Sept mois après la fin de la Coupe du monde, l’organisation France 2023, World Rugby et le Ministère des Sports ont dévoilé les résultats d’une étude d’impact du Mondial produit par la société de conseil EY.

La Coupe du monde de rugby a été un franc succès. On ne parle pas ici du terrain, car les Bleus ont été éliminés dès les quarts de finale face à l’Afrique du Sud, mais plutôt en coulisses avec un impact certain sur l’économie du pays. C’est d’ailleurs les conclusions de l’étude sur l’impact économique, social et environnemental du Mondial en France, dirigé par la société de conseil EY Consulting.

En résumé, France 2023, le Ministère des Sports et World Rugby se congratulent après cette dixième édition du Mondial, qui s’est déroulée en Hexagone du 8 septembre au 28 octobre 2023. Dans les conclusions de l’étude, on apprend que le Mondial a entraîné un apport net de 871 millions d’euros pour l’économie française, le total de dépenses grimpant à 1,8 milliard d’euros.

98 % des spectateurs satisfaits

Plusieurs chiffres sont à noter : le nombre de visiteurs internationaux – 425 000 pour un séjour de dix jours en moyenne et 170 euros dépensés par jour – qui est d’ailleurs un record par rapport aux Coupes du monde de rugby précédentes, même si l’Euro 2016 (613 000) en France, et les JO 2024 (1 500 000) restent largement au-dessus.

L’étude pour le compte du Ministère des Sports révèle aussi une augmentation de 12 % des joueurs licenciés en France entre février 2023 et février 2024. Un chiffre qui grimpe à 18 % chez les femmes, même si cette poussée devra être analysée à la rentrée prochaine, période durant laquelle les saisons débutent et les nouveaux licenciés affluent.

Un autre pourcentage impressionne tout particulièrement, celui des spectateurs satisfaits de leur séjour en France (98 %). Toujours selon l’étude, qui s’est appuyée sur un large panel (en ligne sur 12 000 détenteurs de billets) et sur site (visiteurs, accompagnants, détenteurs de billets, volontaires, commerçants), 82 % des spectateurs souhaitent revenir en France et pas forcément pour un événement sportif en particulier.

Enfin, l’organisation a vendu les 2,4 millions de billets à 901 000 spectateurs différents. "Notre ambition depuis le début de l’aventure France 2023 était de générer un impact positif pour la France et la famille du rugby, s’est réjoui Jacques Rivoal, le président de France 2023. La Coupe du Monde de Rugby 2023 a battu des records à bien des égards, avec une fréquentation, une audience et un engagement sans précédent, et nous sommes extrêmement

fiers d’avoir organisé cette incroyable célébration du vivre-ensemble tout en prenant des mesures importantes pour limiter et atténuer l’empreinte environnementale du tournoi."