Biterrois et Brivistes se retrouvent pour un barrage que peu auraient prédit il y a six mois ou un an. Et c’est dû à une mentalité de vainqueur qui leur a permis de surmonter diverses difficultés.

La conviction est une chose. Mais avoir une telle assurance pour la clamer haut et fort, dans un championnat aussi compétitif que ce ProD2 version 2023-2024, ç’en est une autre. Et pourtant Pierre-Henry Broncan avait osé défier le karma en décembre dernier, deux semaines seulement après sa nomination, après avoir perdu Adrien Pélissié au combat, été battu à Colomiers (15-9), et être tombé à la douzième place du classement : "Malgré tout, je nous ai trouvés solides en défense, on ne s’est pas affolé. On va se qualifier, avait-il lancé sobrement. On va se qualifier, je vous le dis sincèrement. On a un groupe réceptif, qui bosse et qui a du talent. À partir de là, je ne vois pas pourquoi on ne se qualifierait pas."

Ça n’a ni été une partie de plaisir, ni une évidence dans les premiers mois. Mais les Brivistes sont bien là, dans ces phases finales, quand d’autres clubs mieux placés ont fini par sortir du wagon tant convoité. Et ils le doivent principalement à eux-mêmes.

Le match retour à Colomiers fut une première pierre posée à l’édifice. "Je trouve que c’est notre meilleur match à domicile, jugeait « PHB ». Il y a tout eu : des avants conquérants, des ballons portés, du combat… Il faut du caractère pour jouer au rugby, ce soir on en a eu."

Et le caractère, on ne peut pas l’enlever à Béziers, dont l’équipe a cette saison parfaitement revêtu la tunique rouge et bleu, avec tout le poids qu’elle représente. "Le caractère d’un Biterrois, cela veut dire quelque chose. Le rugby évolue mais l’histoire d’un club ressort dans ces instants où tu sens que l’on peut se dépasser", considérait Maxime Espeut après la dernière réception de Béziers sur la phase régulière, pour le succès contre Nevers.

Les planètes se sont pas mal alignées ces derniers temps

Ce match a d’ailleurs beaucoup compté dans la destinée de ces deux équipes, qui se retrouveront vendredi soir au stade Raoul-Barrière. En effet, dans l’euphorie générale, Luka Tchelidze inscrivait un essai à la 80e+5, important pour la réception du barrage à Béziers. Mais surtout essentiel pour optimiser les chances du CAB, vingt-quatre heures après sa victoire majeure à Vannes. Ça n’est pas anodin si Arnaud Mela, en début de semaine, rappelait que "les planètes s’étaient pas mal alignées ces derniers temps".

Il y avait là les méformes récentes des Montois et Neversois, mais aussi ce succès capital de Béziers dans le money-time. "C’est le destin de la fin de saison, philosophait l’entraîneur général. Ça nous sourit et maintenant on va les défier chez eux." "Tout le monde avait regardé et vibré devant le match. Il nous a permis de nous qualifier. Supporter de Béziers ? Oui mais pas vendredi", souriait Léo Carbonneau.

Celui-ci garde un souvenir précis de sa dernière confrontation avec l’ASBH : "L’aller et le retour, c’est le jour et la nuit. On leur met trente points chez nous, on en prend trente chez eux ! Le plus marquant, c’est que nous avions été surpris par leur jeu, notamment sur l’essai de quatre-vingt-dix mètres. Alors qu’on le savait… Mais maintenant qu’on l’a pris, on ne le prendra pas deux fois."

Béziers possède toutes les caractéristiques pour grandir

C’est là la caractéristique d’un groupe revanchard, promis à l’enfer l’année dernière, dont le manager Pierre Caillet a bien failli se faire évincer, et qui avait dû batailler un temps pour son maintien. "Nous sommes montés crescendo. En revenant chez moi, je rêvais de ce qui se passe, avouait Charly Malié il y a deux semaines. En connaissant la ville et le club, j’étais persuadé que nous allions retrouver le haut du classement." Et le public ne s’y trompe pas. Les 12 703 spectateurs réunis pour exulter dans le final face à l’Uson constituent la meilleure affluence depuis de longues années.

Le dernier record en date ? Une autre réception de Nevers, en avril 2018, pour la dernière qualification biterroise en phase finale… Mais Léo Carbonneau a parfaitement apprivoisé cette tension lors du "match de phase finale", comme les Brivistes qualifient la réception de Biarritz. "Il y aura beaucoup de ferveur, on le sait, expose celui qui s’est même emparé du micro pour interagir avec le public après le coup de sifflet final. On a déjà eu un avant-goût, quand le public a répondu présent. Le stade de Béziers sera rempli mais on est déjà bien préparés."

Sauf que ce seizième homme poussera surtout ses protégés, comme un remerciement pour l’année écoulée, comme un soulagement après tant d’années sans vivre ces émotions. "Béziers possède toutes les caractéristiques pour grandir, estime Charly Malié. Dans le passé, peut-être que quelque chose s’était cassé. Maintenant, il faut bâtir et enchaîner les saisons à ce niveau pour donner envie à des investisseurs de prolonger cet élan." L’enjeu en vaut tellement la chandelle…