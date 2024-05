C’est un capitaine heureux qui a réagi en premier à la belle qualification de Grenoble en demi-finale de Pro D2. Steeve Blanc-Mappaz, qui a peut-être disputé son dernier match au stade des Alpes, a fait part de toute sa fierté d’appartenir à ce groupe du FCG, inaltérable cette saison. De son côté, le Dacquois Arnaud Aletti était forcément très déçu mais relative en se rappelant le parcours du promu.

Le FCG a mis fin à la magnifique saison de l’US Dax. Les Grenoblois n’ont laissé aucune chance au promu en l’emportant facilement 58-10. Retrouvez les réactions des deux capitaines au coup de sifflet final au micro du diffuseur Canal +.

Steeve Blanc-Mappaz : "Je suis très fier"

Capitaine et troisième ligne du FCG

"C’était une super soirée, mais je veux souligner et féliciter la belle saison de Dax. Ils nous avaient cabossés ici chez nous lors du match retour. On craignait et on respectait cette équipe.

Pour nous, il fallait qu’on soit à 100 % et surtout de bien mettre tous les ingrédients pour pouvoir faire une grosse soirée et sortir par la grande porte. Ce n’est pas que ma sortie, c’est aussi celle de beaucoup de joueurs comme Régis Montagne ou Barnabé Massa, et on voulait donner une semaine de plus pour les mecs qui sont blessés qui veulent revenir.

L’ovation à ma sortie ? J’adore les histoires humaines et je suis servi cette saison. Franchement, qu’on arrive à faire ce barrage à domicile avec un tel engouement et une telle prestation, je suis très fier. Ça va même au-delà de ce match, c’est la fierté d’appartenir à ce collectif et de côtoyer ces mecs au quotidien. Il ne faut pas trop se réjouir de ce match. C’est une belle chose mais il y a encore un gros morceau la semaine prochaine. On s’attend donc à une grande demi-finale. Ce soir, nous avons réussi à rester froids dans nos têtes."

Arnaud Aletti : "Ils nous ont mis la tête sous l’eau"

Troisième ligne et capitaine de l’US Dax :

"Il manquait trop de choses un peu partout. Ils font une entame parfaite, digne d’une équipe de Top 14. Nous, nous n’avons pas réussi à les faire tomber. Je pense qu’on plaquait trop haut. Ils nous ont mis la tête sous l’eau et ils ont appuyé dessus jusqu’à la fin du match.

Nous sommes bien conscients de notre saison, mais on est des compétiteurs et on voulait que ça se termine mieux que ça. En tout cas pas par une défaite aussi lourde.

L’année prochaine ? On continuera à jouer le maintien, car on restera des nouveaux dans ce championnat. Nous allons quand même savourer cette belle fin de saison et retrouver nos émotions car on s’est maintenu quand même et c’est joli."