Samedi à 15h45, le Stade toulousain et le Leinster se rencontreront en finale de Champions Cup pour écrire un peu plus leur histoire. Si des duels auront lieu à tous les étages, celui entre Peato Mauvaka et Dan Sheehan est particulièrement alléchant.

Dans une constellation il y a toujours des étoiles qui brillent plus que d’autres, qui attirent forcément l’œil, Peato Mauvaka et Dan Sheehan en sont. Les deux ont en plus connu un parcours similaire. "Pendant longtemps leur route était barrée, Sheehan était derrière Kelleher en club et en sélection, puis il a fait des super prestations et il a pris le relais. Peato (Mauvaka) a connu un parcours identique, il a lui aussi longtemps été derrière Marchand, mais a aujourd’hui pris la place. Les deux voulaient se montrer et ils l’ont fait. Chapeau à eux, parce qu’ils étaient derrière des sacrés joueurs. Ils se connaissent et se respectent beaucoup", résume Facundo Bosh qui affronte régulièrement le Français en Top 14 et a déjà croisé le fer avec l’Irlandais en finale de Champions Cup en 2022. Adversaires sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium ce samedi, ils auront l’occasion de montrer lequel brille le plus.

La touche : avantage Mauvaka

Seuls face au monde, alors qu’ils s’apprêtent à lancer le ballon droit devant eux, les talonneurs ressentent toute la pression sur leurs larges épaules. Facundo Bosh veut les délester de cette pression. "Oui c’est le talonneur qui lance. Mais la touche c’est le travail de 8 personnes". Mais sur l’exercice du lancer, l’Argentin donne son avantage au Toulousain. "Peato (Mauvaka) est pour l’instant un petit peu plus régulier. Sheehan est plus jeune, il a un peu plus de déchet dans cet exercice. Mais c’est vraiment du détail, les deux sont excellents, ils font partie des meilleurs".

Si Mauvaka a un léger ascendant au moment de lancer le cuir, le Leinsterman excelle, lui, derrière son pack sur les ballons portés de son équipe et marque énormément d’essais dans cette position. Même si le Français à de quoi se défendre dans ce domaine, son doublé face à la Nouvelle-Zélande en 2021 parle pour lui.

Peato Mauvaka sera-t-il dominant face à Dan Sheehan, ce samedi ? Icon Sport

La mêlée : avantage Sheehan

Au centre de la mêlée au sens propre comme au figuré, le talonneur y joue évidemment un rôle primordial. Encore une fois, le champion d’Europe 2022 avec La Rochelle, veut tempérer leur rôle. "En mêlée, la domination du talonneur est surtout conditionnée à celle des piliers qui l’entourent. Mais ici c’est du solide de tous les côtés". Mais l’Irlandais pourrait avoir un léger avantage. "Sheehan est un peu plus grand (1m91 contre 1m84, ndlr.) ce qui pourrait lui donner un avantage. Il sait très bien mettre ses piliers à l’aise, la jeunesse ne joue pas sur ce point. Au niveau de l’impact il peut faire mal à Toulouse". Le Leintser se nourrit de ses mêlées pour lancer ses attaques éclaires et inscrire des essais en premières mains. Autant dire que Mauvaka et ses piliers auront fort à faire.

Le jeu courant : égalité

S’ils croiseront le fer moins directement que sur le secteur précédent, c’est ballon en main que les deux se montrent le plus. "Ils sont parfaitement intégrés dans leur équipe. Peato (Mauvaka) excelle dans "le jeu à la toulousaine", il fait beaucoup jouer autour de lui. Sheehan, lui, est toujours bien placé où il faut, il est parfois sur l’extérieur, mais est aussi très bon en pivot dans les cellules. Il est un peu plus scolaire. Ça dépend surtout de la façon dont va se dérouler la rencontre. Si le match est animé, Peato pourra se régaler, Sheehan sera lui plus en difficulté. Mais dans le jeu structuré du Leinster il fait d’énormes différences". Dans un style différent, plus unique pour Mauvaka, les deux savent se démarquer. Si le Français sait se faire remarquer sur le terrain par ses percées, ses appuis et ses chisteras – qui traduisent indéniablement son passé de trois quarts – Sheehan en est, lui, pas moins important pour les siens dans des missions qui scintillent moins.

Dan Sheehan sera attendu dans le jeu très structuré des Leinstermen. Sportsfile / Icon Sport - Ramsey Cardy / SPORTSFILE

La défense : avantage Mauvaka

Évidemment et parce que le rugby reste le rugby, pour s’imposer et faire sauter les bouchons il faudra avant tout en distribuer sur le pré. Nouveau domaine où les deux savent se montrer à leur avantage, pour ce qui est des plaquages en tout cas, le reste on leur laisse. Facundo Bosch voit une différence entre les deux. "Mauvaka a le dessus dans le jeu au sol, Sheehan moins. Ce qui est des plaquages c’est similaire, mais le Toulousain pourrait donner l’avantage aux siens grâce à ses turn-overs". Samedi, il y aura des étoiles partout à Londres, ces deux-là scintilleront particulièrement et si l’un parvient à s’élever plus haut que l’autre, il pourrait bien aider les siens à en broder une nouvelle sur son maillot.