines.

Lors des trois dernières victoires du CAB, le demi de mêlée a marqué… quatre essais. Portant son total à huit réalisations. "Léo Carbonneau est assez opportuniste, note le Columérin. Dès qu’il y a une brèche, ou un franchissement, il est toujours là au soutien. S’il a autant marqué cette année, ce n’est pas pour rien." "Malgré son âge, il est très mature. Derrière un pack qui avance, il adore jouer les duels, rajoute Idjellidaine. C’est une arme offensive en plus pour Brive. Il a une très grande confiance du coach. Ce qui fait qu’il prend lui aussi de plus en plus confiance." "Face à lui, il faut être vigilant à ses prises d’initiative autour des rucks, des zones où il est capable d’apporter du danger. De par son gabarit (1,69 m et 71 kg, N.D.L.R.) et sa vivacité, il va très vite sur les deux premiers appuis. On sent qu’il est à l’aise dans le leadership. C’est un joueur qui cherche à mettre de la vitesse, mais qui s’est aussi amélioré sur ses jeux au pied. Il est capable de taper du droit comme du gauche. Il prend pas mal d’initiatives à ce niveau-là. Pour faire ça, il faut être un minimum en confiance", analyse l’Aurillacois.

Carbonneau plus fort sur l’homme, Marques "poison"

Si les deux joueurs se rejoignent sur cette appétence à jouer les duels offensifs, à tenter de déstabiliser les adversaires, ils sont en revanche bien différents dans leur rôle défensif. "Léo est très dur sur l’homme, il loupe très peu de plaquages. Alors que ce peut être un des points faibles de Sam, mais bon ça reste un demi de mêlée, rigole Ugo Seguela. Il compense par son expérience en étant sans cesse en train d’essayer de couper les attaques en venant plaquer son vis-à-vis après la passe pour le ralentir, ou en ayant des montées défensives très fortes sur le 10. Face à lui, ton jeu a du mal à se déployer." Ce que confirme Bernadet : "C’est un "poison". C’est quelqu’un qui parle beaucoup, qui essaye toujours d’annihiler les offensives adverses."

Mais pour ce match de barrage, les deux joueurs vont aussi devoir s’adapter, notamment avec les absences de leur finisseur avec qui ils ont une relation particulière et privilégiée. Raffaele Costa Storti (21 essais) va manquer à Samuel Marques, comme Mathis Ferté (12 essais) va manquer à Léo Carbonneau. "Costa Storti est un ailier qui se déplace énormément sans ballon, qui propose beaucoup de solutions. Béziers n’a pas beaucoup de joueurs avec ce profil et autant d’activité. Avec Sam, on sent qu’ils ont une connexion importante et une relation forte sur le terrain depuis la dernière Coupe du monde. Son absence va impacter un peu le jeu de Béziers. Mais en face, Mathis Ferté ne sera pas là non plus et avec Léo, ils ont souvent réussi à débloquer des situations tous les deux en jouant proche des rucks grâce à leur connexion. Il y aura forcément un petit impact. Les deux équipes vont devoir trouver d’autres solutions. Mais ce sont deux gros effectifs, ils sauront les trouver et débloquer les situations avec d’autres joueurs", conclut David Delarue.