Le Néo-Zélandais Ardie Savea, récemment élu meilleur joueur de l’année World Rugby, s’est exprimé dans un entretien accordé à Rugby Pass TV. Il évoque notamment la récente Coupe du monde et son souhait de jouer un jour aux côtés d’Antoine Dupont.

Le Top 14 va-t-il encore attirer un joueur de classe mondiale ? C’est en tout cas ce que laisse espérer Ardie Savea. Actuellement en pige au Japon, au club des Kobe Steelers, le vice-champion du monde néo-zélandais a accordé un entretien à Rugby Pass TV. Au détour d’une question sur la France, le troisième ligne Maori exprime un souhait pour le moins inattendu : "J’aimerais jouer avec Antoine Dupont un jour. À Toulouse, ce serait cool."

Si on lui prêtait quelques ambitions du côté du Racing 92, le Néo-Zélandais dément : "Je n’ai reçu aucune proposition à proprement parler…" Il est par ailleurs revenu sur la récente Coupe du monde en France en relevant notamment l’incroyable ambiance qui a suivi la compétition : "S’il y a bien un truc que j’ai adoré à la Coupe du Monde, c’est de jouer en France : l’ambiance, les supporters, tu rentres, le stade est plongé dans le noir, les jeux de lumière…", explique-t-il.

On ne joue pas souvent contre la France. Pour nous, c’était énorme

Ardie Savea s'est attardé sur le match d’ouverture face aux Bleus, le 8 septembre dernier, et une défaite 27-13 au Stade de France. Le Néo-Zélandais explique la pression qu’il a ressentie face à la ferveur française. "J’ai fait dans mon froc… Quand tu as tellement le trac, tu essaies de trouver un moyen de te calmer… et tout arrive en même temps : l’ambiance, le trac et tu y vas… et tout ça, ça t’aide à jouer le mieux possible." Malgré la défaite, il garde un très bon souvenir de cette soirée. "Même si on a perdu… Tout a été trop vite. Le public qui crie… Nous, les Kiwis, on ne joue pas souvent contre la France. Pour nous, c’était énorme."