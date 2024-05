Alors qu’il jouera le match de barrage à Béziers ce vendredi, le CA Brive n’aura pas vécu une saison de tout repos. Pour nous, son tout jeune et redoutable ailier Mathis Ferté revient sur un exercice de Pro D2 réservé à ceux ayant le cœur bien accroché.

Dernier qualifié pour la phase finale de Pro D2, le CA Brive s’est battu jusqu’à la dernière seconde de la phase régulière pour arracher son ticket en se bonifiant face à Biarritz. Une récompense après une saison pour le moins houleuse, marquée par un changement de manager et des doutes sur un éventuel printemps joyeux. Une chose est sûre : Mathis Ferté a été un élément majeur du CAB tout au long de l’exercice (29 titularisations). Joueur petit format au grand talent, il est doté d’une polyvalence surprenante puisqu’il a été aligné en tant qu’ailier, centre, arrière et même 9 cette saison. Il est également le meilleur marqueur du club avec 12 unités. Il nous raconte de l’intérieur comment lui et le club ont traversé sa première année en Pro D2.

Les modifications dans le staff

Pierre-Henry a amené un plus dans notre système de jeu

"Le changement de coach, on l’a vécu l’année dernière déjà, on sait que ce sont des moments difficiles. Quand Patrice (Collazo) est parti, Arnaud (Méla) a pris le relais mais on a gardé le même système, on a essayé de faire en sorte de rester dans le positif. Quand Pierre-Henry (Broncan) est arrivé, il a amené un plus dans notre système de jeu. On a vu avec les résultats que c’était un peu mieux, un peu plus structuré. On a su faire des bons coups à l’extérieur qu’on ne faisait pas forcément en début de saison."

Angoulême en trouble-fête

Quand on s’est vu le dimanche, tout le monde avait la tête en bas

"Au cours de la saison, les défaites à domicile contre Angoulême (J10) et Nevers (J19) nous font mal à la tête. Mais Angoulême à Chanzy, c’était notre dernière chance pour se qualifier. On perd et ça nous a mis en dedans. Il y avait un peu de distance avec les deux équipes de devant pour le top 6. Après ce match, la semaine de préparation était compliquée. Quand on s’est vu le dimanche, tout le monde avait la tête en bas, le moral a zéro en se disant que c’était mort, que ce match nous avait fait basculer la saison du mauvais côté. On a su se rattraper la semaine d’après à la maison, relever la tête et persévérer pour voir du positif. Ça nous a réussis parce qu’on s’est remis à bosser comme si ce n’était pas mort. Après on a eu un coup de pouce du destin, ça ne tenait pas qu’à nous-même si on gagnait des matchs."

Vannes et l’espoir renaît

C’était notre toute dernière chance

"Le match où l’on a espéré c’était à Vannes (J29). C’était notre toute dernière chance. Et encore, il fallait compter sur les défaites de Nevers et Mont-de-Marsan. Mais ça nous a clairement relancés. Après il fallait confirmer sur le dernier match de la saison. On avait notre destin entre les mains si on gagnait avec le bonus offensif contre Biarritz. Le plus gros point positif de la saison, c’est la fin de ce bloc."