Ce samedi à 15h45, le Stade Toulousain défie le Leinster en finale de la Champions Cup. Une constellation d’internationaux sera sur le pré et aux quatre coins du terrain, le combat fera rage. François Cros (Toulouse) aura fort à faire face à Josh van der Flier (Leinster), dans un combat des hommes de l’ombre.

Ils sont loin d’être les joueurs les plus remarqués sur un terrain. Loin d’être les joueurs qui amènent de grandes envolées. S’ils sont, pour des avants, loin d’être aussi spectaculaires que les talonneurs Peato Mauvaka ou Dan Sheehan par exemple, ils restent néanmoins tous deux des piliers majeurs de leurs équipes. François Cros (30 ans ; 32 sélections) et Josh van der Flier (31 ans ; 59 sélections) apparaissent aujourd’hui comme deux des meilleurs joueurs du monde au poste de troisième ligne. Les deux hommes se retrouveront pour la 5e fois de leur carrière, ce samedi, au Tottenham Hotspurs Stadium de Londres, dans le cadre d’une finale historique.

S’il est quelque peu moins performant cette saison, le troisième ligne irlandais est depuis quelques années considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, ce qui lui a valu la récompense de joueur de l’année World Rugby en 2022. De son côté, le Toulousain François Cros a lui explosé ces dernières années. Il fut notamment l’un des meilleurs Français durant le dernier Tournoi des Six Nations. Par leur discrétion et leur travail abattu dans "l’ombre", les deux flankeurs possèdent plusieurs similarités.

Une activité hors-norme

C’est une de leur plus grande qualité. François Cros et Josh van der Flier possèdent un incroyable volume de jeu. Cette saison, les deux hommes ont été énormément utilisés par leurs managers respectifs. 27 matchs et une moyenne de 65 minutes de jeu pour le premier, 24 matchs et 61 minutes de jeu pour le second. Les deux joueurs donnent l’impression de ne jamais rechigner à l'effort. S’ils ne sont pas les plus percutants ballon en main, ils savent faire jouer autour d’eux et permettent de conserver un lien important dans le huit de devant. Ils ont, cette saison, largement contribué à la réussite de leur équipe.

"Il a une activité qui n’est plus à prouver, son poids dans l’effectif non plus. Ça reste un élément hyper important dans notre dispositif parce qu’il nous amène du lien, aussi bien défensif qu’offensif. Il fait souvent le boulot qui permet aux uns et aux autres de briller. C’est un homme de l’ombre qui est très important dans notre effectif" expliquait le manager toulousain Ugo Mola à propos de son troisième ligne, après la demi-finale des Stadistes face aux Harlequins, le 5 mai dernier.

Des leaders de défense

Le demi de mêlée Jamison Gibson-Park a annoncé la couleur cette semaine : "On espère que notre système défensif pourra déranger le Stade Toulousain". Et pour cela, le Leinster pourra s’appuyer sur son flanker van der Flier, homme à tout faire et notamment bon défenseur. Si l’international irlandais plaque souvent moins que son adversaire de samedi, dû à l’importante possession du ballon que veut le Leinster, il conserve néanmoins toujours un taux de réussite au plaquage important.

De son côté, François Cros n’est donc pas non plus en reste. En témoigne ses 20 plaquages durant la demi-finale du Stade Toulousain face aux Harlequins, une rareté à ce stade de la compétition. Il fut également le meilleur plaqueur français du dernier Tournoi des 6 Nations avec 58 réalisations en 5 matchs. François Cros a donc guidé les siens cette saison, quand la défense bleue prenait quelque peu l’eau. Avec le Stade Toulousain, l’international français enchaîne désormais les excellentes performances et s’est installé comme un joueur indéboulonnable de l’effectif.

François Cros a réalisé 20 plaquages face aux Harlequins le 5 mai dernier. Icon Sport - Anthony Dibon

Les guerriers des rucks

Samedi, au Tottenham Hotspur Stadium, le jeu au sol sera forcément une des clés du match. Comme à son habitude, le Leinster pourra s’appuyer sur un savoir-faire qui n’est plus à prouver dans les rucks. La province irlandaise tentera notamment de déranger les sorties de balles toulousaines dans les rucks défensifs. Et à ce jeu-là, Josh van der Flier excelle. Il est aussi un très bon gratteur capable d’annihiler toute offensive en un rien de temps. En février dernier, au Vélodrome de Marseille, pour l’ouverture du Tournoi des 6 Nations 2024, il avait largement dominé François Cros et les Bleus dans ce secteur.

Pourtant, au terme de la compétition, le Français est le joueur qui a le plus déblayé. Il fut également le 5e meilleur joueur de la compétition dans les rucks offensifs. Deux statistiques intéressantes qui montrent bien la capacité du troisième ligne à abattre un énorme boulot dans le secteur du jeu au sol. Face à Josh van der Flier, il aura une nouvelle occasion de se confronter à ce qui se fait de mieux à ce sujet. "C’est quelque chose qu’on avait travaillé et qui nous a plutôt bien réussi" expliquait-il à propos des rucks après la victoire du Stade Toulousain face aux Harlequins en demi-finale.

Josh van der Flier et François Cros se livreront encore une grande bataille en finale de la Champions Cup. Pour l’instant, l’international irlandais mène 4-0 dans leurs confrontations. Si François Cros souhaite l’emporter face à son homologue, il serait bien inspiré de le faire pour la première fois ce samedi, en permettant au Stade Toulousain de décrocher une sixième étoile historique.