La phase finale de cette saison 2023/24 de Pro D2 est enfin arrivée ! Si Provence Rugby et Vannes sont déjà qualifiés en demi-finale, Grenoble, Dax, Béziers et Brive vont devoir se mesurer pour passer l’étape des barrages et poursuivre leur rêve de Top 14.

Grenoble – Dax La saison dacquoise est exceptionnelle ! Un promu de Nationale qui atteint dès sa première saison en professionnelle la phase finale de Pro D2, c’est inouï. Alors oui, la belle histoire voudrait que Dax poursuive son parcours inédit, mais l’aventure grenobloise n’est pas en reste quand il s’agit d’intrigue. Cette saison, les Isérois ont dû "se battre deux fois plus" expliquait Barnabé Couilloud dans nos colonnes au sujet des huit points de classement retirés aux Rouge et Bleu suite aux sanctions de la LNR. En plus d’avoir l’avantage du terrain, l’expérience penche pour le FCG qui s’est hissé en finale de Pro D2 la saison dernière avant de tomber face à Oyonnax (en finale) puis face à Perpignan en barrage d’accession. De plus, avec huit victoires en neuf matchs, les Grenoblois abordent ce barrage avec une confiance à son paroxysme. Le FCG pourrait bien stopper le promu devant plus de 12 000 supporters. Notre prono : victoire de Grenoble Béziers – Brive L’ASBH a terminé la saison au pied des deux premières places synonymes de qualification en demi-finale et pourrait bien s’en mordre les doigts… Brive a déjà entamé sa phase finale en décrochant son billet pour les barrages lors de l’ultime journée face à des Biarrots qui jouaient leur maintien en Pro D2 une semaine après avoir arraché une victoire du côté de Vannes. Une dynamique positive qui contraste avec les trois défaites Biterroise lors des quatre dernières journées. Alors certes l’ASBH n’a perdu qu’une seule fois à domicile cette saison, mais à l’heure des barrages les compteurs sont remis à zéro et les hommes de Pierre-Henry Broncan pourrait bien jouer les trouble-fêtes à Béziers. Notre prono : victoire de Brive